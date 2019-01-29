8 новых способов, как нас могут развести в интернете. И не только

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«Это же было очевидно!» — думаем мы, слушая историю о том, как кого-то обманул очередной мошенник. Но когда мы сами сталкиваемся с этим, то не сразу замечаем обман, если вообще замечаем. Ведь мошенники умеют ловко играть на наших страхах и эмоциях. Для этого у них есть десятки схем, о которых стоит знать заранее, чтобы не оказаться в числе обманутых.

AdMe.ru пообщался с пострадавшими и собрал 8 новых обманных схем, которыми пользуются мошенники.

1. Просят обменять электронные деньги на наличные

Суть. Когда воры крадут телефон, то сразу пытаются перевести деньги с привязанной карты. Они подходят к прохожим и предлагают перевести деньги в обмен на наличные. При этом полиция легко вычислит, на какой номер ушли деньги у владельца украденного телефона, и вас могут обвинить в краже. Что делать. Не говорите номер телефона незнакомым людям и не соглашайтесь на обмен.

2. Деньги за опрос

Суть. Приходит письмо, в котором обещают деньги за опрос. По ссылке внутри — тест с вопросами по типу «Андроид или айфон?». При завершении теста вам начисляют сумму и просят подтвердить личность, отправив 150 рублей, которые вернут с выигрышем. Ни того, ни другого не произойдет. Что делать. Отправлять письмо в спам.

3. Служба безопасности банка

Суть. Приходит СМС с короткого номера, в котором предупреждают о переводе с вашей карты, и если ничего не сделать прямо сейчас, то перевод произойдет. Если ответить на СМС, появляется «сотрудник банка», который просит код из СМС, чтобы отменить перевод. Если сообщить ему код, то платеж отменяется деньги уходят мошенникам. Что делать. Звонить в свой банк и блокировать карту.

4. Просят помочь коллеге

Суть. Подготовка тут серьезная. Мошенники изучают цель: где работает, с кем знакома, кто отмечен на фото, на каких встречах была, читают комментарии. Затем представляются коллегой, которому срочно нужна помощь. Приправляя просьбу фактами, обещают скоро отдать долг лично в руки. Что делать. Из-за того, что мошенник сыплет фактами и именами, он вызывает доверие. Но правильно будет сказать, что денег нет или что не даете в долг ни под каким предлогом.

5. Мы знаем, что вы делали, и знаем ваш пароль

Суть. Похоже, эти мошенники посмотрели одну из серий «Черного зеркала». Они называют один из ваших паролей, а затем говорят, что при помощи камеры компьютера записали интимное видео с вашим участием и разошлют его всему интернету. Если только вы им не заплатите. Что делать. Письмо можно смело отправить в спам, а раскрытый пароль поменять.

6. Развод через салон красоты

В чем суть. Появляется пост, в котором приглашают на бесплатную стрижку, укладку, макияж или педикюр в новом салоне. Если согласитесь, то попросят внести предоплату, чтобы забронировать место (деньги обещают вернуть). Возможно, такой салон и правда существует, но о вас там ничего не знают. Что делать. Акция с предоплатой — почти всегда развод. Смело игнорируйте.

7. Вернем деньги за просмотренную рекламу

Суть. Рекламодателей замучила совесть, и они решили поделиться с вами частью прибыли за просмотренную рекламу. Для этого нужно всего лишь перейти по ссылке. По которой, скорее всего, вирус или другой развод. Что делать. Удалить письмо.

8. Развод при продаже телефона