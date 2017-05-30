7 историй о том, как бешеные выигрыши в лотерею меняют жизнь людей

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Порой мы мечтаем выиграть в лотерею и уверены, что после этого наша жизнь превратится в сказку. Но большие деньги — большой вызов, к которому не все готовы. Вот почему так много историй, в которых после выигрыша люди проматывают деньги впустую и портят жизнь себе и своей семье. Сегодня мы в AdMe.ru собрали истории о том, как повели себя люди, которые поймали удачу за хвост. Истории очень разные, как и сама жизнь.

«Король гопников» Микки Кэрол, £ 10 млн

Микки с деньгами и после того, как все промотал.

19-летний мусорщик из Шотландии Микки Кэрол в 2002 году выиграл £ 10 млн (больше 700 млн рублей). И тут понеслось: он увешал себя килограммовыми золотыми бирюльками, купил за £ 700 тыс. элитный особняк с бассейном и стал устраивать там пьяные оргии: спиртное, наркотики, девушки. Однажды он с дружками катался по улицам и запускал стальные шары из катапульты, разбив 32 чужих авто. Журналистам прозвали Микки «Лотерейным хамом» и «Королем гопников». Через несколько лет разгульной жизни деньги кончились. Поместье превратилось в помойку, которую еле-еле удалось продать всего за £ 100 тыс. В 2010 году Микки раздал долги и остался у разбитого корыта. С тех пор он успел поработать мусорщиком, ремонтировал и отделывал дома. Вот такая поучительная история. Но сам Микки говорит: «Я ни о чем не жалею».

«Лотерейный Ромео» Карл Кромптон, £ 11 млн

Карл в день выигрыша и сейчас.

Карл Кромптон из Великобритании выиграл в 1996 году около £ 11 млн (больше 800 млн рублей). И папарацци страшно полюбили гоняться за ним. Все очень просто: Карл обладал внешностью плейбоя, а после выигрыша стал вести жизнь рок-звезды: скупать дорогущие байки, Porsche и Ferrari, дизайнерские наряды и устраивать шумные вечеринки. За броскую внешность его прозвали «Лотерейным Ромео», а за богатство — одним из самых завидных женихов Великобритании. Так бы Карл, наверное, и промотал все деньги, но в какой-то момент чудом взялся за ум. Он инвестировал оставшиеся средства в недвижимость и сумел в 2 раза приумножить свой выигрыш. Карл женился на бывшей однокласснице, построил дом с бассейном и говорит, что теперь совершенно счастлив.

«Тайный миллионер» Дэвид Эшкрофт, £ 12 млн

30-летний мебельщик Дэвид Эшкрофт тоже стал одним из самых известных счастливчиков в Англии. Но по противоположной причине: он вел себя совершенно нетипично. После выигрыша в 1997 году Дэвид сказал журналистам, что у него никогда не было девушки и он не был за границей. С тех ничего не изменилось: мужчина живет в старом доме с родителями, и девушки у него по-прежнему нет, и все еще работает мебельщиком. Все, что сделал Дэвид, — это купил себе грузовичок для работы, легковой Mitsubishi и трейлер для родителей, а также сделал ремонт на веранде. А нет, был Ferrari, но и тот выпросили родственники. Газеты прозвали Эшкрофта «Тайным миллионером» и не устают следить за его домом — вдруг пойдет сорить деньгами. Но последней новостью в 2013 году стали новые окна в доме — вот и все «безумства».

Брэд Дюк, человек с амбициями, $ 220 млн

У Брэда Дюка из Айдахо (США) и до шли неплохо: он владел 5 фитнес-центрами Gold Gym, открытыми по франшизе, где сам работал тренером по спиннингу. После розыгрыша лотереи в 2005 году Дюк заявил, что у него есть цель — увеличить свой капитал до $ 1 млрд, чтобы помогать другим. Поэтому он не стал скупать Porsche и не поехал в кругосветное путешествие. Он серьезно занялся инвестированием — большую часть денег он вложил в ценные бумаги и недвижимость. Брэд по-прежнему управляет фитнес-центрами и развивает любимое дело — велоспорт, а также занимается благотворительностью. Миллиард он пока не заработал, но уже успел удвоить свой капитал. Когда Брэд достигнет своей цели, он обещает написать книгу: «Я хочу поступить с этими деньгами максимально правильно и передать свой опыт другим».

Эндрю Уиттакер, пожалуй, самый несчастливый везунчик, $ 314 млн

Когда Эндрю «Джек» Уиттакер сорвал джек-пот американской лотереи Powerball — $ 315 млн (17,640 млрд рублей), все думали, что этот человек точно сможет приумножить свалившееся на него богатство. Его собственная строительная компания оценивалась в $ 17 млн. Поначалу все шло хорошо и Джек показал себя отличным парнем. Он отдал 10 % выигрыша на благотворительность, подарил дом и машину продавщице магазина, где купил лотерейный билет. Но Джек, как и многие до него, не смог убежать от внутренних демонов, которых вызывают большие деньги. Из-за личных проблем он начал много пить, ходить по казино и стриптиз-клубам и возил с наличные в чемодане. Однажды грабители вытащили у него из машины $ 0,5 млн. Затем кто-то обчистил банковские счета, подделав чеки. В завершение несчастий в 2016 году у бедолаги сгорел незастрахованный дом. Через 4 года у Уиттакера не осталось ни цента, причем за ним остался долг перед казино в $ 1,5 млн.

Джейн Парк, которая хочет подать в суд на лотерею, £ 1 млн

Джейн Парк — самая молодая обладательница крупного выигрыша: она получила £ 1 млн в лотерее EuroMillions 4 года назад, в 17 лет. Счастливая Джейн тут же кинулась скупать дизайнерскую одежду и отдыхать на шикарных курортах. И тем не менее спустя 4 года она заявила, что хочет подать на организаторов в суд — девушка поняла, как сложно жить, когда тебя узнают на улицах. Она столкнулась с ненавистниками в соцсетях и даже наняла охранников, опасаясь, что злобные хейтеры осуществят свои угрозы. «Моя жизнь могла быть в 10 раз лучше, если бы не выигрыш», — говорит она.

Бывший водитель автобуса Питер Лэвери, £ 10 млн

Питер Лэвери из Белфаста, даром что обычный водитель автобуса, сумел очень грамотно поступить с деньгами. Он принялся вкладывать деньги в бизнес и открыл несколько предприятий. Самым известным стал завод по производству виски Cooley, первый в Белфасте за последние 75 лет. Под винокурню он выкупил старинное здание тюрьмы «Крамлин-Роуд» в Белфасте. Питер вложил в завод около £ 5 млн и, кроме прочего, открыл там дегустационный зал и ресторан на 200 мест. Здесь он производит Danny Boy, шикарный односолодовый виски 15-летней выдержки. «Я работаю больше, чем до выигрыша, — говорит Питер. — Но я счастлив, и мой завод — как еще один приз в лотерее».