8 историй о подарках из детства, которые вызовут у вас острый приступ ностальгии
Все мы родом из детства. Помните, как под Новый год мы страстно молили Дедушку Мороза принести нам что-то очень важное и заветное? Вот читатели сообщества «Пикабу» решили вспомнить все и рассказать о самом сокровенном — о подарках на Новый год и не только.
Мы в AdMe.ru уверены, что у вас тоже есть теплые воспоминания об этой поре. Поделитесь ими с нами в комментариях!
- В 6-м классе на Новый год моему старшему брату подарили серебряную цепочку, путевку в детский лагерь и компас. А мне подарили коробку конфет «Птичье молоко». ̶Т̶у̶т̶ ̶я̶ ̶п̶о̶н̶я̶л̶, ̶к̶т̶о̶ ̶л̶ю̶б̶и̶м̶ы̶й̶ ̶р̶е̶б̶е̶н̶о̶к̶ ̶в̶ ̶с̶е̶м̶ь̶е̶. Эта подарочная несправедливость затмила мой неокрепший ум, и я ни в какую не хотел принимать свой презент. Родители стали просить угостить их конфетами, а я не реагировал на просьбы. В итоге, открыв коробку, я замер... Внутри аккуратно лежал сотовый телефон (BENQ siemens el71). Вот таким оригинальным способом родители решили сделать мне приятное (это был мой первый телефон). За свое поведение стыдно до сих пор.
- Было мне года четыре, это были 90-е. Мы не бедствовали только благодаря натуральному хозяйству родителей и бабушек с дедушками: таких вот, своих продуктов было достаточно, а вот купить что-то необычное (шоколад, экзотические фрукты: бананы, апельсины, да даже яблоко зимой) было уже очень сложно. Но мне, ребенку, это не было понятно, я об этих всех вкусняшках всегда мечтала.
В моей памяти эта история сохранилась несколько котолампово: однажды я уснула у бабушки с дедушкой в деревне, мне приснился чудесный сон. Будто под старым диваном в соседней комнате я нашла апельсин. Проснувшись, я заявила всем, что под диваном наверняка лежит апельсин.
Некоторое время семья отпиралась, говорила, что такого не может быть, но потом бабушка пошла проверить и... выудила из-под дивана настоящий огромный оранжевый апельсин! Его торжественно помыли, разрезали и вручили мне ароматную тарелку.
До сих пор не знаю, как это произошло. Предполагаю, что подложили в момент, когда я начала всем рассказывать про свой необычный сон, а бабушка с дедушкой решили сделать для меня небольшое чудо. Когда спрашиваю, никто не помнит эту историю.
Зато воспоминание о волшебном детском сне, превратившемся в реальность, осталось.
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Приближался Новый год, и дедушка предложил мне написать письмо Деду Морозу, заказ подарков осуществить, а так как я еще писать не умела, то дедушка вызвался мне помочь: я диктую, а он пишет.
И вот сидим мы, я озвучиваю, мол, куклу такую-то, вкусняшки такие-то... А дедушка старательно пишет и в конце такой: «И веник!»
Я в шоке: какой еще веник?
Дедушка говорит: «Отличный супервеник, будет твой собственный, чтобы двор подметать».
И начинает письмо складывать, типа в конверт. Я, конечно, ору и плачу, что не хочу веник, что переписать нужно письмо... А дедушка только ухмыляется и отвечает: мол, все, все решено!
Пару недель до Нового года мне этот веник снился в страшных снах, что Дед Мороз поймет неправильно и принесет мне веник ВМЕСТО всех подарков.
И вот долгожданный праздник, утро, я бегу к елке, а там подарки: та самая кукла, пакет с вкусняшками и... веник! С огромным красным бантом! Веник был под мой рост: как потом выяснилось, дедушка его сделал сам.
Дедушка уже умер, но этот подарок я помню до сих пор, а ведь уже 20 лет прошло. Он был очень необычный, неожиданный и сильно врезался мне в память. Видимо, навсегда...
- На один из своих дней рождения я попросил велосипед, на что мама ответила, что это слишком дорого и лучше попросить что попроще, шапку например. Я еще не был тогда финансово грамотным, поэтому спросил маму:
— Ма, а почему у нас денег мало?
— Потому что папе не платят зарплату.
Напомню, это были 90-е. Узнав впоследствии, что по идее зарплату должны платить каждый месяц, я был очень удивлен. Но тогда сильно хотел велосипед, поэтому мой мозг выдал гениальное решение:
— Ма, а давай найдем нового папу, которому платят зарплату!
Не знаю, где мой папа взял деньги, но на день рождения у меня был новый «Пионер».
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Когда я был классе эдак во втором-третьем, я сильно стал увлекаться географией. Мне хотелось узнать, где и какие страны есть, какие города где расположены, но дома, кроме маленького атласа СССР, ничего по этой теме не было, а в школе географию еще не преподавали. Родители явно видели мое рвение, но поехать и просто так купить карту мира было непростительной роскошью в то время.
И вот как-то в очередной раз зимой мама уехала на месяц в город. Пока ее не было, я очень сильно простудился, а после того, как простуда начала сдавать позиции, у меня началось осложнение. Я не мог вставать, потому что дико начинала болеть голова, вот прямо раскалывалась, поэтому я тупо целыми днями лежал на диване. Отец занимался хозяйством, изредка навещая меня и проверяя мое состояние. Как-то к вечеру он постучал в дверь и позвал меня. Я еле-еле дошел до крыльца, и батя указал мне на пустые бочки из-под солений, которые мама прислала из города. Это, как правило, означало, что там лежат вкусности. Мне было вот уж точно не до вкусняшек, я как-то лениво отмахнулся, типа ничего не хочу, на что отец достал из-за спины какой-то свиток, обернутый газетами, и протянул мне. Я неохотно стал разворачивать газеты — и обомлел: там оказалась политическая карта мира со всеми странами, столицами, крупными и не очень городами. В общем, достаточно подробная карта.
Я развернул карту на полу и как минимум час сидел над ней, смотря на диковинные названия стран типа Судана, Фиджи, Боливии, Лесото... Про головную боль я больше не вспоминал: она попросту исчезла. Не прошло и месяца, как я уже наизусть знал столицы всех государств и с легкостью мог показать, где какая страна находится. Кстати, теперешние мои знания по географии в основном составляют сведения тех лет, когда я изучал подаренную карту мира.
Для меня этот момент — до сих пор один из самых ярких в жизни.
- Под Новый год дело было, числа 28–29 декабря. Вечер, предновогоднее настроение, еще веришь в Деда Мороза, да и вообще — тогда все только начиналось. Приезжает с работы домой отец и начинает заносить сумки, пакеты и прочую тару с мандаринами — не, не так: с МАНДАРИНАМИ!!! Оказалось, что ехал он из областного центра после сдачи отчета годового, а по дороге попалась им фура опрокинутая, которая везла мандарины. Фура в щепки, мандарины по всей дороге. Отец тогда водиле с фуры бензину налил: в уазике 2 бака. А тот разрешил набрать, сколько влезет: «Все равно померзнут...» А морозец держался под тридцаточку. Ну они с водилой и набрали полный уазик. Мандарины были везде: в дверях, полный багажник, в салоне, на сиденьях. Примерно полтонны. Все это привезли домой, раздали родственникам, соседям. Ел я эти мандарины до отвала. Некоторые мерзлые были, но мне было все равно. Обсыпало меня практически сразу. Но чувство безграничного праздника вспоминается до сих пор.
- В 5 лет я узнала от соседей, которые дружили с моими родителями, что Дед Мороз, оказывается, если ему под елку поставить валенок, положит туда подарок — самый лучший, о котором даже не мечталось. Положила я вечером после таких новостей втихую свой валенок, чтоб никто не видел — вдруг Деда Мороза спугну, — и в предвкушении стала ждать подарка с утра. Хотела шоколадку (я была неприхотливым ребенком). Утром случилось самое страшное разочарование: подарка не было. Плакала, переживала. Меня утешали обомлевшие (просто забыли) родители, аргументировав происходящее тем, что подарок у Деда Мороза просто не влез в мой валенок, ведь он маленький очень, и предложили поставить папин: самый большой, что угодно поместится, только пожелай. Вера в Дедушку Мороза была восстановлена, план мероприятий проработан: утащила папин валенок под елку и легла спать. Утром меня ждал сюрприз: в валенке лежал потрясающий леденцовый лебедь в красивой прозрачной обертке с бантиком. Его крылья и клюв были невероятно тонко сделаны и точны, будто леденцовую копию уменьшили с оригинала. Лебедь будто был готов улететь с моих рук и при этом настолько красив, что мне было страшно его есть, но родители меня уговорили. Было безумно вкусно, это одно из самых ярких воспоминаний моего детства. Я всегда думала о том, как родители нашли денег на этот мой подарок, уникальный и дорогой по тем временам: было тяжело, иногда и на хлеб не хватало с зарплаты, ведь на дворе властвовали суровые 90-е. Пребывала я в этом неведении до сегодняшнего дня (мне скоро 31 годик): оказывается, папа всю ночь после моих детских слез лепил этого лебедя вручную из сахара, выводя кружевную красоту крыльев из сиропа, расплавленного на газу. До сих пор он не считает этот поступок чем-то особенным, а у меня слезы наворачиваются на глаза от умиления и благодарности за мои счастливые детские воспоминания. Спасибо, пап!
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Мне в свое время родители подарили на день рождения радиоуправляемый вертолетик. Как же я обрадовался! Расцеловал родителей, схватил этот суперподарок и выскочил на улицу. Там бегал с пультом за вертолетиком, кричал, радостно смеялся. До сих пор помню это ощущение истинного, неподдельного счастья! Когда наигрался, то пришел домой, взял тряпочку, очень тщательно протер свой подарок от пыли и поставил перед собой на стол. Папа и мама явно не ожидали такой реакции, но было видно, что они очень довольны тем, что их подарок меня порадовал. А когда они отвлеклись, ко мне подошла моя жена и сказала на ушко: «Ты сумасшедший.»
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Фото на превью stydent94 / pikabu