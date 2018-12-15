8 историй о подарках из детства, которые вызовут у вас острый приступ ностальгии

Приближался Новый год, и дедушка предложил мне написать письмо Деду Морозу, заказ подарков осуществить, а так как я еще писать не умела, то дедушка вызвался мне помочь: я диктую, а он пишет.

И вот сидим мы, я озвучиваю, мол, куклу такую-то, вкусняшки такие-то... А дедушка старательно пишет и в конце такой: «И веник!»

Я в шоке: какой еще веник?

Дедушка говорит: «Отличный супервеник, будет твой собственный, чтобы двор подметать».

И начинает письмо складывать, типа в конверт. Я, конечно, ору и плачу, что не хочу веник, что переписать нужно письмо... А дедушка только ухмыляется и отвечает: мол, все, все решено!

Пару недель до Нового года мне этот веник снился в страшных снах, что Дед Мороз поймет неправильно и принесет мне веник ВМЕСТО всех подарков.

И вот долгожданный праздник, утро, я бегу к елке, а там подарки: та самая кукла, пакет с вкусняшками и... веник! С огромным красным бантом! Веник был под мой рост: как потом выяснилось, дедушка его сделал сам.

Дедушка уже умер, но этот подарок я помню до сих пор, а ведь уже 20 лет прошло. Он был очень необычный, неожиданный и сильно врезался мне в память. Видимо, навсегда...