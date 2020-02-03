8 человек, которые сумели простить измену, рассказали, почему они так поступили

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Простить измену близкого человека невероятно сложно. Как можно научиться снова доверять тому, кто предал твое доверие? Но некоторым людям это все-таки удалось, несмотря на боль, обиду и разочарование. И истории, которыми они поделились в сети, — это пример настоящей любви, построенной на уважении к чувствам и переживаниям партнера.

Мы в AdMe.ru уверены, что лучше не заставлять любимого человека страдать от предательства, и рассказы об изменах и прощении нас еще раз в этом убедили. А в качестве бонуса — история о том, как измена спасла от ошибки.

1.

Мой парень (и любовь всей моей жизни) вернулся с конференции и со слезами на глазах признался, что провел ночь с дамой, которую он встретил в командировке. Прежде чем он успел пообещать, что этого не повторится, я спросила, что для него значил этот опыт. Он рассказал, что та женщина льстила его эго. Она знала, как управлять мужчинами. Его «измена» и признание только добавили доверия в наши отношения и сблизили нас. Я не верю в открытые браки, но допускаю случайную страсть. Мой мужчина — мой лучший друг, и я хочу, чтобы он чувствовал себя желанным. Такой уровень свободы с правильным человеком может исключить неверность. Мой парень ни разу не использовал возможность увлечься кем-то еще за последние 6 лет, несмотря на то что я ему это разрешила. © Tania Solis-Camara / Quora

2.

Я поймал мою жену на измене с моим лучшим другом детства! Это случилось после 17 лет нашего брака. Я работал за границей, зарабатывая деньги для нее и наших дочерей (в то время им было 16 и 14 лет). Я накопил достаточно денег, чтобы купить жилье побольше, и предложил моему лучшему другу помочь жене в поисках. Тогда все и случилось. Я решил взять отпуск, чтобы посетить семью, и нашел любовную переписку моей жены и моего друга. Это было как удар под дых. Конечно, они во всем сознались. Я разорвал все отношения с другом, предварительно взыскав с него все деньги, которые я когда-либо ему одалживал. Вдвойне обидно, что я помогал ему, когда он нуждался в поддержке, а он в ответ поступил со мной так подло. Что касается ответа на вопрос, что я сделал с женой, то мы все еще вместе. Почему? В прошлом у меня были неудачные времена, и она стояла рядом со мной, как скала. Именно благодаря ее силе и поддержке мне удалось добиться тех успехов, которых я достиг. Она была очень хорошей матерью и прекрасно воспитала наших детей. Я не хотел, чтобы они потеряли кого-либо из родителей из-за ошибки, в которой не были виноваты. Из-за моей работы в другой стране моя жена была одинока, никто не заботился о ней. Именно поэтому она решилась на измену. Я считаю это минутной слабостью, а не серьезной ошибкой. К тому же это был хороший шанс проверить наши отношения на крепость. Я вернулся на родину, и теперь мы с ней более сильные, более близкие и более любящие люди, чем когда-либо раньше. © Anonymous / Quora

3.

Я не могу описать свои чувства, когда узнал, что моя жена уже полтора года влюблена в парня с ее работы... Я не был плохим человеком, старался всегда поступать правильно, ничем ее не обижал. Но мы отдалились друг от друга, наш брак стал пресным. Некоторое время я надеялся, что все исправится само собой, но это было не так. В то утро я повернулся к жене и спросил, что между нами происходит. Она сказала, что у нее на работе есть один мужчина, которого она считает своей половинкой, и, хотя между ними не было физической близости, они много переписывались, вместе ходили обедать и ужинать. Сначала я был очень зол, не мог есть, спать, думать. Конечно, я понимал, что ее поведение — прямое следствие отсутствия внимания с моей стороны, но и она могла бы попробовать что-то изменить. В итоге я понял, что гнев не лучший советчик и что я могу изменить только одного человека — самого себя. Я простил ее, хотя это произошло не за один вечер. Я скопировал всю их переписку себе на телефон, чтобы понять, что именно происходило. 15 тыс. сообщений, читать которые было все равно что пилить свое сердце бензопилой. Зачем вообще было пытаться что-то исправлять?! Но я решил попробовать быть лучшим мужем, чем был до этого. Я подвозил жену до работы и встречал после, готовил обеды, мыл посуду, тратил минимум полчаса в день на уборку. Мне казалось, что это единственный способ спасти наш брак. Спустя 4 долгих месяца наши отношения начали улучшаться. Простил ли я ее? В моем сердце больше нет боли, я с нетерпением жду каждой встречи со своей женой, мы обнимаемся, целуемся, много разговариваем. И она, и я сейчас намного счастливее, чем были в предыдущие годы, и я больше не собираюсь повторять своих ошибок. Стоило ли оно того? Безусловно! © Anonymous / Quora

4.

Я простила своего мужа по 2 причинам. Во-первых, я никогда не хотела быть матерью-одиночкой, потому что сама выросла в неполной семье и ощущения были не очень. Детям нужны двое родителей, которые могут поддерживать друг друга. Во-вторых, бабушка однажды сказала мне: «Гордость не согреет тебя в холодную ночь». Я поняла это таким образом: быть гордой — это не всегда лучший выбор. Мы с мужем могли просто пойти в суд и развестись, но вместо этого мы ругались, кричали друг на друга, пытались договориться. И в результате, спустя 33 года после того случая, мы все еще вместе. Наш брак крепче с каждым днем, мы счастливы и гордимся тем, кто мы есть и что делаем. © Karen Schwartz / Quora

5.

Когда моя девушка изменила мне, я простил ее, потому что она не знала ничего лучшего. Она выросла без отца, никогда не видела, как выглядят нормальные здоровые отношения, а измена в ее понимании считалась нормальным наказанием за обиду, только и всего. Я знал, что люблю ее и должен показать, что такое настоящие чувства. Прощение, способность принимать любимого человека, даже когда ему плохо или грустно. Она изменила не из злого умысла, я уверен, она просто не понимала, насколько измена может ранить. Мое решение буквально перевернуло ее мир. Она не могла поверить, что кому-то есть дело до нее самой, а не только до ее тела. До сих пор она остается самым верным и любящим человеком из всех, кого я знал. Я чувствую ее поддержку во всем, получая от нее любовь и понимание. Мое доверие к ней безгранично, потому что я знаю, что она полностью изменилась. Мы вместе уже 2 года после того инцидента и с каждым днем становимся все счастливее. © Dr_Booyah / Reddit

6.

Все началось с того, что я получил новую должность и у меня появилось много свободных денег. Я начал проводить больше времени с коллегами и друзьями и практически перестал уделять внимание своей девушке. В конце концов она начала искать ту связь, которая у нас была раньше, в другом месте. Это оказался коллега с ее работы. Когда я узнал об этом, то был в ярости. Я взял на работе небольшой отпуск, и в течение 4 дней мы разговаривали и ругались, иногда прерываясь на еду и сон. В итоге я понял, почему она сделала то, что сделала, и извинился перед ней за свое отношение. Чтобы снова стать человеком, которого она любила (а не тем, кого, как мне казалось, она хотела любить), я изменил свой рабочий график. Мой доход стал меньше, но появилось больше свободного времени. Со своей стороны она попросила прощения за ту ужасную вещь, которую сделала, и пообещала в будущем более открыто говорить о своих переживаниях. Я простил ее. Да, мне было больно, но ведь ей тоже, просто дольше. Мы прожили вместе еще полтора года, и это были великолепные отношения. Сейчас мы расстались, но это никак не связано с ее изменой. Дело в том, что она нашла работу своей мечты на другом конце страны. И хотя она была готова отказаться от нее, я знал, что она хотела заниматься именно этим задолго до встречи со мной. Так что я отпустил ее. Вот и вся история. © nightwing2024 / Reddit

7.

Я познакомился с девушкой, которая была полной противоположностью того, что я считал своим идеалом. Парадоксально, но вот уже больше 3 лет мы вместе. Ее взгляды на физические отношения полов намного свободнее, чем мои, и на старте мы даже договорились о чем-то вроде свободных отношений. Если бы это было соревнование, я бы победил, но со временем я начал понимать, что это путь в тупик. Мы решили попридержать коней и примерно год вели моногамный образ жизни, но совсем недавно она сделала то, что обещала никогда не делать, даже когда мы были в открытых отношениях. И это чуть все не испортило. Опуская подробности, я скажу, что это было невероятно обидно и больно, но я простил ее. Отчасти потому, что сам был далеко не безгрешен, но в основном потому, что видел, насколько она сожалеет. Наши отношения без обязательств за несколько лет переросли в нечто совсем иное, и мне не хотелось все разрушить. Конечно, это до сих пор задевает меня, но я знаю, что это проблема моих демонов, а не ее грехов.

8.

На тот момент мы были женаты меньше года. И это оказался самый тяжелый год в моей жизни. Однажды мой муж пошел смотреть какие-то спортивные соревнования с друзьями и не вернулся ночью. Только наутро он позвонил и сказал, что изменил мне. Мы потратили много сил и времени на споры, обиды, консультации психолога... И мы женаты уже 20 лет, у нас 2 детей, дом, собака и все хорошо. Я думаю, то, что он сразу решил признаться, сыграло решающую роль. Но так или иначе ему пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть мое доверие. Были дни, когда его вид меня бесил, были моменты, когда я просто плакала. Но я действительно рада, что осталась. Нельзя сказать, что такое можно забыть, и мне до сих пор немного грустно, когда я думаю об этом, но после этого было столько счастливых моментов, что прощение того стоило. © TheMiddlecouldbeme / Reddit

Бонус: когда измена — это плохо, но без нее было бы намного хуже

Я мечтала выйти замуж, но только по очень большой любви, хотя окружающие и сама жизнь пытались убедить меня, что это не главное. И ближе к 30 годам я вышла за итальянца, который приехал к нам в командировку. Это был состоятельный и очень заботливый мужчина. Я за многое была ему благодарна, и это чувство благодарности приняла за ту самую большую любовь. Какое-то время мы пожили вместе, а потом он вернулся в Италию, а я осталась готовить документы, чтобы уехать к нему. Спустя какое-то время я узнала, что он мне изменил. И простила по 3 причинам. Во-первых, он богатый человек с домом и красивым садом, а во-вторых, я столько сил потратила на эти документы, что бросать все на полпути было жалко. Ну и в-третьих, я ему отплатила той же монетой, потому что мне было обидно. А потом я задумалась: раз я так легко изменила любимому человеку, значит, это, наверное, не любовь? И получается, что свою мечту о большой любви я предала ради дома в Италии? Я терзалась месяц, а потом подала на развод. Его измена и мое своеобразное прощение помогли мне разобраться в своих чувствах и остаться верной своей мечте. Я даже рада, что все так получилось, а то жила бы сейчас с нелюбимым человеком, пусть и в доме с садом.