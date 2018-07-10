7 привычек, которые помогают японкам сохранять молодость как можно дольше
Глядя на современных жительниц Страны восходящего солнца, складывается впечатление, что они где-то раздобыли рецепт вечной молодости. Шутки шутками, но даже научные исследования указывают на то, что состариться им ох как непросто. И это волшебство происходит не только из-за генетических особенностей, но и благодаря определенному уходу за собой, о котором мы вам подробно расскажем в нашей статье. Эти советы легко применимы для всех типов кожи и касаются образа жизни в целом.
Мы в AdMe.ru надеемся, что наши советы помогут вам сохранить молодость как можно дольше, несмотря на те цифры, что указаны в паспорте.
7. Они осознанно подходят к сохранению своей красоты
Обе родились в 1968-м.
Японские женщины возвели уход за собой в своеобразный культ, не жалея на себя ни времени, ни денег. Уже в 20 лет девушки каждый день выполняют определенные процедуры (речь о которых пойдет ниже), призванные сохранить красоту лица и тела как можно дольше. Так что нам есть чему у них поучиться. Вместо лишнего часа, отведенного на домашние хлопоты и повседневные дела, вспомните о себе и нанесите какую-нибудь масочку под расслабляющую музыку.
6. Они устраивают себе полноценный банный день раз в неделю
Издавна в Японии принимали ванны в термальных источниках — онсэнах. Такие процедуры насыщали организм минеральными веществами, улучшали кровообращение и сон. Сейчас, конечно, не все имеют возможность поплескаться в природном источнике, однако в этом и нет нужды.
Современные японки советуют хотя бы раз в неделю устраивать себе полноценный банный день, и выглядеть он должен вот так:
- Освободите себе хотя бы полдня, чтобы никто вас не дергал и не приставал с вопросами (отключите телефон, отправьте родственников в кино и так далее).
- Распарьте все тело.
- Тщательно очистите кожу мочалкой и скрабом (скраб можете изготовить сами, благо в интернете есть множество советов, как это сделать).
- Долго (это важно) лежите в теплой воде, чувствуя, как ваши мышцы расслабляются.
- После ванны нанесите на кожу масло для тела.
Такая несложная процедура, выполняемая регулярно, улучшит лимфоток, снимет мышечные спазмы и избавит от стресса.
5. Регулярно делают антивозрастной самомассаж
Топовый косметолог из Японии Чизу Саеки (Chizu Saeki) советует делать специальный массаж самостоятельно (если хотите ознакомиться с более подробной инструкцией, смотрите книгу «Японская революция по уходу за кожей. Совершенная кожа в любом возрасте»). Если делать процедуру каждый день, кожа станет упругой и плотной, а значит, можно будет попрощаться с морщинами или хотя бы отсрочить их появление.
Все упражнения повторяйте по 3 раза легкими движениями:
- Разместите пальцы по обеим сторонам губ. Помассируйте кожу так, будто играете на пианино, мягко постукивая пальцами.
- Плотно надавите на кожу в центральной части лба и, задержавшись на 3 секунды, проведите рукой к вискам.
- Легким движением руки слегка натяните кожу на лбу, как бы растягивая морщины, а другой рукой придерживайте висок.
- Подтягивайте мышцы лба наверх, используя поочередно обе руки.
- Слегка надавите на область вокруг губ. Безымянным и средним пальцами пройдитесь по этой области. Движения должны быть направлены снизу вверх.
- Легко надавливая на область за ушными раковинами, делайте круговые движения.
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Подушечками пальцев пройдитесь по углублениям под бровями. Средним пальцем проведите вдоль глаза к его внутреннему уголку.
4. Тщательно очищают и увлажняют кожу
Обязательно очищайте лицо каждый вечер, а если хотите обладать такой же красивой кожей, как у жительниц Страны восходящего солнца, то делайте это так:
- Согрейте очищающее средство в руках.
- Нанесите на лицо в область обеих щек, лба, носа и подбородка точечными мазками.
- Распределите средство от подбородка в сторону ушей, затем от носа к щекам и ушам и от глаз и носа к вискам.
- Проведите подушечками пальцев от кончика носа до переносицы. Средство на лбу равномерно размажьте вправо и влево.
- Далее легкими движениями пройдитесь от переносицы к кончику носа и вокруг ноздрей. Завершите процедуру массажными движениями от носа к ушам.
Все движения следует совершать без нажима, руки должны как бы скользить по коже. Повторяйте каждое по 3 раза (крем достаточно нанести 1 раз).
3. Устраивают «разгрузочные дни» для кожи
Если вы привыкли делать макияж ежедневно, проводите хотя бы 1 день в неделю без него, чтобы ваша кожа смогла отдохнуть от декоративных средств. Допускаются только очистка и использование увлажняющего крема. Потратьте это время на то, чтобы оценить состояние своего лица. Такой «разгрузочный день» пойдет только на пользу.
2. Сбалансированно питаются
Красота идет изнутри. Чтобы чувствовать себя хорошо и выглядеть прекрасно, придерживайтесь основных принципов японской системы питания:
- 1,5 л воды в день, это минимум.
- Никаких перекусов. Ешьте четко по расписанию.
- Принимайте витамины (после консультации с врачом).
- Больше налегайте на морепродукты и овощи (мучное и сладкое у японских красавиц практически не присутствует в меню).
- Пейте зеленый чай (который, кстати, также входит в состав большинства косметических средств).
1. Защищают кожу от солнца в любую погоду
Традиция выбеливать лицо смесью рисовой муки с молоком, конечно же, ушла в прошлое, однако сам идеал красоты остается неизменным: японки до сих пор стараются сделать кожу фарфорово-жемчужной. И немаловажную роль в этом нелегком деле играет отсутствие солнца. Точнее, использование всевозможных средств и способов, чтобы как можно надежнее укрыться от его лучей.
Вот и мы советуем вам применять средства с самой высокой степенью защиты, ведь ультрафиолетовые лучи наносят серьезный вред красоте. А глядя на то, как прекрасны женщины Страны восходящего солнца, можно смело утверждать, что этот способ работает.
Бонус: как выглядят японки в нашем представлении
Мы уверены, что все женщины мира прекрасны по-своему и у каждой страны есть чему поучиться. А может, и у вас есть свои эффективные рецепты красоты? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью masako_mizutani / instagram, naomiwatts / instagram