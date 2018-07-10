7 привычек, которые помогают японкам сохранять молодость как можно дольше

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Глядя на современных жительниц Страны восходящего солнца, складывается впечатление, что они где-то раздобыли рецепт вечной молодости. Шутки шутками, но даже научные исследования указывают на то, что состариться им ох как непросто. И это волшебство происходит не только из-за генетических особенностей, но и благодаря определенному уходу за собой, о котором мы вам подробно расскажем в нашей статье. Эти советы легко применимы для всех типов кожи и касаются образа жизни в целом.

Мы в AdMe.ru надеемся, что наши советы помогут вам сохранить молодость как можно дольше, несмотря на те цифры, что указаны в паспорте.

7. Они осознанно подходят к сохранению своей красоты

Обе родились в 1968-м.

Японские женщины возвели уход за собой в своеобразный культ, не жалея на себя ни времени, ни денег. Уже в 20 лет девушки каждый день выполняют определенные процедуры (речь о которых пойдет ниже), призванные сохранить красоту лица и тела как можно дольше. Так что нам есть чему у них поучиться. Вместо лишнего часа, отведенного на домашние хлопоты и повседневные дела, вспомните о себе и нанесите какую-нибудь масочку под расслабляющую музыку.

6. Они устраивают себе полноценный банный день раз в неделю

Издавна в Японии принимали ванны в термальных источниках — онсэнах. Такие процедуры насыщали организм минеральными веществами, улучшали кровообращение и сон. Сейчас, конечно, не все имеют возможность поплескаться в природном источнике, однако в этом и нет нужды. Современные японки советуют хотя бы раз в неделю устраивать себе полноценный банный день, и выглядеть он должен вот так: Освободите себе хотя бы полдня, чтобы никто вас не дергал и не приставал с вопросами (отключите телефон, отправьте родственников в кино и так далее).

Распарьте все тело.

Тщательно очистите кожу мочалкой и скрабом (скраб можете изготовить сами, благо в интернете есть множество советов, как это сделать).

Долго (это важно) лежите в теплой воде, чувствуя, как ваши мышцы расслабляются.

После ванны нанесите на кожу масло для тела. Такая несложная процедура, выполняемая регулярно, улучшит лимфоток, снимет мышечные спазмы и избавит от стресса.

5. Регулярно делают антивозрастной самомассаж

Топовый косметолог из Японии Чизу Саеки (Chizu Saeki) советует делать специальный массаж самостоятельно (если хотите ознакомиться с более подробной инструкцией, смотрите книгу «Японская революция по уходу за кожей. Совершенная кожа в любом возрасте»). Если делать процедуру каждый день, кожа станет упругой и плотной, а значит, можно будет попрощаться с морщинами или хотя бы отсрочить их появление. Все упражнения повторяйте по 3 раза легкими движениями: Разместите пальцы по обеим сторонам губ. Помассируйте кожу так, будто играете на пианино, мягко постукивая пальцами.

Плотно надавите на кожу в центральной части лба и, задержавшись на 3 секунды, проведите рукой к вискам.

Легким движением руки слегка натяните кожу на лбу, как бы растягивая морщины, а другой рукой придерживайте висок.

Подтягивайте мышцы лба наверх, используя поочередно обе руки.

Слегка надавите на область вокруг губ. Безымянным и средним пальцами пройдитесь по этой области. Движения должны быть направлены снизу вверх.

Легко надавливая на область за ушными раковинами, делайте круговые движения.

Подушечками пальцев пройдитесь по углублениям под бровями. Средним пальцем проведите вдоль глаза к его внутреннему уголку.

4. Тщательно очищают и увлажняют кожу

Обязательно очищайте лицо каждый вечер, а если хотите обладать такой же красивой кожей, как у жительниц Страны восходящего солнца, то делайте это так: Согрейте очищающее средство в руках.

Нанесите на лицо в область обеих щек, лба, носа и подбородка точечными мазками.

Распределите средство от подбородка в сторону ушей, затем от носа к щекам и ушам и от глаз и носа к вискам.

Проведите подушечками пальцев от кончика носа до переносицы. Средство на лбу равномерно размажьте вправо и влево.

Далее легкими движениями пройдитесь от переносицы к кончику носа и вокруг ноздрей. Завершите процедуру массажными движениями от носа к ушам. Все движения следует совершать без нажима, руки должны как бы скользить по коже. Повторяйте каждое по 3 раза (крем достаточно нанести 1 раз).

3. Устраивают «разгрузочные дни» для кожи

Если вы привыкли делать макияж ежедневно, проводите хотя бы 1 день в неделю без него, чтобы ваша кожа смогла отдохнуть от декоративных средств. Допускаются только очистка и использование увлажняющего крема. Потратьте это время на то, чтобы оценить состояние своего лица. Такой «разгрузочный день» пойдет только на пользу.

2. Сбалансированно питаются

Красота идет изнутри. Чтобы чувствовать себя хорошо и выглядеть прекрасно, придерживайтесь основных принципов японской системы питания: 1,5 л воды в день, это минимум.

Никаких перекусов. Ешьте четко по расписанию.

Принимайте витамины (после консультации с врачом).

Больше налегайте на морепродукты и овощи (мучное и сладкое у японских красавиц практически не присутствует в меню).

Пейте зеленый чай (который, кстати, также входит в состав большинства косметических средств).

1. Защищают кожу от солнца в любую погоду

Традиция выбеливать лицо смесью рисовой муки с молоком, конечно же, ушла в прошлое, однако сам идеал красоты остается неизменным: японки до сих пор стараются сделать кожу фарфорово-жемчужной. И немаловажную роль в этом нелегком деле играет отсутствие солнца. Точнее, использование всевозможных средств и способов, чтобы как можно надежнее укрыться от его лучей. Вот и мы советуем вам применять средства с самой высокой степенью защиты, ведь ультрафиолетовые лучи наносят серьезный вред красоте. А глядя на то, как прекрасны женщины Страны восходящего солнца, можно смело утверждать, что этот способ работает.

Бонус: как выглядят японки в нашем представлении