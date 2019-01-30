7 приемов сетевого общения, которые раздражают абсолютно всех

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Все мы уже привыкли к тому, что львиная доля наших коммуникаций приходится на соцсети и мессенджеры. Увы, к некоторым раздражающим приемам общения друзей и знакомых привыкнуть пока что никак не получается.

AdMe.ru составил хит-парад приемов общения, которые часто встречаются в интернете и бесят абсолютно всех. Прочитайте и задумайтесь: быть может, и вы время от времени пренебрегаете виртуальным этикетом?

1. Сообщения по одному слову

Одно дело, когда при переписке с друзьями вы стараетесь как можно скорее поделиться своими мыслями и высказываете их в форме коротких предложений, — это и правда бывает удобно. Совсем другое, когда предложения делятся на слова: вряд ли кому-то нравится, когда на него обрушивается лавина из суперкоротких сообщений. Таким образом вы буквально приковываете собеседника к экрану и заставляете его неотрывно наблюдать за тем, как вы формулируете свои мысли. Представьте еще одну ситуацию: ваш собеседник занят и его телефон находится в другом конце квартиры, и тут начинают ежесекундно раздаваться на весь дом оповещения о ваших сообщениях. Так что постарайтесь лаконичнее формулировать свои мысли или хотя бы просто продолжить свой текст с новой строки, а не нажимать поскорее кнопку «Отправить».

2. Одиночное «привет»

Еще одна дурацкая привычка, которая многих раздражает. Отправляя такое вот одиночное «привет», собеседник вроде бы старается быть вежливым, но вместе с тем снова заставляет своего оппонента застыть в недоумении. Или он ждет обратного «привет»? Сюда же относятся вариации «привет, ты здесь?», «есть минутка?» и т. д. Более логичным и вежливым будет не отрывать приветствие от остального сообщения, а сразу перейти к сути вопроса. Так что запомните это правило и старайтесь его соблюдать.

3. Бездушные открытки

«С добрым утром», «Веселой субботы», «Теплой осени», «С днем телеграфиста» — если вы никогда не получали открыток с подобным содержанием, то считайте, что вам крупно повезло. Стоит хоть какому-нибудь празднику замаячить на горизонте, как «открыточные террористы» уже готовы атаковать своих жертв. Бездушные открытки-поздравлялки вряд ли способны кого-либо тронуть, к тому же они попросту засоряют память телефона. Если вам так хочется поздравить кого-то с праздником, лучше напишите пару искренних фраз от души или просто позвоните — это будет гораздо приятнее.

4. Слишком много постов

Наверняка у вас есть такие знакомые, которые обожают делиться малейшими подробностями своей жизни. Настолько малейшими, что они выкладывают фотографии буквально каждого здания, каждого деревца или цветка, которые встречаются им на пути. Социальные сети становятся «умнее» и даже по-своему борются с чрезмерным количеством постов: половина из них попросту не попадет в ленту к подписчикам. Если вы не информагентство, то такое количество контента вам попросту ни к чему.

5. Дурацкие хештеги и эмодзи

Если приправить сообщение хорошей порцией эмодзи и хештегов, воспринимать текст становится гораздо труднее. Странно, когда эмодзи ставят после каждого предложения, как бы поясняя «глупому» читателю, о чем тут идет речь. С хештегами та же история: блогеры давно научились прятать хештеги в комментариях, а вот некоторые пользователи продолжают расставлять их под каждым постом в огромных количествах (при этом частенько они не имеют абсолютно никакой смысловой нагрузки).

6. Голосовые сообщения в одно слово

Вашему собеседнику может быть попросту неудобно в данный момент прослушивать голосовое сообщение. К тому же когда мы говорим вслух, то зачастую перегружаем речь ненужными деталями, в итоге важной информации в таком сообщении будет гораздо меньше, чем в текстовом. И совсем уж странной можно назвать привычку отправлять голосовые сообщения, состоящие буквально из 1–2 слов. Аудиосообщения «весят» больше, чем текстовые, и если у собеседника медленно работает интернет, то грузиться такое сообщение будет значительно дольше. К тому же в голосовых сообщениях невозможно выделить текст (если появится такая необходимость) и переслать собеседнику часть сообщения или воспользоваться поиском, как в обычных текстовых. Так что если вы хотите отправить голосовое сообщение, просто поинтересуйтесь у собеседника заранее, насколько это будет удобно для него. Кстати, небольшой лайфхак: если вам прислали голосовое сообщение и прослушать его в наушниках нет возможности, просто нажмите на Play и приложите телефон к уху. Звук переключится на передний динамик — таким образом, его услышите только вы.

7. Когда отмечают на фотографиях и в комментариях под конкурсами без предварительного согласия

Не стоит ставить людей в неловкое положение: кто знает, быть может, ваша подруга хотела сохранить в тайне тот факт, что ходила на вечеринку в эту пятницу? Или человеку может попросту не понравиться фотография, на которой его отметили. Поэтому стоит заранее побеспокоиться о согласии. Еще один похожий раздражающий прием — это принудительное «участие» в конкурсах с обязательным условием «Отметь друга на фотографии / в комментариях».