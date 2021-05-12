Честный текст о том, как 30 лет я была «хорошей девочкой» и почему из этого ничего толкового не вышло

Многих из нас растили «хорошими девочками». Это такие дети, которые не лазят по деревьям, всегда заправляют за собой постель, учатся на «отлично» и не перечат старшим. Они не жадничают, покорно переносят дерганье за косички и не жалуются, потому что ябедничать стыдно. Очень удобные малышки, которые готовы прийти на помощь кому угодно, но только не себе.

Я 30 лет старалась быть «хорошей девочкой», а теперь выдавливаю ее из себя по каплям, чтобы наконец-то стать счастливой. Меня зовут Маша, и я расскажу читателям AdMe.ru о том, как избавляюсь от этого синдрома и почему ни за что не буду передавать его своим детям.

Как я была «хорошей девочкой» и что из этого вышло

Я всегда была беспроблемным ребенком: помогала маме по дому, не устраивала истерик в магазинах с криками «Купи!», обходила лужи стороной, чтобы не испачкать одежду. С детства мне внушали, что «скромность — главное украшение», «надо быть прилежной» и «не просить многого». А так хотелось вон ту куклу, как у Ленки, забраться на вишню за самыми спелыми ягодами, дать сдачи противному Вовке, который щипается. Но ведь «хорошие девочки» так себя не ведут. Почему было так важно соответствовать этому званию? Все просто: если я вела себя как-то неправильно с точки зрения взрослых, мне говорили, что я позорю близких, а иногда и вовсе демонстративно переставали со мной разговаривать. В такие моменты я чувствовала себя ненужной и отверженной. Мне было совершенно ясно, что любви и одобрения в этом мире очень мало и их нужно заслужить любой ценой. К 30 годам у меня в шкафу лежала стопка грамот, горка кубков, красный диплом и пачка антидепрессантов. Я бесплатно выходила на работу в выходные и праздники, помогала родителям на огороде, все время решала проблемы знакомых и чувствовала себя как выжатый лимон. Осознать, что путь «хорошей девочки» завел меня в тупик, помогла новая коллега.

В чем разница между «хорошей девочкой» и обычной

Нас с новенькой Лидой посадили в один кабинет. Она была гуру бухгалтерии: все делала четко, быстро, без ошибок. «Такая же „хорошая девочка“», — подумала я, но нет. Когда главбух скинула ей на проверку гору старой документации, Лида взяла эту стопку и отнесла обратно со словами: «Это не входит в мои должностные обязанности». Я была уверена, что ее уволят, но эту работу просто поручили более сговорчивому специалисту. Лида позволяла себе то, о чем мне было страшно даже подумать. Она не пришла на субботник, потому что у нее выходной, отказалась танцевать канкан со всей бухгалтерией на новогоднем корпоративе и никогда не брала трубку рабочего телефона после окончания трудового дня. Лида умела не только пахать, но и отдыхать: она ходила на концерты, гоняла на байках с друзьями, была счастлива и любима, хотя и не старалась никому угодить. В этом и заключается отличие обычных девочек от «хороших»: они тоже могут быть лучшими в своем деле, добиваться крутых результатов и пользоваться уважением. Но у них другая мотивация: они делают это не ради всеобщего одобрения, а потому, что хотят или считают важным. Они четко видят свои границы и никому не дают их нарушать. Пока «хорошая девочка» оправдывает ожидания других, обычная достигает своих целей и исполняет свои желания.

5 причин перестать быть «хорошей девочкой»

После знакомства с Лидой я многое переоценила в своей жизни и стала потихоньку выдавливать из себя эту «хорошую девочку». Процесс ускорился, когда у меня появился ребенок: я отчетливо поняла, что не желаю ему такой судьбы. Я сформулировала 5 причин, по которым больше не хочу соответствовать этому званию и никому не советую. 1. Закон бумеранга не работает Раньше я была уверена, что если буду примерно себя вести и всегда приходить на помощь другим, то в ответ получу то же самое. Но это не так. Жизнь доказала мне обратное: люди привыкают к тому, что из «хорошей девочки» можно вить веревки, и пользуются этим напропалую, ничего не предлагая взамен. Посидеть с погодками сестры, пока она в парикмахерской? Легко. Помочь коллеге с отчетом? Запросто. Подкинуть брату денег на отпуск? Держи. Но когда помощь потребовалась мне, оказалось, что другие люди не собираются решать мои проблемы: у них своих дел навалом. Добро не всегда возвращается, и рассчитывать на это не стоит.

2. Неумение говорить «нет» создает проблемы С «хорошими девочками» часто случаются плохие вещи, потому что они не умеют отказывать. Покорно дают списывать даже «задачки со звездочкой», хотя могут схлопотать за это пару. Нервно сжимаются, но молчат, когда коллега начинает проявлять недвусмысленные знаки внимания. Они боятся оскорбить других, но позволяют остальным обижать себя. Иногда неспособность сказать «нет» загоняет в опасные ситуации. Я помню, мне было лет 7, гуляла одна у дома. Вдруг какой-то мужик с коробкой в руках подходит и говорит: «Помоги гараж открыть, а я тебе кроликов покажу». Я испугалась, но как «хорошая девочка» покорно пошла: о помощи же просят. Взяла у него ключ, открыла гараж и обалдела: внутри стояло штук 20 клеток с кроликами. Я погладила первого попавшегося и сбежала, сверкая пятками. До сих пор считаю, что мне повезло.

3. Стремление к недостижимым идеалам грозит нервными срывами «Хорошие девочки» все делают «на отлично»: от мытья посуды до написания диссертации. Иначе их сгрызет чувство вины, мол, плохо старалась. Но пытаться быть идеальной дочерью, мамой, женой, коллегой и подругой одновременно крайне утомительно. Мне стоило многих усилий понять, что я не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться, и не робот, чтобы не совершать ошибок. Помню, как плакала от того, что не стала лучшим сотрудником года, наша поделка для детского сада заняла 2-е место, а муж между делом заметил, что голубцы у его мамы получаются нежнее. Тогда все это было для меня трагедией, а сейчас я учусь относиться ко всему проще.

4. «Хорошим девочкам» сложно построить крепкие отношения С детства мне было ясно, что любовь надо заслужить. Просто так я ее недостойна: ни родительской, ни какой-либо другой. Поэтому, повзрослев, я с головой ныряла в сложносочиненные отношения, где мужчины нужно было добиваться, спасать его, прощать и проявлять все те качества, которые нарабатывались годами. Помню свою первую любовь. Нам было по 22 года. Я снимала квартиру, работала, тащила из магазина сумки с едой, жарила котлеты, а он мог объявиться в 2 часа ночи в компании друзей и подруг и рявкнуть: «Машка, накрой нам стол!» И я молчала, терпела, надеялась, что он оценит меня и изменится. Такие отношения не казались мне чем-то вопиющим, ведь любовь надо заслужить, выстрадать — а как иначе?

5. Никто не ценит тех, кто занижает свои способности Мне всегда было сложно адекватно оценить свой труд. Вот сшила я блузку, вроде сидит неплохо. Но пока ее никто не похвалит, кажется, что что-то не так. А если вдруг попросят смастерить такую же на заказ, то я скажу «Легко!», проведу пару-тройку бессонных ночей, а потом постесняюсь взять деньги за свою работу, ведь ничего же особенного. Попросить прибавку к зарплате тоже неловко. Я все надеялась, что начальник сам заметит и оценит, как много я делаю для компании, выпишет премию, но этого почему-то никогда не происходило. И только сейчас я учусь смотреть на результат своего труда отстраненно и думать: «Если бы это сделал другой человек, то сколько бы стоила эта работа?»

Как живется после «хорошей девочки»

Конечно, прогнать «хорошую девочку» из своей уже сложившейся картины мира не так-то просто. Она живет в привычках, родительских установках, обыденных вещах. Но несколько лет работы над собой тоже не прошли зря. Теперь мне уже не так сложно сказать «нет» в ответ на просьбу встретить ночью троюродного брата в аэропорту, отказаться от работы в выходные или не доедать, если не хочется. Я медленно, но верно выстраиваю свои границы в отношениях с людьми. Многим это не нравится, но прогресс есть. Свекровь перестала приезжать без предупреждения в удобное ей время, а я больше не стесняюсь возвращать непрошенные советы тем, кто их дает. И мир пока не рухнул, а я стала спокойнее и увереннее в себе.