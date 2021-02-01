5 причин, по которым вам стоит одеться в этот зимний день и сходить в магазин за хурмой

Есть 2 типа людей: те, у кого вяжет во рту от одного взгляда на хурму, и те, кто уплетает ее в любом виде. Стоит отметить, что существует более 700 сортов хурмы, и далеко не каждый из них обладает вяжущим эффектом. А чтобы выбрать спелый и сладкий плод, нужно запомнить лишь несколько нюансов.

Мы в AdMe.ru хорошенько разобрались в популярности главной зимней ягоды. И теперь точно знаем, почему с каждым годом у нее появляется все больше поклонников. А в бонусе расскажем о неожиданной опасности, подстерегающей любителей хурмы, и покажем неожиданных ее фанатов.

Хурма не то, чем кажется

Каждую зиму прилавки магазинов украшает яркая и сочная хурма. Многие ошибочно называют ее фруктом, но это ягода. Она получила распространение в теплой Азии, и, вероятно, первой страной, где распробовали ее вкус, был Китай. Но несмотря на теплолюбивость, хурма может хорошо переносить и низкие температуры. А если дать плоду дозреть на морозе, то он станет еще более сладким.

Есть множество способов сделать так, чтобы хурма не вязала

Пожалуй, главным минусом хурмы является тот самый вяжущий эффект. Но есть несколько простых способов от него избавиться. Вот что рекомендуют специалисты. Надежнее всего просто дать хурме доспеть, положив ее на верхнюю полку холодильника на несколько дней.

Можно также залить плод горячей, но не кипящей водой и оставить на несколько часов.

Поможет и заморозка хурмы, но тогда она потеряет часть полезных свойств. А после разморозки плод будет слишком мягким.

Если вы уже надкусили плод и почувствовали невыносимую терпкость, не спешите его выбрасывать. Попробуйте очистить кожицу и отправить хурму на 10–20 секунд в микроволновку.

А о таком способе рассказал пользователь Pikabu: «Обожаю хурму и хочу поделиться своим опытом. На деле хурма очень вкусная, но многих отталкивает то, что она вяжет. Чтобы избежать этого, я попросту кладу плоды вместе с яблоками в один пакет, завязываю его и даю полежать сутки, а иногда и больше. Все, можно есть». Хитрость заключается в том, что яблоки выделяют этилен, который нейтрализует вяжущий компонент.

Не все сорта хурмы вяжут

Видов хурмы неимоверно много, и не каждый из них обладает неприятной терпкостью. Например, сорт «шарон»: оранжевый, ближе к красному, практически без косточек, внешне похожий на помидор. Или «фую», который напоминает «шарон», но со светло-оранжевой кожурой. А особенно узнаваемый — «королек», отличающийся коричневым цветом мякоти. Назревает вопрос о том, почему же столь популярна терпкая хурма. Все просто: вяжущие сорта, как правило, гораздо более сладкие, если дать им доспеть.

Сушеная хурма ничем не хуже свежей

Один из способов избавиться от терпкости хурмы — высушить ее. Для этого плоды очищают от кожицы, коптят, а затем вывешивают на солнце на срок от трех недель. Полученный сухофрукт очень популярен в Восточной Азии, а в Японии существуют целые фермы по производству так называемого хошигаки. В Японии сушеная хурма символизирует удачу и долголетие, поэтому ее нередко используют в качестве новогоднего украшения.

Можно высушить хурму с помощью специальной сушилки. Один из пользователей Pikabu подсказал простой способ. Нужно срезать кожицу с ягод, оставив плодоножку, разложить их на противень, а затем отправить в сушилку на 24 часа, установив температуру 60 °C.

И как об этом не сказать: хурма — поразительно полезный продукт

Хурма — сладкий, сытный и низкокалорийный продукт, но помимо сладости в нем множество питательных веществ. Всего один плод содержит более половины рекомендуемой нормы витамина А, который замедляет старение и улучшает зрение. Кроме того, хурма полна антиоксидантами, калием и магнием, являющимися залогом укрепления сердечной мышцы и стенок сосудов. Ну и конечно, за счет содержания глюкозы и фруктозы поднимается настроение. В хурме довольно много полезных моносахаридов, что делает ее отличным антидепрессантом.

Бонус № 1: с хурмой шутки плохи. Особенно с незрелой

Если хурма вяжет, то ее лучше не доедать. Также не рекомендуется употреблять слишком много спелых ягод. Дело в том, что в плодах содержится большое количество растительных волокон и танинов — веществ, обладающих вяжущим действием. Это может привести к образованию особого сгустка, который не переваривается желудком, — фитобезоара.

Бонус № 2: и среди котиков есть фанаты хурмы

Некоторые люди замечают, что их питомцы без ума от хурмы. «Знала, что есть коты, которые едят странные продукты. Но ни разу не слышала, чтобы они ели хурму. А мой ест», — рассказала пользовательница Pikabu и показала фотографии. Ее тут же поддержали в комментариях. «Кот моей мамы всегда трескал с ней хурму пополам. Ему всю гниль вырежут, и он с таким удовольствием уплетает», — поделился своей историей один из подписчиков.

Нашлась и девушка, советующая не давать много хурмы своим питомцам. «В больших количествах хурма не слишком хорошо действует на котов. Я угощаю нечасто и совсем чуть-чуть. Поэтому на столе лучше не оставлять ягоды: сожрет все, а это вредно».