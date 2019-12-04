40+ трендов уходящего десятилетия, которым хочется закрыть дорогу в 2020-е
До начала следующего десятилетия осталось всего несколько недель, а значит, уже можно подводить первые итоги уходящей декады. В 2010-е годы произошло немало громких событий, которые ознаменовали новую эпоху в самых разных областях. К ним можно отнести появление шлемов виртуальной реальности, криптовалюты и беспилотных автомобилей, а также первую успешную операцию по полной трансплантации лица. А уж сколько модных тенденций отгремело за это время, и вовсе не сосчитать.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо обсуждений, где пользователи Reddit делились, какие тренды текущего десятилетия они сегодня вспоминают с содроганием.
- Угги и кроксы. Терпеть их не могу, уродство какое-то. Нет, мам, я не хочу себе такие. Пожалуйста, перестань спрашивать. © _Pebcak_ / Reddit
- Всевозможные челленджи. 99 % из них опасны для здоровья, например случай, когда люди ели корицу. © ggibby0 / Reddit
- Этот нелепый тренд на усы родом из 2013 года, когда они были буквально везде: на чехлах для телефонов, одежде и т. д. © linnnnnnnny / Reddit
- Антиинтеллектуализм. Это когда люди отказываются верить экспертам какой-либо области из-за одного сумасшедшего человека из интернета. Мне кажется, в 2010-х эта тенденция только усугубилась, и я надеюсь, что она останется в уходящем десятилетии. © My_Name_Is_Not_Kathy / Reddit
- Фальшивые веснушки. © Unknown author / Reddit
- Бесконечная череда ремейков и сиквелов фильмов. Как правило, сильно уступающих оригиналу и демонстрирующих отсутствие фантазии и оригинального мышления. © linnnnnnnny / Reddit
- Браслеты из разноцветных резиночек. © OGRedditNamelol / Reddit
- Матовые помады, которые подчеркивают все морщинки на губах, из-за чего они выглядят как задний проход. © Macandcats / Reddit
- Пранк, выдаваемый за «социальный эксперимент», в ходе которого люди смотрят, разозлится ли человек, если подойти и ударить его со всей силы. © unnaturalorder / Reddit
- Антипрививочое движение. © DeathSpiral321 / Reddit
- «Веселая ферма». Когда все начали в нее играть, мои тети создали своим маленьким детям странички в соцсетях лишь для того, чтобы c их аккаунтов отправлять самим себе подарки. © scarletwitchlasagna / Reddit
- Сбривать брови, а затем рисовать их выше и гуще, чем они были. © Jenniferscot2 / Reddit
- Брюки с обтягивающими штанинами и свисающей мотней. © Othelianna / Reddit
- Кроссовки с колесиками. © eternalrefuge86 / Reddit
- Джинсы скинни. Я не всегда руководствуюсь комфортом в выборе одежды, но если уж я собираюсь надеть вещь, затрудняющую мое кровообращение, то пусть она хотя бы будет выполнена из мягкой ткани. © Redhaired103 / Reddit
- Мужчины с прической «пучок». © Tsquare43 / Reddit
- Окрашивание волос в серый цвет. Не выбрасывайте деньги на ветер. Волосы станут серыми без всякой краски, просто дайте им немного времени. © NightoftheJuli / Reddit
- Реснички на автомобильных фарах. © CEFHCL / Reddit
- Смехотворно большие губы и брови. © M14535955 / Reddit
- Футболки и свитера с вырезами на плечах. © Unknown author / Reddit
- Мне 33, и я не перестаю удивляться, видя молодых людей в одежде, которую я носил в юные годы. Почему мы решили, что из всех десятилетий вернуться в моду должны именно 80-е и 90-е? © Starry24 / Reddit
- Тверк. © jxob / Reddit
- Спорить о том, какого цвета платье. © WeirdoOnFire / Reddit
- Привлекательные люди, которые надевают очки и косят под ботаников. © MentalBeaver / Reddit
- Все эти семейные YouTube-каналы. © Yeetmeisterz / Reddit
- В 2010–2011 годах многие девушки вплетали в волосы перья. Я тогда уже почти купила их, но они резко вышли из моды. Пожалуй, это была одна из самых недолгих тенденций данного десятилетия. © LuckyCoat / Reddit
- Интернет-тролли. Для того чтобы плеваться желчью и критиковать все подряд, много ума не надо. А вот вступить в аргументированный диалог сможет только зрелая личность. © oeg572 / Reddit
- Спиннеры. © Precabase / Reddit
- Разные рингтоны для разных абонентов. Сейчас такое редко встретишь. А еще звонки по Bluetooth-гарнитуре. © AdditionalExcitement / Reddit
- Шорты бермуды. © herhighness90 / Reddit
- Pokémon Go. Такое ощущение, что в первый месяц в нее играли буквально все. Даже ночью я встречал десятки людей, которые ловили покемонов. В парке возле моего дома всегда была тьма народу. Было очень забавно наблюдать за тем, как люди сломя голову бросались к месту, где замечали покемона. © -eDgAR- / Reddit
- Несуразно огромные кроссовки точно не продержатся долго на плаву. © poor_yorick / Reddit
- Губы уточкой и селфи в туалете. © shrimp_biscut/ Reddit
- Джинсы с завышенной талией. Что в 80-х они не очень-то смотрелись, что сейчас. Уверен, в будущем девушки пожалеют о каждой фотографии, на которой они позировали в брюках, доходящих им до груди. © cawatxcamt / Reddit
- Хайлайтеры и цветы, всюду цветы! © snickermedoodles / Reddit
- Harlem Shake и Gangnam Style. Когда они хитанули, в моей школе отмечали окончание учебного года, все ученики и даже учителя выходили на спортплощадку и танцевали под эти треки. Я тогда еще получил локтем по лицу от пятиклассника. Ха-ха. © Cheshire_Cat8888 / Reddit
- Чокеры, сникерсы, свитера oversize, коричневая помада. © madeofstars / Reddit
- Такое движение, как бодипозитив. Я набрала 45 кг за 10 с лишним лет, и это отстой. Говорю вам как человек, знающий о проблеме не понаслышке: ожирение — это сплошные ограничения. © Holy_Sungaal / Reddit
- Рюши и оборки, которые были буквально везде. © amandapillar / Reddit
- Все эти «инфлюэнсеры» из соцсетей. Пожалуйста, просто исчезните. © Cinco1971 / Reddit
- Огромные логотипы на груди (Abercrombie, Tommy Hilfiger и прочее). Будьте людьми, а не ходячими рекламными щитами. © veryfawnydeer / Reddit
- Когда люди танцевали рядом с движущейся машиной. © DeveloperToast / Reddit
- Что-то мне подсказывает, что многие из тех, кто закачал себе жир в ягодицы по примеру Кардашьян, пожалеют об этом в ближайшее десятилетие. © Attarker / Reddit
- Бородатые хипстеры в джинсах скинни и шарфах. © dottmatrix / Reddit
- Трескающийся лак для ногтей. © chickennugget103 / Reddit
- Бум на продукты без глютена, детокс, кокосовое масло, пробиотики, лампы из гималайской соли. © ezaspie03 / Reddit
- Вторая жизнь теории плоской Земли. Тот факт, что в наши дни эта тема снова вызывает жаркие споры, просто в голове не укладывается. © Andromeda321 / Reddit
- Технологии и мемы. Вот какими двумя словами можно описать 2010-е. © Luigilito / Reddit
- Выкладывать в соцсети фото каждого стаканчика кофе Starbucks, который вы выпили. © OneRobato / Reddit
А какой тренд 2010-х годов вызывает больше всего сожаления или недоумения у вас?
Фото на превью depositphotos