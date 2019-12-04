40+ трендов уходящего десятилетия, которым хочется закрыть дорогу в 2020-е

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До начала следующего десятилетия осталось всего несколько недель, а значит, уже можно подводить первые итоги уходящей декады. В 2010-е годы произошло немало громких событий, которые ознаменовали новую эпоху в самых разных областях. К ним можно отнести появление шлемов виртуальной реальности, криптовалюты и беспилотных автомобилей, а также первую успешную операцию по полной трансплантации лица. А уж сколько модных тенденций отгремело за это время, и вовсе не сосчитать.