40+ беспардонных просьб, которыми доставали читателей AdMe.ru, узнав, кем они работают

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В детстве каждый задавался вопросом: «Кем я стану, когда вырасту?» По мере взросления ответ на него приходит сам собой, но теперь вопросы начинают задавать вам. Правда, некоторые из них порой вызывают дикое раздражение и желание закатить глаза.

Читатели AdMe.ru рассказали о нелепых просьбах и высказываниях, которые сыпались в их сторону из-за профессии. И мы пока не решили, чего нам хочется больше: от души похохотать над всем этим или искренне посочувствовать.

1. Программист

Когда в программисты переквалифицировалась, началось: «Выбери мне ноутбук», «Собери комп», «Взломай сайт». А уж пока встречалась с парнем-электронщиком, ко всему этому добавлялось: «Вы ж с ним разбираетесь». Почините залитый компьютер, спаяйте сотню плат за шоколадку, напишите сайт для курсача сыночку соседки, соберите атомную бомбу — вы ж с ним разбираетесь! © Айса

«Ты ж программист? В электрике шаришь, получается... Надо траншею под кабель прокопать метров 500». © Стас Помазан

Не раз говорили: «Сделай нам сайт, ты ж айтишник!» Но на самом деле я тестировщик... © Ольга Алифанова

«У меня что-то принтер бледно печатает и интернет тормозит. Зайди, глянь, ты ж программист!» © Александр Шульц

«Помоги телефон выбрать». © Ирина Шумовская

«Приклеишь мне защитное стекло на телефон? Как ты не можешь? Ты ж компьютерщик!»

2. Журналист

«Напиши про меня статью, ты ж журналист». © Anastasia Chavez

«Что ты всякую ерунду пишешь? Давай я тебе про свою жизнь расскажу — на книгу хватит!» © Шолпан Пронина

«Скажи тост. Как не умеешь?! Ты же журналист!» © Анна Полякова

«Какую подпись мне сделать к фотке в инстаграме? Как не знаешь? Ты же журналист...»

3. Музыкант

4. Юрист

«Помоги написать исковое, ты же юрист! А заодно проконсультируй. Ах да, там еще у друга проблемы с приставами, можно он тебе позвонит?» © Андрей Моисеев

— Мы с Колей разводимся.

— В смысле!?

— Можешь отсудить у него все? © Katerina

Работаю юристом, занимаюсь корпоративными конфликтами, часто достают всякими вопросами: «У меня на даче землю не так отмежевали, посмотришь?», «Мне машину по гарантии плохо починили, поможешь?», «Нас застройщик кинул, квартиру отсудишь?» Но был один случай, который перекрыл все. Как-то беру трубку, а там: «Я звоню из отделения полиции, мне дали право на 1 телефонный звонок, помоги мне!» От соседей и родителей одноклассников моих детей профессию скрываю. © Юлия

«Тут внучатная племянница маминой сестры по бабушкиной линии в воскресенье вечером проездом бесплатную консультацию хочет получить. Я тебе потом конфет куплю». © kate_koroliova

5. Инженер

Моя бабушка: «Женя, посмотри, почему у меня выключатель не работает», «Женя, труба в ванной течет, посмотри, что там с ней. Не можешь починить? Ты же инженер, чем ты там на работе занимаешься?» © Евгения Когут

Я инженер-энергетик... Но знакомые постоянно говорят: «Посмотри, что не так с проводкой, ты же электрик». © Ani4ka Borisova

Ведущему инженеру: «Проведи свадьбу! Ты ж там какой-то ведущий!» © Dzin

Инженер по специальности «оптика и приборостроение», часто слышу фразу к месту и не только: «Ты ж оптик!» © lerahalera

6. Врач

Умышленно не здороваюсь с бабушками у подъезда. Пусть лучше считают гулящей, лишь бы только не узнали, что на самом деле я терапевт. © Аля-ля

Самый запоминающийся: «Что бы такого попринимать? Посоветуй, ты ж жена врача!» © Юлия Соломка

— Доктор, у меня горло болит, посмотрите.

— Я проктолог.

— Ну вы же доктор! © Денис Устименко

— Я проктолог. — Ну вы же доктор! © Денис Устименко «У меня тут что-то вскочило и чешется — посмотри, ты же доктор». © Аля-ля

7. Психолог

«Ты же психолог! Выслушай меня, посоветуй». © aizzapoved

«Скажи, о чем он думает».

«У меня тараканы в голове что-то распоясались, урезонь. Ты ж мозгоправ!» © Екатерина

«Ты что, не можешь решить эту проблему в своей жизни? Ты ж психолог!» © serebro.ukraina

«У дочери подруги моей подруги мальчик в классе обозвал учительницу. Какой у него диагноз? Как не знаешь?» © Froid

«А чего ты нервничаешь? Ты ж психолог». © Элла Баденко

Сидишь летним вечером у костра в приятной компании. Догорают краски заката... Кто-то поет под гитару. В бокале белое полусладкое. И вдруг кто-нибудь: «Вот скажи мне как психолог...» И ты думаешь: «Ох, только не это!» И стать невидимкой хочется.

8. Переводчик

«Переведи, пожалуйста, что-нибудь бесплатно. Ты же языки знаешь». © Линда Кайер

Из моей практики: «Позанимайся с дяденькой английским, ты ж переводчик». © Екатерина

«Ты же знаешь английский, переведи этот рукописный текст с немецкого!» Спасибо немецко-русскому словарю и логике, перевела. Google-переводчика тогда в наличии не было. © Баранка

«О чем в английской песне поется, переведи. Как не можешь? Ты ж переводчик!» © Виктория Коломиец

Бонус: обо всем понемногу

«Возьми меня на работу, ты в отделе кадров работаешь». © Oks Kafa

«Ты же мать! Ты должна 24/7 смотреть за тремя детьми, играть, но воспитывать их так, как хочется другим». © Nazira Nayman

ЕГЭ через неделю, учащийся — троечник, а нужна 5! «Как не сможешь?! Ты же учитель!» © Maria Kokina

«Приходи на день рождения. Ну и приготовь на стол, там продукты в холодильнике. Ты ж повар». © Юля Вербицкая

«Дай нам денег на операцию, бедных детей, приют для животных, спасение исчезающих видов, защиту прав меньшинств. Ты ж предприниматель». © NPh

А какие вопросы задают вам, узнав, кем вы работаете?