35 странных фотографий, на которых черт знает что творится

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В мире всегда есть место загадкам. Даже в самых рядовых ситуациях мы неожиданно можем встретиться с совершенно удивительными сюжетами. AdMe.ru собрал для вас 35 фотографий, которые больше вызывают вопросы, чем дают ответы.

Кажется, у этой машины аллергия на топливо

Жили у бабуси банановые гуси

Ну то есть вода?

Это что за йога такая?

«Кто-то припарковал каноэ на велостоянке моей школы»

«В помидорах моей тети начала расти клубника»

«Белый тигр моей дочки, которого она выиграла на карнавале, оказался набит... обычным тигром»

Колода карт. Расширенная версия

Хотелось бы узнать, что же творится на этой кухне

Хороший тамада, и конкурсы хорошие

Просто белый медведь хочет подружиться с ребенком в костюме белого медведя. Ничего особенного

То есть для того, чтобы съесть конфету, нужно вставить пистолет в рот и нажать на курок?

Коричневый рис в белых мешках, а белый — в коричневых — скромный вызов стереотипному мышлению

Современная мода такая современная

Какие-то у вас неправильные птицы

Даже страшно представить, что творится в этом лесу

«В моей команде по плаванию довольно странные ребята»

Просто пингвиний час в метро, листайте дальше

Что вообще происходит в этом туалете?

У дорожных рабочих тоже могут быть творческие порывы

Что за фигня произошла с этим иллюминатором и почему этот пассажир так спокоен?

Это как надо было умудриться?

А вы своих как часто выгуливаете?

Теннис на льду? А очки за двойной тулуп добавляют?

Все очень конкретно, спасибо

«Бармен, мне как обычно! И валерьянки побольше»

Любому питомцу время от времени нужно бывать на свежем воздухе

Всего лишь машина, покрытая человеческими волосами

В этом городе никому доверия нет

Кажется, за кадром осталась маленькая драма

Ребята попросили подкинуть до ближайшего водоема

«А по воскресеньям я читаю лекции свободным слушателям»

Просто бассейн в озере. Ну а почему нет?

И тут я забыл, куда и зачем я шел

Как? Тут явно не обошлось без параллельной вселенной!

Как здорово, что в мире есть место комичным и непонятным сюрпризам. Поделитесь в комментариях, если у вас есть идеи, что же происходит на этих фотографиях.