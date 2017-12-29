35 фото, на которых жизнь с животными запечатлена такой, какая она есть

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Наши любимцы — не только хорошие друзья, но и источник смешных случаев и неповторимых ситуаций. AdMe.ru собрал фотографии, которые поймет каждый, у кого есть домашние животные.

С ними лайфхаки не работают: «Мне посоветовали вставить вилки в горшки, чтобы кошка не лезла к растениям»

Рядом с ними нельзя оставлять закуски

Есть 2 вида кошек: компактные и не очень

Иногда коты ведут себя как собаки

А собаки — как коты

А этот хомяк разочаровался, когда хозяева слишком долго искали крышку для его шара

Иногда милые пушистые питомцы выглядят как чистое зло

А иногда — так, словно их нужно оставить в одиночестве

Послеоперационные воротники превращают жизнь в комедию

Коты способны так невинно смотреть на дело своих лап, будто они тут совершенно ни при чем

Иногда ищешь любимца больше часа, а оказывается...

Но с ними можно сделать жизнь гораздо забавнее

Не все коты на самом деле хорошо себя чувствуют в коробках

Они бывают заняты даже больше, чем мы

Ну а хозяева готовы на все, чтобы поддержать их в трудную минуту

Иногда они могут застрять в самых неожиданных местах

Там, где мы даже не подозревали, что такое вообще возможно

Ваш питомец тоже заслужил личный бассейн в жару

Иногда ваши питомцы пользуются большей популярностью, чем вы

А вот так они понимают, что их везут не в парк, а к ветеринару

Они умеют флиртовать и делают это неповторимо

Вы думаете, если смешать два вида корма, собака съест все? Как бы не так

Иногда они выглядят как слуги дьявола

А иногда — как посланцы бога

Они очень ценят наши подарки. Этот пес, например, не выпускал лошадку из зубов больше 2 часов

Некоторые из них не такие умные, как нам хотелось бы

Но они никогда не отчаиваются: хозяин поставил таймер на выдачу еды, чтобы кот похудел. Теперь кот спит здесь

В итоге иногда они немного толстеют...

Они способны превратить праздник в кошмар

Но им всегда очень жаль. Ну или почти всегда

Они могут составить компанию во всем

Даже простые фотографии с ними выходят эпичными

Они делают ужасные вещи. Например, этот пес съел домашнее задание целого класса. Серьезно

Они разрушают все, до чего могут добраться

Вот что происходит, стоит включить пылесос

Бонус: видите кота? А он есть

Мы уверены, что ваши питомцы тоже радуют вас веселыми выходками. Делитесь своими историями о забавных случаях в комментариях.