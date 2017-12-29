35 фото, на которых жизнь с животными запечатлена такой, какая она есть
Наши любимцы — не только хорошие друзья, но и источник смешных случаев и неповторимых ситуаций.
AdMe.ru собрал фотографии, которые поймет каждый, у кого есть домашние животные.
С ними лайфхаки не работают: «Мне посоветовали вставить вилки в горшки, чтобы кошка не лезла к растениям»
Рядом с ними нельзя оставлять закуски
Есть 2 вида кошек: компактные и не очень
Иногда коты ведут себя как собаки
А собаки — как коты
А этот хомяк разочаровался, когда хозяева слишком долго искали крышку для его шара
Иногда милые пушистые питомцы выглядят как чистое зло
А иногда — так, словно их нужно оставить в одиночестве
Послеоперационные воротники превращают жизнь в комедию
Коты способны так невинно смотреть на дело своих лап, будто они тут совершенно ни при чем
Иногда ищешь любимца больше часа, а оказывается...
Но с ними можно сделать жизнь гораздо забавнее
Не все коты на самом деле хорошо себя чувствуют в коробках
Они бывают заняты даже больше, чем мы
Ну а хозяева готовы на все, чтобы поддержать их в трудную минуту
Иногда они могут застрять в самых неожиданных местах
Там, где мы даже не подозревали, что такое вообще возможно
Ваш питомец тоже заслужил личный бассейн в жару
Иногда ваши питомцы пользуются большей популярностью, чем вы
А вот так они понимают, что их везут не в парк, а к ветеринару
Они умеют флиртовать и делают это неповторимо
Вы думаете, если смешать два вида корма, собака съест все? Как бы не так
Иногда они выглядят как слуги дьявола
А иногда — как посланцы бога
Они очень ценят наши подарки. Этот пес, например, не выпускал лошадку из зубов больше 2 часов
Некоторые из них не такие умные, как нам хотелось бы
Но они никогда не отчаиваются: хозяин поставил таймер на выдачу еды, чтобы кот похудел. Теперь кот спит здесь
В итоге иногда они немного толстеют...
Они способны превратить праздник в кошмар
Но им всегда очень жаль. Ну или почти всегда
Они могут составить компанию во всем
Даже простые фотографии с ними выходят эпичными
Они делают ужасные вещи. Например, этот пес съел домашнее задание целого класса. Серьезно
Они разрушают все, до чего могут добраться
Вот что происходит, стоит включить пылесос
Бонус: видите кота? А он есть
Мы уверены, что ваши питомцы тоже радуют вас веселыми выходками. Делитесь своими историями о забавных случаях в комментариях.
Фото на превью jollygreengentile/reddit