30+ животных, которые с легкостью прошли бы кастинг на роль суперзлодея

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Животные иногда ведут себя гораздо эмоциональнее людей, а некоторые из них настолько круты, что достойны «Оскара». AdMe.ru собрал для вас 34 фотографии животных, которые с легкостью могли бы сыграть роли самых крутых киношных злодеев. Обязательно досмотрите до конца и увидите, что супернедовольными могут быть не только животные.

Всего лишь кот в муке, а вы сразу «Дьявол, дьявол!»

«Мои личные Angry birds»

А этому парню и никакие кастинги не нужны

Кровожадный хамелеон готов искромсать вас на мелкие куски

Гроза ночных улиц

«Он почти что испепелил меня своим взглядом»

«Не хотел бы я остаться с ним один на один»

Когда пытаетесь вызвать дьявола, но случайно вызываете кое-кого пострашнее

«Ты не получишь ни одной капли молока!»

Внезапность и скорость — самые главные качества суперзлодея

Именно так выглядит замышляющий гадкие делишки геккон

«Рано или поздно, но ты все равно уснешь»

«Хотел запечатлеть обнимашки, но увидел отродье Сатаны»

«Я уверен, что он меня еще и в блокнотик записал»

«Мой кролик Вилла все время выглядит злым»

Всего лишь завоевал арбуз, а взгляд такой, будто поработил Землю

«Теперь я боюсь его еще больше»

Под словом «презрение» в словаре должно быть фото этой крошечной совы

Этот опоссум легко подошел бы на роль Годзиллы

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл»

«Запах еды пробуждает в моем коте древнее зло»

Когда выполнил злобный план-минимум и наконец свободен

«Этот пес смотрит на меня как на ничтожество»

Настоящий злой ученый

«Кот моего друга осуждает меня за вчерашний вечер»

Когда в душе ты милашка, но режиссер просит добавить эмоций

«Я уничтожу все, что вам дорого»

«Закрой свой фейсбук и накорми меня сейчас же!»

«Не хотел бы я встретиться в море с такой золотой рыбкой...»

«Вот пристал!»

«Мой друг — грумер, и сегодня у него был очень недовольный клиент»

«Я перекушу все твои провода!»

Местный авторитет

Бонус: а это яблоко выглядит как самый недовольный кот в мире