30 вещей, которые явно были придуманы для того, чтобы вывести нас из равновесия
Есть вещи, будто специально созданные, чтобы регулярно испытывать наше терпение. Предметы и явления, с которыми мы регулярно сталкиваемся и большинство из которых по иронии было придумано для нашего удобства, порой превращаются в орудие извращенной пытки.
AdMe.ru собрал для вас 30 раздражающих вещей, способных вывести из себя кого угодно.
Видимо, им было проще создать iPhone X с беспроводной зарядкой, чем разобраться вот с этим
И зачем-то буквально каждое приложение в телефоне хочет знать твое местоположение
Флешки, закрывающие соседние порты, — чья больная фантазия их придумывает?
Почему в мире, где уже давно покорен космос, все еще есть вот такие упаковки?
Каждый раз, когда происходит такое, хочется схватить нож и яростно вонзить его в эту крышку
А после всех мучений совсем классно обнаружить еле заметное отверстие для вскрытия
Когда доберешься до этой таблетки, она может уже и не понадобиться
Простыни на резинке норовят сделать так исключительно в 3 часа ночи
А утром, после того как вы полночи боролись с простынями, солнце найдет крошечную щель в ваших шторах, чтобы вы не расслаблялись
Обидно, когда мечтаешь о пышном бургере из рекламы, а получаешь вот это
Или когда покупаешь готовый сэндвич, а он оказывается жестокой иллюзией
Хотя производители не всегда нас обманывают. Написано же: со вкусом креветки. Одной креветки
«Достал только что купленные бананы из пакета»
Когда дизайнерам наплевать, как вы будете читать черный шрифт на сером фоне
Как и тем, кто создает банки, которые невозможно поставить одна на другую
Самая противная часть мытья посуды
С которой может соревноваться только зубная паста, которая падает в раковину, но вода ее не смывает, и приходиться убирать ее пальцем
Это не брак, это чья-та извращенная пытка
Кто и зачем создает диспенсеры для туалетной бумаги, в которых рулон не может прокручиваться?
Создатели этого холодильника почему-то считают, что яйца продают именно по 9 штук
Хочется пожелать им, чтобы все 9 чистились вот так
Отдельное страдание — когда таблетка стирального порошка попадает под стекло дверцы, но машина уже запустилась и нет никакой возможности это исправить
Сливочное масло испытывает наше терпение каждый раз, когда мы забываем достать его заранее из холодильника
Ножницы, для которых нужные еще одни ножницы
Или еще хуже: отвертка, которую невозможно распаковать без помощи отвертки
Эти одноразовые браслеты, которые вечно прилипают к коже и волоскам
Когда карандаши делают так
И зачем в них вообще ластик, если он все равно не работает, когда надо
И ведь почти каждый в этот момент все равно попробует пить из нее
Хотите помыть руки дольше 4 секунд? Нет, даже не надейтесь
А вас легко вывести из себя такими вот раздражающими мелочами или вы достигли высшего дзена и ничего вас не тревожит? Есть ли что-то, что вы хотели бы добавить в эту подборку?
Фото на превью WorIdStarComedy/twitter