30 вещей, которые явно были придуманы для того, чтобы вывести нас из равновесия

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Есть вещи, будто специально созданные, чтобы регулярно испытывать наше терпение. Предметы и явления, с которыми мы регулярно сталкиваемся и большинство из которых по иронии было придумано для нашего удобства, порой превращаются в орудие извращенной пытки. AdMe.ru собрал для вас 30 раздражающих вещей, способных вывести из себя кого угодно.

Видимо, им было проще создать iPhone X с беспроводной зарядкой, чем разобраться вот с этим

И зачем-то буквально каждое приложение в телефоне хочет знать твое местоположение

Флешки, закрывающие соседние порты, — чья больная фантазия их придумывает?

Почему в мире, где уже давно покорен космос, все еще есть вот такие упаковки?

Каждый раз, когда происходит такое, хочется схватить нож и яростно вонзить его в эту крышку

А после всех мучений совсем классно обнаружить еле заметное отверстие для вскрытия

Когда доберешься до этой таблетки, она может уже и не понадобиться

Простыни на резинке норовят сделать так исключительно в 3 часа ночи

А утром, после того как вы полночи боролись с простынями, солнце найдет крошечную щель в ваших шторах, чтобы вы не расслаблялись

Обидно, когда мечтаешь о пышном бургере из рекламы, а получаешь вот это

Или когда покупаешь готовый сэндвич, а он оказывается жестокой иллюзией

Хотя производители не всегда нас обманывают. Написано же: со вкусом креветки. Одной креветки

«Достал только что купленные бананы из пакета»

Когда дизайнерам наплевать, как вы будете читать черный шрифт на сером фоне

Как и тем, кто создает банки, которые невозможно поставить одна на другую

Самая противная часть мытья посуды

С которой может соревноваться только зубная паста, которая падает в раковину, но вода ее не смывает, и приходиться убирать ее пальцем

Это не брак, это чья-та извращенная пытка

Кто и зачем создает диспенсеры для туалетной бумаги, в которых рулон не может прокручиваться?

Создатели этого холодильника почему-то считают, что яйца продают именно по 9 штук

Хочется пожелать им, чтобы все 9 чистились вот так

Отдельное страдание — когда таблетка стирального порошка попадает под стекло дверцы, но машина уже запустилась и нет никакой возможности это исправить

Сливочное масло испытывает наше терпение каждый раз, когда мы забываем достать его заранее из холодильника

Ножницы, для которых нужные еще одни ножницы

Или еще хуже: отвертка, которую невозможно распаковать без помощи отвертки

Эти одноразовые браслеты, которые вечно прилипают к коже и волоскам

Когда карандаши делают так

И зачем в них вообще ластик, если он все равно не работает, когда надо

И ведь почти каждый в этот момент все равно попробует пить из нее

Хотите помыть руки дольше 4 секунд? Нет, даже не надейтесь

А вас легко вывести из себя такими вот раздражающими мелочами или вы достигли высшего дзена и ничего вас не тревожит? Есть ли что-то, что вы хотели бы добавить в эту подборку?