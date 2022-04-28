Люди поделились тем, что хотели бы получить в подарок, но им это не дарят только потому, что они уже взрослые

Все мы любим получать подарки, но почему-то с возрастом они становятся все практичнее. Наверное, это естественно, но ведь порой хочется забыть о том, что детство давно кончилось, и обнаружить в подарочной упаковке не новомодный полезный гаджет, а, например, целую коробку киндер-сюрпризов. Вот и пользователи платформы Reddit разделяют это мнение и недавно запустили опрос: «Что бы вы хотели получить в подарок, но никто даже не думает вам это дарить, потому что вы взрослый?»