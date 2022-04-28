Люди поделились тем, что хотели бы получить в подарок, но им это не дарят только потому, что они уже взрослые
Все мы любим получать подарки, но почему-то с возрастом они становятся все практичнее. Наверное, это естественно, но ведь порой хочется забыть о том, что детство давно кончилось, и обнаружить в подарочной упаковке не новомодный полезный гаджет, а, например, целую коробку киндер-сюрпризов. Вот и пользователи платформы Reddit разделяют это мнение и недавно запустили опрос: «Что бы вы хотели получить в подарок, но никто даже не думает вам это дарить, потому что вы взрослый?»
Мы в AdMe.ru читали ответы незнакомых людей и, если честно, чуть не заплакали от умиления, потому что убедились, что в каждом из нас до сих пор живет внутренний ребенок, которого мы иногда забываем баловать.
- Мне нравится все, что светится в темноте. Это так здорово, но с тех пор, как я выросла, мне дарят только обычные несветящиеся вещи. Пожалуй, пойду куплю себе какую-нибудь светящуюся ерунду! © I-like-bagels15 / Reddit
- Это не совсем подарок, но не мог бы кто-нибудь поиграть со мной в прятки, пожалуйста? © tbama11 / Reddit
- Я мечтаю о микроскопе. © moi85 / Reddit
- Мне позвонила подруга и пригласила всю нашу семью на день рождения. Я не уточнила, у кого именно день рождения, но почему-то решила, что у ребенка. И вот мы приходим, и я понимаю, что именинник — ее муж. Я кладу нашу коробку с подарком, и мы присоединяемся к вечеринке. Вскоре именинник закричал от радости и спросил, кто подарил ему большой набор-конструктор. Ну, это была я...В общем, взрослые хотят получить конструктор на день рождения. © CanYouBeHelped / Reddit
- Я была бы очень рада, если бы меня пригласили поесть мороженого. © macaronsforeveryone / Reddit
- Я помню, как моя тетя говорила мне, что в детстве у нее было не много игрушек. Она была старшей в семье, а денег не особо хватало. И вот однажды на ее 60-летие я подарила ей плюшевого мишку. Другие гости дарили ей полезные вещи, а я принесла мягкую игрушку. Это было так мило. Тетя посмотрела на меня с удивлением и спросила, ничего ли я не перепутала и действительно ли этот мишка для нее. Я сказала: «Конечно, он твой. Я надеюсь, что это поможет хоть немного утешить ту маленькую девочку, которая в детстве недополучила игрушек». У тети было такое выражение восторга на лице. Она постоянно обнимала этого медведя на протяжении всей вечеринки, а после ее смерти он сидел на ее кровати. Это лучший подарок, который я когда-либо делала. © GeekyBookWorm87 / Reddit
- Я бы хотел получить такие «волшебные» капсулы, которые надо опустить в воду, чтобы они набухли и превратились в гигантские губки в виде динозавров. © mpapillon12333 / Reddit
- Мне сейчас 34 года, и я больше не встречаюсь с той девушкой, но на мой 32-й день рождения она подготовила мне крутой сюрприз. Я должен был искать небольшие подарки около своего дома, и каждый новый подарок давал подсказку к следующему. А финальным подарком была поездка на выходные. Определенно это был один из самых крутых дней рождения в моей взрослой жизни. © Teejaymac / Reddit
- Я до сих пор собираю плюшевые игрушки, и мне бы хотелось иметь больше плюшевых игрушек. © mochii69 / Reddit
- Мечтаю о наборе из 12 баночек разноцветного пластилина, наборе из 150 карандашей, точилке и бумаге для рисования. Я превращаюсь в восьмилетку! © Forsaken_Republic_98 / Reddit
- Хочу оригинальную куклу Полли Покет! Они очень круто сделаны, и мне нравится, что они такие миниатюрные. © cnfmom / Reddit
- Хочу полный комплект для лазертага, и чтобы в нем было не менее четырех пушек. © DrByNight / Reddit
- Было бы здорово получить какой-то неожиданный подарок на день рождения или Рождество. То есть чтобы я действительно понятия не имел, что именно находится в подарочной упаковке. © paleo2002 / Reddit
- Мне бы очень хотелось реалистично выглядящую высококачественную игрушку динозавра T-Rex из «Парка юрского периода», которую я мог бы упаковать в свой чемодан и взять с собой куда угодно. Я правда думаю, что T-Rex потрясающий. © _InDrumpfWeTrust_ / Reddit
- Подарите мне кто-нибудь роликовые коньки. © Dazzling-Toe-4955 / Reddit
- Я так люблю настольные игры и головоломки. Я часто дарю их друзьям и постоянно надеюсь, что кто-нибудь догадается и сделает такой же ответный подарок. © Applejuiceinthehall / Reddit
- Весь год, когда меня спрашивали, что мне подарить на Рождество, я говорил, что хочу машину с дистанционным управлением. Все думали, что я шучу, потому что зачем 32-летнему парню такая игрушка? В итоге мой сын получил такую машинку в подарок, и он был в восторге. Честно говоря, я немного ему завидовал. © disappointed_moose / Reddit
- Я очень хочу целый чемодан гелевых ручек. © alaskan-mermade / Reddit
- Я мечтаю о подарке, который не был бы моей идеей. Я хочу, чтобы он был выбран не из моего списка желаний, а чтобы человек увидел его и подумал обо мне. Мне подарили такой всего лишь один раз в 14 лет. Это было очень простое ожерелье от близкого друга. И этим ожерельем я до сих пор дорожу куда больше, чем любым другим из моих самых ценных украшений. © CapeOfBees / Reddit
- Было бы здорово получить кроссовки, которые загораются каждый раз, когда вы делаете шаг. © twirlerina024 / Reddit
- Подарите мне наклейки. Я вряд ли буду их на что-то клеить, но они будут для меня очень ценным подарком. © Matthias_Cro / Reddit
- Хочу домашний торт на день рождения. Никто никогда не пек для меня торт. © WillingWeepow / Reddit
- Мечтаю о раскраске, которую надо раскрашивать по номерам. Это так круто. © Howhytzzerr / Reddit
- Всегда хотела выдуватель мыльных пузырей. В детстве у меня было всего 2 штуки, а моя семья почему-то не догадалась, что можно просто наполнять их водой и средством для мытья посуды. © tarnishedhuntress / Reddit
- Конфеты. Нереально огромное количество конфет. В детстве я мечтала о том, что, когда я вырасту, я буду есть их каждый день. © sayhummus / Reddit
- Я очень хочу съездить в парк развлечений с детской площадкой, чтобы покататься на качелях. Это было для меня самым счастливым местом в детстве. © voiceofAFO / Reddit
- Мечтаю о видеоиграх, конструкторе и книгах в жанре фэнтези. © Uriel_Wolfsbane / Reddit
- Я очень люблю все эти игрушки из ресторанов быстрого питания. © candie_bits / Reddit
- Подарите мне огромное количестве леденцов на палочке чупа-чупс с клубнично-сливочным вкусом. Это мой самый любимый! © MaggyMaggot / Reddit
- Я всегда мечтал о торте-мороженом на свой день рождения. Жена постоянно говорила, что в августе слишком жарко, чтобы довезти его, хотя с обычным мороженым никогда проблем не было. Спустя 27 лет я в процессе развода и собираюсь отпраздновать это, купив торт-мороженое! © Blackdogrising1 / Reddit
- Это не совсем подарок, но я скучаю по сказке на ночь. © KikiKiwii / Reddit
- Я был бы в восторге, если бы получил в подарок муравьиную ферму. © My_name_isnt_Dakota / Reddit
А что бы вы хотели получить в подарок, но вам это больше не дарят, потому что детство кончилось?