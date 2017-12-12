30+ свадебных фотографий, на которых запечатлена обратная сторона этого праздника

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Все альбомы со свадьбы выглядят очень похоже: трогательные молодожены, счастливые гости и милейшие дети. Одинаковые позы, похожие сюжеты, та же программа — мы привыкли к свадьбам-близнецам. Но не у всех в альбомах фотографии этого важного дня выглядят столь однотипно. AdMe.ru нашел для вас свадебные фотографии людей, у которых отменное чувство юмора и талант поймать нужный момент. А в конце статьи вас ждет бонус о человеке, который знает, как изящно покинуть надоевшую церемонию.

Если вы хотите приземлиться в той же стране, что и ваш свадебный костюм, не летайте самолетами «Дельты»

Этот малыш выдержал весь день свадьбы. А в чемодане — его походные игрушки

Кто сказал, что свадебные фотографии должны быть трогательными?

Когда свадебный фотограф тебя невзлюбил

Хороший фотограф умеет выбрать идеальное время для кадра

Нет, это не жених. Это парень, чья задача раскидывать лепестки

Фото с невестой на ладошке. Мы все правильно делаем?

Один раз — случайность, два — совпадение, три — закономерность

Невеста за неделю до свадьбы сломала ногу, но это не помешало ей станцевать первый танец

Кого это вы фотографируете, меня?

Этот мальчик был одним из друзей жениха. И да, он затмил по популярности молодых

Ничего необычного. Просто медведь венчает молодых

Девочка, которая споткнулась в идеальный момент

На свадьбу жена решила воспроизвести любимую сцену своего мужа

Раз уж мы надели «юбки», надо соответствовать

Эта лама невероятно фотогенична

Когда осознал торжественность момента

Я женюсь только в том случае, если нас благословит Бэтмен

Милый, я готова!

«Пришли фотографии со свадьбы подруги. Я на них такая милая!»

Интересно, это молодые фотографируются с ламой или лама — с молодыми?

В одном отеле отмечали сразу две свадьбы. Невесты решили выяснить, кто круче

Жених, которому внезапно захотелось полевитировать

Реакция родителей на речь шафера бесценна

Когда твой зять фокусник, невозможно сдерживать эмоции

Ну и где можно получить такую ачивку?

Просто. Ешь. Свой. Салат

Большой свадьбе — большой торт

Эта девушка поймала букет невесты. На заднем плане — ее парень

Когда ты уже не можешь больше позировать

За секунду до

Подержать фату? А я точно не попаду в кадр?

Бонус: «Ну ее, эту свадьбу, я сваливаю»

А у вас или ваших знакомых случались забавные ситуации на свадьбе? Если они попали на фото, делитесь с нами в комментариях.