30 ситуаций, которые поймет каждый, кто слишком устал
Давайте посмотрим правде в глаза: в современном мире все успеть и при этом полностью выспаться практически невозможно. Неудивительно, что некоторые уставшие люди используют любую возможность для того, чтобы устроить себе небольшой перерыв и хоть немного отдохнуть.
AdMe.ru нашел для вас 30 фотографий, взглянув на которые, вы наверняка скажете: «Как же все это знакомо!»
«Нашла эту фотографию у мужа в телефоне. Он спит, а другого парня я не знаю»
Нельзя просто так взять и уснуть на плече у незнакомца... А впрочем, почему бы и нет?
Утро понедельника
Мои планы на выходные
«Этот парень сидел напротив меня в метро. Он явно не утренняя персона»
Типичное утро студента
«Каждое утро по пути на работу я вижу этот манекен и ощущаю с ним глубокую духовную связь»
«Сумасшедший день на работе. Пожалуйста, помогите!»
«Мое лицо, когда заказчик в 12 часов ночи в очередной раз просит все переделать»
И даже офисному псу пришлось несладко
Вечером после работы
Когда уже нет сил работать
То ли сбой в матрице, то ли от усталости двоится в глазах
Вполне себе техническая причина
«Мальчик в супермаркете полностью передал мое душевное состояние»
«Порой я чувствую себя как этот обогреватель»
«Ты знаешь, что тебе на самом деле нужен кофе, когда ты начинаешь готовить его без чашки»
«5 чашек эспрессо в одной. Если это не поможет, то уже ничто не поможет»
Кофе все-таки не помог
«Сегодня это мои лучшие друзья»
«Увидел папу с дочкой в аэропорту. „Генетика“, — подумал я»
Лайфхак для тех, кто часто путешествует
«Я тоже, калькулятор, я тоже...»
Когда капча тебя понимает
«Моя племянница после школы»
«Пришел в банк и увидел там спящего охранника»
«Мой костюм на Хеллоуин»
Когда ты устал, но по-прежнему крут
«На этой неделе мы сдаем итоговые экзамены. Этот парень упал со стула, 30 секунд смеялся над собой и заснул на целых 40 минут»
«Уснул в библиотеке, а когда проснулся, нашел на столе $ 5 и записку»
Фото на превью MrsRoseyCrotch/reddit.com