30 ситуаций, которые поймет каждый, кто слишком устал

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Давайте посмотрим правде в глаза: в современном мире все успеть и при этом полностью выспаться практически невозможно. Неудивительно, что некоторые уставшие люди используют любую возможность для того, чтобы устроить себе небольшой перерыв и хоть немного отдохнуть. AdMe.ru нашел для вас 30 фотографий, взглянув на которые, вы наверняка скажете: «Как же все это знакомо!»

«Нашла эту фотографию у мужа в телефоне. Он спит, а другого парня я не знаю»

Нельзя просто так взять и уснуть на плече у незнакомца... А впрочем, почему бы и нет?

Утро понедельника

Мои планы на выходные

«Этот парень сидел напротив меня в метро. Он явно не утренняя персона»

Типичное утро студента

«Каждое утро по пути на работу я вижу этот манекен и ощущаю с ним глубокую духовную связь»

«Сумасшедший день на работе. Пожалуйста, помогите!»

«Мое лицо, когда заказчик в 12 часов ночи в очередной раз просит все переделать»

И даже офисному псу пришлось несладко

Вечером после работы

Когда уже нет сил работать

То ли сбой в матрице, то ли от усталости двоится в глазах

Вполне себе техническая причина

«Мальчик в супермаркете полностью передал мое душевное состояние»

«Порой я чувствую себя как этот обогреватель»

«Ты знаешь, что тебе на самом деле нужен кофе, когда ты начинаешь готовить его без чашки»

«5 чашек эспрессо в одной. Если это не поможет, то уже ничто не поможет»

Кофе все-таки не помог

«Сегодня это мои лучшие друзья»

«Увидел папу с дочкой в аэропорту. „Генетика“, — подумал я»

Лайфхак для тех, кто часто путешествует

«Я тоже, калькулятор, я тоже...»

Когда капча тебя понимает

«Моя племянница после школы»

«Пришел в банк и увидел там спящего охранника»

«Мой костюм на Хеллоуин»

Когда ты устал, но по-прежнему крут

«На этой неделе мы сдаем итоговые экзамены. Этот парень упал со стула, 30 секунд смеялся над собой и заснул на целых 40 минут»

«Уснул в библиотеке, а когда проснулся, нашел на столе $ 5 и записку»