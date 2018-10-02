30+ ситуаций, до боли знакомых каждому родителю

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Вероятно, вы видели немало идиллических фото в соцсетях, на которых запечатлены идеальные мамы и папы с их не менее идеальными малышами. Вот только если у вас самих есть дети, то вы прекрасно знаете, что все это не более чем желание слегка приукрасить действительность. Но пусть родительство и не пахнет розами, те радость и любовь, которые нам дарят дети, с лихвой искупают все неприятности. Так что лучше всего не переживать по поводу просыпанной муки, испорченной одежды или разрисованных стен, а отнестись ко всему этому с юмором.

AdMe.ru составил подборку самых честных фотографий о том, каково на самом деле приходится родителям с их неугомонными, но такими любимыми детьми.

Так выглядят будни многих родителей в одном фото

Все, что может застрять в волосах, обязательно там застрянет

Ведь у малышей свои понятия о красоте

И о моде

А одежда на детях буквально «горит» от избытка их энергии

И иногда вы задумываетесь, а не купить ли вам какой-нибудь гаджет, чтобы слегка «замедлить» суперэнергичного малыша

Вы знаете, что вы «плохой родитель», когда ребенок обиделся из-за того, что вы не позволили ему взять самокат с собой в кровать

Или из-за того, что вы не разрешили ему съесть леденец, который он уронил на землю рядом с коровьей лепешкой

Вот почему нельзя отвлечься даже на 5 секунд, когда вы купаете ребенка

Эта мама только что искупала и переодела малыша. Что-то нам подсказывает, что ей придется проделать все это заново

Если ребенок найдет маркер, то он разрисует не только стены

Но и себя тоже

Ваш малыш может удариться в слезы при виде обеда

Но обязательно попробует на вкус помаду

А вам потом придется отмывать от нее диван

Все, что дети не съедят, они обязательно понадкусывают

Как бы вы ни прятали муку или крахмал от детей, они обязательно их найдут

Так же как и мамино белье

И разбросают по полу все, до чего смогут дотянуться

Храните вещи как можно выше, говорили они. Там дети их не достанут, говорили они...

Если вы просите ребенка убраться в своей комнате, то рискуете увидеть такую картину

Иногда вы просто хотите сделать семейное фото, а получается вот это

Или это

Мама: «Какой ты милый, дай я тебя сфотографирую!» Сын:

Старший ребенок редко бывает в восторге от младшего

А порой бывает и наоборот

Когда ребенок вырастает из коляски, он начинает присматриваться к магазинным тележкам

Приватность? Нет, не слышали

Типичная реакция ребенка на слова «пора баиньки»

В самом деле, зачем лежать в удобной кроватке, если можно сладко уснуть на упаковке бумажных полотенец?

Диваны детям тоже ни к чему. Ведь сидеть можно и на кофейном столике

А так заканчивается попытка «усыпить» ребенка при помощи сказки

Пусть дети не всегда вами довольны

«Злой маме от Кирстен».

И порой буквально стоят у вас на голове