30 семейных пар, которые не позволят своему браку скатиться в обыденность

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По-настоящему счастливыми становятся те семьи, где партнеры не только любят и уважают друг друга, но еще и наделены схожим чувством юмора и не дают своему браку превратиться в рутину. AdMe.ru нашел для вас 30 веселых супружеских пар, которые точно знают, как освежить свои отношения.

Когда доверяешь мужу выбор шторки для душа

«Моя жена чертовски сексуальна, поэтому наша шторка для душа выглядит вот так»

«Купил новый коврик»

«Жена хотела завести собаку, я не хотел. Но мы нашли компромисс. Знакомьтесь, это Коппер»

«Жена сделала мне сэндвич, одновременно присматривая за нашим ребенком. Что ж, по крайней мере она попыталась»

«Приготовил для жены романтическую ванну»

«Я передавала эти записки мужу по одной. Можете себе представить, какое у него было выражение лица?»

«Жена сказала, что прибьет меня, если я выложу ее фото в интернет»

«Так я напоминаю жене, что у нас кончился кофе»

«Мой муж: „Я остановился по пути домой, чтобы купить пирожок. Я и тебе купил, но я его съел“»

«Решила сделать адвент-календарь для моего мужа»

Для справки: адвент-календарь — это календарь, который отсчитывает дни до Рождества (с 1 до 24 декабря). Обычно его изготавливают в виде домика или коробки с 24 ячейками, в каждой из которых скрывается подарок.

«Мой муж оставил меня сегодня утром...»

«...И ушел на работу, где им не разрешается носить украшения из-за опасных механизмов».

«Моя жена всегда спит так»

«У нас с мужем была дискуссия на тему, можно ли оставлять носки на полу»

«Первоапрельская шутка моей сестры над ее мужем»

«Попросила мужа приготовить курицу с рисом. У него получилась какая-то дохлая черепаха»

«Мой муж приготовил огромную фрикадельку, фаршированную спагетти»

Последний способ сохранить свою любимую старую футболку

«Моя жена и я решили креативно отметить 21-ю годовщину нашей свадьбы. 21 год приключений»

«В юности мы сделали фото в стиле „Старого Запада“. А спустя годы повторили его»

«Попросил жену прислать фото в нижнем белье и получил вот это»

«Жена нашла для меня эти носки. Всю мою жизнь я ждал этого момента»

«Научилась вязать, теперь мужу тепло»

— Милая, повесь на холодильник какой-нибудь календарь, чтобы я понимал, когда у тебя опять ПМС!

— Ок

«Реакция моего мужа, когда я сказала, что мой ПМС прекратится, если я забеременею во второй раз»

«Муж поспорил, что я не смогу побрить его ступню, не разбудив его. Вот с чем он проснулся сегодня утром»

Перед своей свадьбой парень из Индии устроил необычную «фотосессию» с участием лучшего друга

«Я „испортил“ нашу свадебную фотографию»

Муж Галь Гадот носит футболку, которая демонстрирует, как он гордится своей женой

«Немного правды о моей семье. Всем позитива!»