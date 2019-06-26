30+ перлов от читателей AdMe.ru о том, что даже взрослые образованные люди могут сморозить чушь

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Некоторое время назад на нашей странице в Facebook мы опубликовали статью, в которой собрали комментарии пользователей Reddit о разных глупостях, услышанных ими от близких и друзей. Под постом одни комментаторы заявили, что такие люди встречаются только на Западе, другие же в противовес привели примеры из своей жизни, доказав, что и среди нас живут взрослые люди, полагающие, что, к примеру, ветер возникает из-за морских волн, а «Муму» — это книга рецептов блюд из говядины.