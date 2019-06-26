30+ перлов от читателей AdMe.ru о том, что даже взрослые образованные люди могут сморозить чушь
Некоторое время назад на нашей странице в Facebook мы опубликовали статью, в которой собрали комментарии пользователей Reddit о разных глупостях, услышанных ими от близких и друзей. Под постом одни комментаторы заявили, что такие люди встречаются только на Западе, другие же в противовес привели примеры из своей жизни, доказав, что и среди нас живут взрослые люди, полагающие, что, к примеру, ветер возникает из-за морских волн, а «Муму» — это книга рецептов блюд из говядины.
Мы в AdMe.ru внимательно прочитали все комментарии к этому посту и решили, что не собрать самые любопытные из них будет чудовищным преступлением, которое читатели нам не простят. Итак, вот 30+ лучших историй.
- Ко мне на прием как-то пришло семейство с собакой. Накануне они весь вечер пытались вытащить клеща. Пес страшно визжал, вырывался... К утру клещ покраснел и раздулся. Я смотрю на «клеща» и говорю: «Это же сосок!» Хозяин смотрит на меня как на дуру и говорит: «Он же мальчик!» Я ему: «Извините, а у вас сосков нет? И вообще, почему вы именно к этому „клещу“ прицепились? У него 2 ряда точно таких же». Показала. Ушли сконфуженные. © Tatiana Blajan-Galkina
- Ехали в троллейбусе с подругой и услышали, как один мужик рассказывает товарищу, что ветер появляется от «волнов» на море: «Волны плещутся туда-сюда и поднимают ветер». © Ольга Алямкина
- В первый год моей жизни в США я подсказала барменше, с которой работала, что 25 % от 1 доллара — это 25 центов. Она жутко возмутилась и сказала, что российская математика какая-то странная. © Ирина Лапшина
- У нас был сосед, у которого жена была на 6-м месяце беременности. И он как-то сказал нам: «Надо сейчас еще одного ребеночка заделать. Очень удобно, у них разница будет всего в полгода!» © Нина Арискина
- Мой муж (американец) до 35 лет думал, что клубника растет на деревьях. © Olga Apon
- Разговаривала с девушкой лет 20, наемный служащий в армии в техотделе. Она считает, что дождь появляется не из облаков. И что вообще природа происхождения дождя неизвестна, так как никто не видел, откуда именно он появляется. Когда я спросила, проходила ли она в школе основы природоведения (включают в себя ботанику, зоологию, анатомию, географию), она заявила, что это было давно и ничего оттуда она не помнит. © Анастасия Студенова
- Один мой однокурсник выдал как-то на семинаре, что «юридическое лицо — это человек с юридическим образованием». © Irena Kondratieva
- Мне как-то абсолютно серьезно человек сказал, что «нельзя кипятить воду в чайнике дважды, потому что там... образуется ртуть». © Ирина Павлова
- Одна молодая родственница спросила моего папу, который занимался пчеловодством, сколько стоит семья пчел. Когда он назвал цену, она сделала большие глаза и спросила: «Это за двух пчелок?» © Наталья Каналы
- Я сама лет до 25 думала, что компас показывает, куда идти. Но рекордсмен по глупым вопросам — мой бывший шеф. Он увидел у меня на столе песочные часы, долго смотрел на них, а потом спросил: «Они работают?» © Мария Королева
- Я тоже встречала идиота, который распылял репелленты на комаров. Сначала думала, что прикалывается, но нет, он даже заявил, что пытается попасть им в глаза. Было ему около 30, по-моему. © Ирина Ниенхаус
- Однажды женщина в магазине искала тапочки 37-го размера, держа в руках пару, на которой было написано 36–38. На мой ответ, что эти ей подойдут, она посмотрела на меня как на дурочку и сказала: «Ты что, не видишь, что это 36-й и 38-й, а 37-го здесь нет». Потом под моим взглядом в упор здравое мышление к ней все-таки вернулось. © Анна Берг
- Один парень спорил со мной, доказывая, что Бразилия, Перу и Аргентина не находятся в Южной Америке, так как это отдельные страны и они не входят в состав США. На аргумент, что Южная Америка — это материк, а не страна, он сказал, что не интересуется географией, так как она скучная. И да, ему было 28 лет. © Maria Martynova
- Учительница моей дочери рассказывала детям, что змея умирает, после того как кого-нибудь укусит и выпрыснет из зубов яд. © Наталья Феоктистова
- Муж ляпнул, что Земля вокруг Луны крутится. С кем я живу, блин! © Любовь Иванова
- Одна взрослая женщина, у которой 3 детей, в полной уверенности в своей правоте рассказывала мне, что все дети похожи на мужчину, с которым ты лишилась девственности, и перенимают его гены... Я даже про генетику ничего рассказывать не стала. © Мария Селезнева
- Спросил: «Что такое семейное положение?» Говорю: «Например, женат, холост, вдовец». Пишет: «Женат, холост, вдовец». © Наташа Добош
- А-ха-ха, у меня один знакомый был уверен, что дети рождаются слепыми, как котята и щенки. Сходил к друзьям (у них была месячная дочка) и сообщил мне радостно: «Представляешь, у нее уже глазки открылись!» Занавес... © Александра Волкова
- Вместе со мной работала одна девушка 20 лет отроду. Так она не могла определить время по аналоговым часам (это те, которые со стрелками). Только по электронным, с цифрами! © Кристина Миллер
- Я показывала своей знакомой фотографии, сделанные в Лондоне. Посмотрев снимки, она спросила: «Лондон — это в Париже?» Я обалдела. © Светлана Вали
- Это что! Я ехала в вагоне с девушками, которые спорили: одна говорила, что Лондон в Париже, другая утверждала, что Париж — это вообще Турция, на что первая ответила, что Турция в Сибири. © Дарья Шевелева
- А мне один «знаток» поведал, что есть моря с соленой водой, а все из-за того, что в них впадают грязныe, cоленые реки. А есть с пресной водой — оттуда реки вытекают... © Валерия Башуцкая
- Прошу: «Оставьте на листочке образец подписи». Вопрос: «А что писать?» Говорю: «Просто вашу подпись — автограф». Получаю бумажку с текстом «подпись-автограф». © Ольга Драпико
- Из той же оперы. Меня спрашивают: «А что писать в заявлении?» Говорю: «Пишите „я такая-то, такая-то“ и дальше по тексту...» В заявлении так и написала: «Я такая-то, такая-то». © Сухова Ольга
- Одна моя знакомая разгадывала кроссворд. Причем делала это вслух. «Оболочка яблока, 6 букв». Пишет слово «шкорка». Я говорю: «Какая шкорка? Кожура». Она: «Нет, кожура — это для пистолета. А у яблока шкорка». Занавес... © Larisa Lechinskaya
- На работе лежал кроссворд, пришла клиентка и решила разгадать слово из 4 букв: «Что на ногах у биатлониста?» Смотрим, написала «ласт», потом подумала, пририсовала еще клеточку и дописала букву Ы. То есть дала биатлонисту шанс прыгать по лыжне двумя ластами. © Мария Аристова
- Моя знакомая как-то спросила, где находится «космический кабинет», чтобы записаться на депиляцию. Другая постоянно радовала своими высказываниями: «Когда буду выходить замуж, хочу не фату, а маленькую диарейку», «Я вам не дочь ротвейлера, постоянно деньги у меня занимаете!» © Kateryna Mediakasya
- Одна девочка — косметолог из страны ближнего зарубежья — искренне позавидовала, что я умею играть на двух инструментах — пианино и фортепиано. © Vera Grazhdankina
- У нас была коллега, которая считала, что «Муму» — это книга рецептов блюд из говядины. © Элина Хандога
- А я однажды в студенческие годы зашла на кафедру оформить поездку на конференцию в другой город. Объяснила секретарше, что сама не могу этого сделать, нужно заявление с кафедры. Она помялась и согласилась под диктовку написать. Диктую: «В деканат исторического факультета...» Она как-то странно на меня посмотрела и переспросила, мол, что? Повторяю: «В деканат исторического факультета». И она таким ровным почерком старательно выводит на листочке: «Водоканат исторического факультета». Занавес. © Виктория Лазарева
С какими неловкими ситуациями при общении с людьми доводилось сталкиваться вам?