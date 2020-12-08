30+ обычных вещей, которые в руках дизайнеров стали гениальными
Мы живем в век высоких технологий, когда на прилавках каждый день появляются какие-то новые, футуристические предметы, иногда не совсем понятного предназначения. Однако многие привычные нам вещи можно превратить во что-то более удобное и функциональное. Изобретатели и дизайнеры прилагают массу усилий, чтобы сделать нашу жизнь проще.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо фотографий пользователей, которые демонстрируют удобные и неожиданные модификации самых обычных штук. А в качестве бонуса — изобретение с заботой о природе.
Информационный стенд, у которого есть 2 режима: обычный и для пожилых
Бутылка-распылитель со специальными делениями, которые помогают смешивать жидкости в правильных пропорциях
Станция для зарядки мобильных телефонов на велосипедной тяге. На железнодорожном вокзале в Бордо (Франция)
Парикмахерская накидка, в которой есть специальный кармашек для телефона
Подстаканник в тележке
Сушилка для полотенец
В аэропорту используют такие значки, чтобы предупредить о том, что пол мокрый
«Осторожно: мокрый пол».
В банке есть специальная подставка, чтобы доставать огурцы из рассола
Складная скамейка
В «Макдоналдсе» вместо пластиковых трубочек теперь используют такую насадку
Огоньки над парковочными местами показывают, свободны они или нет
Слив находится прямо под дозатором мыла, чтобы в раковине не оставалось пятен и разводов
Вдоль велосипедных дорожек в Нидерландах стоят такие урны, которые позволяют выкинуть мусор, не слезая с велика
Лезвие хлебного ножа повторяет силуэты самых известных горных пиков Швейцарии
В этом общественном туалете мыло, вода и горячий воздух подаются из одной стойки над раковиной
На банкомате есть кнопки, которые регулируют его высоту в зависимости от типа машины
«Высокий автомобиль. / Средний автомобиль. / Низкий автомобиль».
В крышке одноразового стаканчика для кофе есть специальный держатель для мобильника
В подставку для настольной лампы встроен USB-разъем
Парковка для собак перед IKEA в Берлине
Фонарик, который подсоединяется к батарейке
Платные телефоны в аэропорту превратились в бесплатные станции для зарядки приборов
Продуктовая тележка, модифицированная для зимы в Канаде
В моей ванной можно переключить свет на ночной режим
Кинетический тротуар, который генерирует электричество, когда ты по нему идешь
В контейнере есть специальный держатель для мерной ложки, чтобы не искать ее в банке и не испачкаться
Ручка, в колпачок которой встроена флешка
Раковина, в которой есть фонтанчик с питьевой водой
На моей футболке бирка пришита с помощью кусочка ткани. Ее можно отрезать, и хвостик не будет натирать кожу
Штепсель, который удобно вынимать из розетки
Бонус: местная кофейня делает из использованных молочных пакетов подносы
А вы недавно сталкивались с какими-то интересными новинками?
Фото на превью 4Everone / Pikabu, droo46 / Reddit