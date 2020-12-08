30+ обычных вещей, которые в руках дизайнеров стали гениальными

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Мы живем в век высоких технологий, когда на прилавках каждый день появляются какие-то новые, футуристические предметы, иногда не совсем понятного предназначения. Однако многие привычные нам вещи можно превратить во что-то более удобное и функциональное. Изобретатели и дизайнеры прилагают массу усилий, чтобы сделать нашу жизнь проще.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо фотографий пользователей, которые демонстрируют удобные и неожиданные модификации самых обычных штук. А в качестве бонуса — изобретение с заботой о природе.

Информационный стенд, у которого есть 2 режима: обычный и для пожилых

Бутылка-распылитель со специальными делениями, которые помогают смешивать жидкости в правильных пропорциях

Станция для зарядки мобильных телефонов на велосипедной тяге. На железнодорожном вокзале в Бордо (Франция)

Парикмахерская накидка, в которой есть специальный кармашек для телефона

Подстаканник в тележке

Сушилка для полотенец

В аэропорту используют такие значки, чтобы предупредить о том, что пол мокрый

«Осторожно: мокрый пол».

В банке есть специальная подставка, чтобы доставать огурцы из рассола

Складная скамейка

В «Макдоналдсе» вместо пластиковых трубочек теперь используют такую насадку

Огоньки над парковочными местами показывают, свободны они или нет

Слив находится прямо под дозатором мыла, чтобы в раковине не оставалось пятен и разводов

Вдоль велосипедных дорожек в Нидерландах стоят такие урны, которые позволяют выкинуть мусор, не слезая с велика

Лезвие хлебного ножа повторяет силуэты самых известных горных пиков Швейцарии

В этом общественном туалете мыло, вода и горячий воздух подаются из одной стойки над раковиной

На банкомате есть кнопки, которые регулируют его высоту в зависимости от типа машины

«Высокий автомобиль. / Средний автомобиль. / Низкий автомобиль».

В крышке одноразового стаканчика для кофе есть специальный держатель для мобильника

В подставку для настольной лампы встроен USB-разъем

Парковка для собак перед IKEA в Берлине

Фонарик, который подсоединяется к батарейке

Платные телефоны в аэропорту превратились в бесплатные станции для зарядки приборов

Продуктовая тележка, модифицированная для зимы в Канаде

В моей ванной можно переключить свет на ночной режим

Кинетический тротуар, который генерирует электричество, когда ты по нему идешь

В контейнере есть специальный держатель для мерной ложки, чтобы не искать ее в банке и не испачкаться

Ручка, в колпачок которой встроена флешка

Раковина, в которой есть фонтанчик с питьевой водой

На моей футболке бирка пришита с помощью кусочка ткани. Ее можно отрезать, и хвостик не будет натирать кожу

Штепсель, который удобно вынимать из розетки

Бонус: местная кофейня делает из использованных молочных пакетов подносы