30+ причуд вторых половинок, которые вызывают только один вопрос: «Ну почему?»
Мы искренне любим своих близких не только за их достоинства, но и за маленькие причуды. Ведь без этих обескураживающих привычек совместная жизнь была бы невероятно скучной. Зубная паста, у которой все время исчезает колпачок, носки-потеряшки, которые неожиданно обнаруживаются на ногах нашей половинки, овощные очистки в раковине — все эти маленькие прелести оживляют нашу жизнь каждый день.
Мы в AdMe.ru думаем, что уникальные привычки только украшают человека, и хотим показать, чем близкие вызывают бурные эмоции друг у друга.
«Способ, которым жена вешает садовые шланги в гараже»
«Так мой парень расставляет чашки после мытья»
«Муж поменял перегоревшие лампочки в ванной»
«Супруга выудила и съела все зефирки из коробки с сухим завтраком. Все до единой»
Когда ты последователь старой школы
«Так мой парень ходит в носках дома»
Идеальный способ складывать вещи в шкаф от настоящего мужчины
«Суруга любит сушить приборы в духовке. Мы не всегда проверяем духовку, прежде чем включить ее»
«Кто так ест пирог? Моя жена»
«Мой парень сначала заливает чайный пакетик молоком, а уже потом добавляет воду»
«Меня раздражает, как муж складывает футболки. Его вариант сверху»
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Ваш муж сам складывает футболки — и вас еще что-то раздражает? © MonkeyC3PO / Reddit
«Моя жена вешает все свои толстовки в шкаф, выворачивая их наизнанку»
«Так мы с моим парнем едим наши пироги. Он свой даже из коробки не достал»
«Сладкий картофельный пирог. Сделан из сладкого картофеля, масла и специй».
«Люблю жену. Но после того, как мы сделали ремонт и создали кухню мечты, ее манера хранить продукты сводит меня с ума»
«Ненавижу своего парня»
«Мой парень ест свой сыр без ничего прямо за рулем»
«Вот так супруга хранит кофе»
«Мой парень приготовил кесадилью и убрал прибор, не почистив его. Как это теперь отскрести?»
«Жена почистила яблоки. Измельчитель отходов находится в правой раковине»
Подвиг истинного гурмана
Нервирующая привычка
«Мой парень так держит стакан»
«Ненавижу, когда муж так открывает пачку с тортильями, а потом убирает ее в холодильник. Естественно, они черствеют»
«Супруга загрузила посудомойку»
«Работа моего мужа. Просто... почему?»
Творческий подход к нарезке пиццы
«Благоверный не выкидывает старые коробки из-под бумажных салфеток. Просто ставит сверху новую»
«Супруга никогда не закрывает дверцу микроволновки»
«Жене показалось, что моя любимая железная сковородка слишком грязная, и она попробовала почистить ее острым металлическим скребком»
На это авокадо больно смотреть
«Как я открываю коробки с водой — и как это делает супруг»
«Жена съела половину моего шоколадного круассана. Обнаружил это только на работе за обедом»
А какие милые причуды вашей половинки доводят вас до нервной дрожи?