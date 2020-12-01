30+ причуд вторых половинок, которые вызывают только один вопрос: «Ну почему?»

Мы искренне любим своих близких не только за их достоинства, но и за маленькие причуды. Ведь без этих обескураживающих привычек совместная жизнь была бы невероятно скучной. Зубная паста, у которой все время исчезает колпачок, носки-потеряшки, которые неожиданно обнаруживаются на ногах нашей половинки, овощные очистки в раковине — все эти маленькие прелести оживляют нашу жизнь каждый день.

Мы в AdMe.ru думаем, что уникальные привычки только украшают человека, и хотим показать, чем близкие вызывают бурные эмоции друг у друга.

«Способ, которым жена вешает садовые шланги в гараже»

«Так мой парень расставляет чашки после мытья»

«Муж поменял перегоревшие лампочки в ванной»

«Супруга выудила и съела все зефирки из коробки с сухим завтраком. Все до единой»

Когда ты последователь старой школы

«Так мой парень ходит в носках дома»

Идеальный способ складывать вещи в шкаф от настоящего мужчины

«Суруга любит сушить приборы в духовке. Мы не всегда проверяем духовку, прежде чем включить ее»

«Кто так ест пирог? Моя жена»

«Мой парень сначала заливает чайный пакетик молоком, а уже потом добавляет воду»

«Меня раздражает, как муж складывает футболки. Его вариант сверху»

Ваш муж сам складывает футболки — и вас еще что-то раздражает? © MonkeyC3PO / Reddit

«Моя жена вешает все свои толстовки в шкаф, выворачивая их наизнанку»

«Так мы с моим парнем едим наши пироги. Он свой даже из коробки не достал»

«Сладкий картофельный пирог. Сделан из сладкого картофеля, масла и специй».

«Люблю жену. Но после того, как мы сделали ремонт и создали кухню мечты, ее манера хранить продукты сводит меня с ума»

«Ненавижу своего парня»

«Мой парень ест свой сыр без ничего прямо за рулем»

«Вот так супруга хранит кофе»

«Мой парень приготовил кесадилью и убрал прибор, не почистив его. Как это теперь отскрести?»

«Жена почистила яблоки. Измельчитель отходов находится в правой раковине»

Подвиг истинного гурмана

Нервирующая привычка

«Мой парень так держит стакан»

«Ненавижу, когда муж так открывает пачку с тортильями, а потом убирает ее в холодильник. Естественно, они черствеют»

«Супруга загрузила посудомойку»

«Работа моего мужа. Просто... почему?»

Творческий подход к нарезке пиццы

«Благоверный не выкидывает старые коробки из-под бумажных салфеток. Просто ставит сверху новую»

«Супруга никогда не закрывает дверцу микроволновки»

«Жене показалось, что моя любимая железная сковородка слишком грязная, и она попробовала почистить ее острым металлическим скребком»

На это авокадо больно смотреть

«Как я открываю коробки с водой — и как это делает супруг»

«Жена съела половину моего шоколадного круассана. Обнаружил это только на работе за обедом»