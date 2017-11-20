30 новогодних фото, в которых напрочь отсутствует праздничный дух

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До Нового года осталось чуть больше месяца. Мы придумываем интересные подарки для близких, а улицы и витрины магазинов превращаются в волшебную сказку. Дух праздника так и витает в воздухе. Или нет? AdMe.ru сделал для вас подборку из 30 фотографий, на которых праздничным духом и не пахнет.

«Год, когда папа подарил маме на Рождество пылесос»

Никто не может устоять перед праздничным настроением

«В офисе сегодня проходит конкурс на самый уродливый рождественский свитер. Как думаете, я выиграю?»

Когда хочешь нарядиться к празднику, а свитера твоего размера нет

«Мне 24, и я живу с родителями. Вот что я получил на Рождество»

«Наконец-то сменил хеллоуинское оформление лужайки на рождественское»

Суровый стружковик

Кое-кому совсем не доверяют

«Рождественское утро старшего, „ответственного“ брата»

«Купил жене ожерелье на Новый год. Продавец спросил, хочу ли я подарочную упаковку. Я попросил сделать ее максимально уродливой. Он достал скотч и сказал: „Как пожелаете, сэр!“»

«Сделала сыну праздничный свитер»

Годзиелка — никто не скроется от праздника

Семейная рождественская открытка удалась

Не так уж все и довольны этим вашим Рождеством

Наряжать елку из года в год — это такая рутина

Праздник к нам приходит

Когда Санта перешел на темную сторону

К празднику готов!

Была моя очередь украшать елку

Везде должно быть место волшебному празднику

«Офицер, клянусь, он выскочил из ниоткуда прямо передо мной!»

На случай, если праздник на носу, а вы все еще не готовы

На таможне «упаковали» подарки обратно после проверки

Кажется, это отличная идея для подарка «в последнюю минуту»

Не сдерживайся, скажи миру все, что ты думаешь по поводу праздников

В этой семье знают, что такое истинный дух Рождества

«Типичная поздравительная открытка от папы»

А торт со свечками тоже будет?

«Свекровь связала рождественский свитер для змеи моей жены»

Другие олени смеялись над ним и обзывались. Так что он убил их всех