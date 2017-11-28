Пользователи интернета поделились фотографиями своих находок, при просмотре которых легко лопнуть от зависти
Порой жизнь выкидывает нам такие кренделя, что хоть стой, хоть падай.
AdMe.ru собрал для вас 30 фотографий вещей, которые посчастливилось найти пользователям интернета.
«Нашел сегодня древний артефакт. Я уверен, что он еще может звонить»
Дерево скрывало внутри листочек клевера
«Открыл капот и обнаружил настоящий беличий склад»
«Коты всегда были засранцами. Это черепица от крыши, II век н. э., найденная в Нормандии, Франция»
«108 лет укладки асфальта в Индианаполисе выглядят так»
«Мы просто хотели проверить счетчики, а нашли суперстранное пчелиное гнездо»
«15 лет назад отец потерял обручальное кольцо и подумал, что кто-то нашел его. Сегодня я сажал бамбук и увидел что-то блестящее в грязи. Его кольцо»
«В коробке было целых две пиццы!»
Фотограф нашел на пляже дерево, рядом с которым выглядит крошкой
Вот это находка в IKEA...
«Попросил соседей последить за домом. Вернулся и обнаружил, что они заменили все наши фотографии на снимки Сэмюэла Л. Джексона»
«Проснулся и нашел моего 80-фунтового пса на шкафу. Понятия не имею, как он туда забрался»
«Почувствовал щекотку. Снял ботинок и нашел этого парня. Он просидел там весь день!»
«Нашел среди вещей умершего родственника тубус с монетами XIX–XX веков»
«Попросил друга найти мне в Японии самый непрактичный чехол для телефона. Сказано — сделано»
Чего только не найдется в пекарне
«Нашел утром в своей раковине совенка»
«Не мог найти $ 10, и тут вышла моя кошка»
— Простите, а где я могу найти апартаменты 9 и 3/4?
— Тут.
В Индонезии нашли ящерицу, которая очень похожа на миниатюрного дракона
«Моей собаке очень нравится находить мячики»
«Нашел сегодня все резинки для волос, которые мои коты прятали несколько месяцев»
«Мой друг вернулся с работы в 2 часа ночи и нашел сына, побывавшего на новогодней вечеринке, спящего на пороге вот так»
«Пришел домой и обнаружил, что мой отец сушит ворону феном. Почему-то я даже не удивлен»
«Я нашел женщину на старинной фотографии, которая выглядит как Дэниел Рэдклифф. Как бонус очки Гарри Поттера»
«Спилили дерево и нашли в нем мяч для гольфа»
«Кажется, мне пора искать новую работу»
«Выражение морды моей кошки, когда я нашел одну из ее заначек»
«Наконец-то я нашел, где могу купить новейшие „Нимбус-2000“»
«Брат нашел эту лампочку, облепленную моллюсками, на австралийском пляже. Все было живое и двигалось»
А что самое необычное находили вы? Расскажите нам!
Фото на превью ex-mo-fo-sho / reddit