Пользователи интернета поделились фотографиями своих находок, при просмотре которых легко лопнуть от зависти

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Порой жизнь выкидывает нам такие кренделя, что хоть стой, хоть падай. AdMe.ru собрал для вас 30 фотографий вещей, которые посчастливилось найти пользователям интернета.

«Нашел сегодня древний артефакт. Я уверен, что он еще может звонить»

Дерево скрывало внутри листочек клевера

«Открыл капот и обнаружил настоящий беличий склад»

«Коты всегда были засранцами. Это черепица от крыши, II век н. э., найденная в Нормандии, Франция»

«108 лет укладки асфальта в Индианаполисе выглядят так»

«Мы просто хотели проверить счетчики, а нашли суперстранное пчелиное гнездо»

«15 лет назад отец потерял обручальное кольцо и подумал, что кто-то нашел его. Сегодня я сажал бамбук и увидел что-то блестящее в грязи. Его кольцо»

«В коробке было целых две пиццы!»

Фотограф нашел на пляже дерево, рядом с которым выглядит крошкой

Вот это находка в IKEA...

«Попросил соседей последить за домом. Вернулся и обнаружил, что они заменили все наши фотографии на снимки Сэмюэла Л. Джексона»

«Проснулся и нашел моего 80-фунтового пса на шкафу. Понятия не имею, как он туда забрался»

«Почувствовал щекотку. Снял ботинок и нашел этого парня. Он просидел там весь день!»

«Нашел среди вещей умершего родственника тубус с монетами XIX–XX веков»

«Попросил друга найти мне в Японии самый непрактичный чехол для телефона. Сказано — сделано»

Чего только не найдется в пекарне

«Нашел утром в своей раковине совенка»

«Не мог найти $ 10, и тут вышла моя кошка»

— Простите, а где я могу найти апартаменты 9 и 3/4? — Тут.

В Индонезии нашли ящерицу, которая очень похожа на миниатюрного дракона

«Моей собаке очень нравится находить мячики»

«Нашел сегодня все резинки для волос, которые мои коты прятали несколько месяцев»

«Мой друг вернулся с работы в 2 часа ночи и нашел сына, побывавшего на новогодней вечеринке, спящего на пороге вот так»

«Пришел домой и обнаружил, что мой отец сушит ворону феном. Почему-то я даже не удивлен»

«Я нашел женщину на старинной фотографии, которая выглядит как Дэниел Рэдклифф. Как бонус очки Гарри Поттера»

«Спилили дерево и нашли в нем мяч для гольфа»

«Кажется, мне пора искать новую работу»

«Выражение морды моей кошки, когда я нашел одну из ее заначек»

«Наконец-то я нашел, где могу купить новейшие „Нимбус-2000“»

«Брат нашел эту лампочку, облепленную моллюсками, на австралийском пляже. Все было живое и двигалось»

А что самое необычное находили вы? Расскажите нам!