30 лучших советов на все случаи жизни по версии читателей AdMe.ru

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«Не учите меня жить, лучше помогите материально...» Сколько советов мы слышим каждый день? От родителей, друзей, коллег, соседской бабули... Прислушиваемся ли мы к ним, пользуемся или игнорируем?

Редакторы AdMe.ru поинтересовались у читателей, какой совет пригодился им в жизни больше всего, и получили множество ответов. Признаемся, было непросто выбрать из них топ-30, но мы очень старались.

Об отношении к себе

Посеешь привычку — пожнешь судьбу.

Не спорьте с ребенком по мелочам, и он когда-нибудь посоветуется с вами.

Вы никогда не будете моложе, чем сегодня.

Обманутые ожидания — проблема самого ожидающего.

И в радости, и в горе, какой бы ни был стресс, держите под контролем мозги, язык и вес.

Не слушайте советы таксиста, если не хотите стать таксистом.

Невозможно вернуть время назад. Все остальное вам по силам.

Об отношении к людям

Не нужно никого насильно вытаскивать из болота: может, это их естественная среда обитания.

Маленькие подарки делают большую дружбу.

Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они этого не переживут. (Юрий Никулин)

Не спешите срывать с людей маски. Может, у кого-то это намордник.

Не отвечайте на вопрос, пока вам его не задали.

Никогда не оправдывайтесь. Если виноваты — так и скажите. А если нет, то зачем оправдываться?

Никому не рассказывайте о своих планах. Ни-ко-му!

О любви

Счастье любит тишину.

Не тратьте время на человека, который не стремится провести его с вами.

Женщинам надо дарить цветы!

В браке на первом месте — хотелки вашей половинки.

Никогда не ложитесь спать будучи в ссоре с мужем (женой). Сначала нужно помириться.

Человека нужно выбирать по недостаткам: чтобы те вас не бесили и не хотелось их искоренить и, как следствие, изменить самого человека.

О жизни

Лучшее лекарство от всего — соленая вода: слезы, море, пот.

Даже если вас съели, все равно у вас есть два выхода.

Если не можете поменять обстоятельства, поменяйте отношение к ним.

Утро вечера мудренее (современная версия: с проблемой нужно переспать).

Если освободить проблему от эмоций, то останется просто ситуация.

Что бы ни случилось, всегда оставайтесь хорошим человеком с добрым сердцем! Хорошему человеку всегда найдется место.

Лайфхаки

Если хотите быстро зарядить телефон, включите режим полета.

Копейка рубль бережет.

Нормально делайте — нормально будет.

Тарелку после гречки мойте сразу.

А каким рекомендациям следуете вы? Поделитесь своим проверенным правилом, которое точно работает!