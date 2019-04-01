30 лучших советов на все случаи жизни по версии читателей AdMe.ru

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«Не учите меня жить, лучше помогите материально...» Сколько советов мы слышим каждый день? От родителей, друзей, коллег, соседской бабули... Прислушиваемся ли мы к ним, пользуемся или игнорируем?

Редакторы AdMe.ru поинтересовались у читателей, какой совет пригодился им в жизни больше всего, и получили множество ответов. Признаемся, было непросто выбрать из них топ-30, но мы очень старались.

Об отношении к себе

  • Посеешь привычку — пожнешь судьбу.
  • Не спорьте с ребенком по мелочам, и он когда-нибудь посоветуется с вами.
  • Вы никогда не будете моложе, чем сегодня.
  • Обманутые ожидания — проблема самого ожидающего.
  • И в радости, и в горе, какой бы ни был стресс, держите под контролем мозги, язык и вес.
  • Не слушайте советы таксиста, если не хотите стать таксистом.
  • Невозможно вернуть время назад. Все остальное вам по силам.

Об отношении к людям

  • Не нужно никого насильно вытаскивать из болота: может, это их естественная среда обитания.
  • Маленькие подарки делают большую дружбу.
  • Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они этого не переживут. (Юрий Никулин)
  • Не спешите срывать с людей маски. Может, у кого-то это намордник.
  • Не отвечайте на вопрос, пока вам его не задали.
  • Никогда не оправдывайтесь. Если виноваты — так и скажите. А если нет, то зачем оправдываться?
  • Никому не рассказывайте о своих планах. Ни-ко-му!

О любви

  • Счастье любит тишину.
  • Не тратьте время на человека, который не стремится провести его с вами.
  • Женщинам надо дарить цветы!
  • В браке на первом месте — хотелки вашей половинки.
  • Никогда не ложитесь спать будучи в ссоре с мужем (женой). Сначала нужно помириться.
  • Человека нужно выбирать по недостаткам: чтобы те вас не бесили и не хотелось их искоренить и, как следствие, изменить самого человека.

О жизни

  • Лучшее лекарство от всего — соленая вода: слезы, море, пот.
  • Даже если вас съели, все равно у вас есть два выхода.
  • Если не можете поменять обстоятельства, поменяйте отношение к ним.
  • Утро вечера мудренее (современная версия: с проблемой нужно переспать).
  • Если освободить проблему от эмоций, то останется просто ситуация.
  • Что бы ни случилось, всегда оставайтесь хорошим человеком с добрым сердцем! Хорошему человеку всегда найдется место.

Лайфхаки

  • Если хотите быстро зарядить телефон, включите режим полета.
  • Копейка рубль бережет.
  • Нормально делайте — нормально будет.
  • Тарелку после гречки мойте сразу.

А каким рекомендациям следуете вы? Поделитесь своим проверенным правилом, которое точно работает!

Фото на превью TransparentMan / imgur

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