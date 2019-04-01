30 лучших советов на все случаи жизни по версии читателей AdMe.ru
«Не учите меня жить, лучше помогите материально...» Сколько советов мы слышим каждый день? От родителей, друзей, коллег, соседской бабули... Прислушиваемся ли мы к ним, пользуемся или игнорируем?
Редакторы AdMe.ru поинтересовались у читателей, какой совет пригодился им в жизни больше всего, и получили множество ответов. Признаемся, было непросто выбрать из них топ-30, но мы очень старались.
Об отношении к себе
- Посеешь привычку — пожнешь судьбу.
- Не спорьте с ребенком по мелочам, и он когда-нибудь посоветуется с вами.
- Вы никогда не будете моложе, чем сегодня.
- Обманутые ожидания — проблема самого ожидающего.
- И в радости, и в горе, какой бы ни был стресс, держите под контролем мозги, язык и вес.
- Не слушайте советы таксиста, если не хотите стать таксистом.
- Невозможно вернуть время назад. Все остальное вам по силам.
Об отношении к людям
- Не нужно никого насильно вытаскивать из болота: может, это их естественная среда обитания.
- Маленькие подарки делают большую дружбу.
- Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они этого не переживут. (Юрий Никулин)
- Не спешите срывать с людей маски. Может, у кого-то это намордник.
- Не отвечайте на вопрос, пока вам его не задали.
- Никогда не оправдывайтесь. Если виноваты — так и скажите. А если нет, то зачем оправдываться?
- Никому не рассказывайте о своих планах. Ни-ко-му!
О любви
- Счастье любит тишину.
- Не тратьте время на человека, который не стремится провести его с вами.
- Женщинам надо дарить цветы!
- В браке на первом месте — хотелки вашей половинки.
- Никогда не ложитесь спать будучи в ссоре с мужем (женой). Сначала нужно помириться.
- Человека нужно выбирать по недостаткам: чтобы те вас не бесили и не хотелось их искоренить и, как следствие, изменить самого человека.
О жизни
- Лучшее лекарство от всего — соленая вода: слезы, море, пот.
- Даже если вас съели, все равно у вас есть два выхода.
- Если не можете поменять обстоятельства, поменяйте отношение к ним.
- Утро вечера мудренее (современная версия: с проблемой нужно переспать).
- Если освободить проблему от эмоций, то останется просто ситуация.
- Что бы ни случилось, всегда оставайтесь хорошим человеком с добрым сердцем! Хорошему человеку всегда найдется место.
Лайфхаки
- Если хотите быстро зарядить телефон, включите режим полета.
- Копейка рубль бережет.
- Нормально делайте — нормально будет.
- Тарелку после гречки мойте сразу.
А каким рекомендациям следуете вы? Поделитесь своим проверенным правилом, которое точно работает!
Фото на превью TransparentMan / imgur