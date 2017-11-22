30 гениальных объявлений, мимо которых вы просто не сможете пройти

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Все-таки люди — удивительные существа. Они (то есть мы с вами), вопреки принятому мнению, способны прыгнуть выше головы и вообще сделать что угодно. Иначе к чему были бы все эти вывески и таблички с предупреждениями, развешанные повсюду? AdMe.ru собрал для вас очередную порцию чудо-объявлений со всего света, которые доказывают: в этом мире возможно все. А бонус в финале напомнит о том, что истории со счастливым концом — не такая уж и редкость.

Тут даже и возразить нечего

Как ни странно, это предупреждение работает лучше, чем угроза принудительной эвакуации

В барах не принято давать чаевые, поэтому бармен нашел другой способ подзаработать

Вот из-за чего отменяют дискотеки в России

На случай, если ваш пес умеет читать

Кто из них опаснее?

А вдруг кто-то все-таки хочет?

Страшно представить, что у них там творится

А тут и в самом деле нетрудно перепутать

Неужели кто-то пробовал здесь нырять?

То чувство, когда покемон ловит тебя, а не наоборот

Человек, не проходи мимо!

Любишь кататься, люби и кондуктором быть

Стать звездой YouTube проще, чем кажется

А вы бы решили?

Мы не согласны с автором этого объявления. Судя по описанию, это самая обычная кошка

А вот это объявление, кажется, дал сам пес

Типичные офисные будни

Все преходяще, вечен лишь песок (в том числе сахарный)

Здоровые зубы — это просто

Когда стыдно, но очень вкусно

Лайфхак для тех, кого недавно бросили

И для тех, кто устал от дурацких вопросов

На этой железнодорожной станции работают те еще тролли

Как же так?!

Картофель — панацея от всех болезней

Управдом освоил современные технологии

Ну как еще заставить родителей присматривать за своими детьми?

Все правильно, у котика должен быть дом

Сначала платформа, потом весь мир

Бонус: объявление со счастливым концом