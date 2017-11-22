30 гениальных объявлений, мимо которых вы просто не сможете пройти
Все-таки люди — удивительные существа. Они (то есть мы с вами), вопреки принятому мнению, способны прыгнуть выше головы и вообще сделать что угодно. Иначе к чему были бы все эти вывески и таблички с предупреждениями, развешанные повсюду?
AdMe.ru собрал для вас очередную порцию чудо-объявлений со всего света, которые доказывают: в этом мире возможно все. А бонус в финале напомнит о том, что истории со счастливым концом — не такая уж и редкость.
Тут даже и возразить нечего
Как ни странно, это предупреждение работает лучше, чем угроза принудительной эвакуации
В барах не принято давать чаевые, поэтому бармен нашел другой способ подзаработать
Вот из-за чего отменяют дискотеки в России
На случай, если ваш пес умеет читать
Кто из них опаснее?
А вдруг кто-то все-таки хочет?
Страшно представить, что у них там творится
А тут и в самом деле нетрудно перепутать
Неужели кто-то пробовал здесь нырять?
То чувство, когда покемон ловит тебя, а не наоборот
Человек, не проходи мимо!
Любишь кататься, люби и кондуктором быть
Стать звездой YouTube проще, чем кажется
А вы бы решили?
Мы не согласны с автором этого объявления. Судя по описанию, это самая обычная кошка
А вот это объявление, кажется, дал сам пес
Типичные офисные будни
Все преходяще, вечен лишь песок (в том числе сахарный)
Здоровые зубы — это просто
Когда стыдно, но очень вкусно
Лайфхак для тех, кого недавно бросили
И для тех, кто устал от дурацких вопросов
На этой железнодорожной станции работают те еще тролли
Как же так?!
Картофель — панацея от всех болезней
Управдом освоил современные технологии
Ну как еще заставить родителей присматривать за своими детьми?
Все правильно, у котика должен быть дом
Сначала платформа, потом весь мир
Бонус: объявление со счастливым концом
Фото на превью aygul/imgur.com