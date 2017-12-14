30 человек, которых на секунду перенесло в параллельную вселенную

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Порой все вокруг кажется нереальным, причем до конца и не понимаешь, что же конкретно в этом мире не так. Но стоит лишь раз вглянуть на эти фотографии, и все встает на свои места. AdMe.ru собрал снимки, которые могут заставить вас пусть на секунду, но усомниться в реальности.

Кажется, мы потеряли горизонт

С каких пор мои дверь и окно выходят на разные стороны времен года?

Борюсь с желанием поглядеть в зеркало: вдруг и я такой же?

Видимо, где-то в другом месте собака ловит мышь

Интересно, это забыли дорисовать тень или обрезать дерево?

Невозможно! Я, наверное, сплю, и мне снится кошмар

Бензин, солярка, кофе. А на чем ездит ваша машина?

Глядя на это фото, начинаешь верить в магию

Мне кажется, или на их месте должны были быть люди?

Здесь явно произошла ошибка

В мире не осталось преступников?

Может, у меня просто двоится в глазах?

И ведь точно не фотошоп

Ничего необычного, просто шарообразное облако. Листайте дальше

Интересно, а сжиматься она может?

Окно в ад для перфекциониста

Кажется, этим деревьям забыли дорисовать кроны

Надеюсь, хоть газеты-то у них разные

Пузырчатая пленка, завернутая в бумагу. Только один вопрос: зачем?

Когда рукава твоей футболки вдруг оказываются на соседнем парне

Когда рекламные плакаты начинают оживать

У этого кота явно сбились настройки длины

Кажется, я нашел место, где продаются компьютеры из параллельной вселенной

Кот с эффектом дежавю

Дорогая, у меня тут машина попутная заглючила

Похоже, эти ребята разом проскочили пару ступеней эволюции

Эта вода явно «не знакома» с законами физики

Кот, который освоил копипаст

Когда в мире понижают настройки графики до минимума

Интересно, а лица у них тоже одинаковые?

Несмотря на всю убедительность фото, AdMe.ru верит: нет ничего реальнее этого мира. Впрочем, вы еще можете нас переубедить — ждем ваших комментариев!