30 человек, которых на секунду перенесло в параллельную вселенную
Порой все вокруг кажется нереальным, причем до конца и не понимаешь, что же конкретно в этом мире не так. Но стоит лишь раз вглянуть на эти фотографии, и все встает на свои места.
AdMe.ru собрал снимки, которые могут заставить вас пусть на секунду, но усомниться в реальности.
Кажется, мы потеряли горизонт
С каких пор мои дверь и окно выходят на разные стороны времен года?
Борюсь с желанием поглядеть в зеркало: вдруг и я такой же?
Видимо, где-то в другом месте собака ловит мышь
Интересно, это забыли дорисовать тень или обрезать дерево?
Невозможно! Я, наверное, сплю, и мне снится кошмар
Бензин, солярка, кофе. А на чем ездит ваша машина?
Глядя на это фото, начинаешь верить в магию
Мне кажется, или на их месте должны были быть люди?
Здесь явно произошла ошибка
В мире не осталось преступников?
Может, у меня просто двоится в глазах?
И ведь точно не фотошоп
Ничего необычного, просто шарообразное облако. Листайте дальше
Интересно, а сжиматься она может?
Окно в ад для перфекциониста
Кажется, этим деревьям забыли дорисовать кроны
Надеюсь, хоть газеты-то у них разные
Пузырчатая пленка, завернутая в бумагу. Только один вопрос: зачем?
Когда рукава твоей футболки вдруг оказываются на соседнем парне
Когда рекламные плакаты начинают оживать
У этого кота явно сбились настройки длины
Кажется, я нашел место, где продаются компьютеры из параллельной вселенной
Кот с эффектом дежавю
Дорогая, у меня тут машина попутная заглючила
Похоже, эти ребята разом проскочили пару ступеней эволюции
Эта вода явно «не знакома» с законами физики
Кот, который освоил копипаст
Когда в мире понижают настройки графики до минимума
Интересно, а лица у них тоже одинаковые?
Несмотря на всю убедительность фото, AdMe.ru верит: нет ничего реальнее этого мира. Впрочем, вы еще можете нас переубедить — ждем ваших комментариев!
Фото на превью hbrumage / reddit