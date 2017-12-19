30+ фотографий, на которых царит своя непередаваемая атмосфера

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Каждый миг в мире происходит нечто не поддающееся объяснению. По крайней мере, с первого взгляда. Как хорошо, что иногда такие моменты очевидцам удается заснять. И теперь мы можем посмотреть на них еще раз, чтобы понять, что же, черт возьми, это было.



AdMe.ru собрал снимки, происходящее на которых можно объяснить, только если изрядно нагрузить свою фантазию.

31. Моя сестра: «Я не боюсь коз». И она же 5 минут спустя

30. Ничего необычного, просто очередной день в бангладешском кафе в сезон муссонов

29. Что-то мне подсказывает, этот кот еще долго не попросится на улицу

28. Мне кажется, или я нашел место, где обедают все Санта-Клаусы мира?

27. Похоже, у этого олененка серьезные неприятности

26. Когда на вечеринке включили «Mr. Brightside»

25. Судя по всему, в наше время эволюционируют вообще все

24. Когда заказал модель самолетика на AliExpress

23. Вот так выглядит ребенок, воспитанный котами

22. Не знаю, что здесь происходит, но петух явно этого не заслужил

21. Не представляю, что тут творится, но это фото превышает все лимиты крутости

20. Запасная машина лучше, чем запасное колесо

19. «Сэр, мы вас остановили лишь для одного — спросить, на чем, черт возьми, вы едете?»

18. Когда пес становится полноправным членом семьи

17. Нет времени объяснять — просто спасай Xbox

16. На вопрос: «Как дела?» — мой друг просто прислал мне вот это

15. Чашка японской лапши чистит улицу от снега. Теперь мы видели все

14. Когда твой пес — лучшая фотомодель, что есть под рукой

13. Не знаю, что пугает больше: огненное зарево на заднем плане или реакция девушки на пожар

12. Когда учился парковаться в GTA

11. Когда вообще не учился парковаться

10. Тем временем где-то в России...

9. Когда не хочешь, чтобы на свадьбе было много гостей

8. Я один вижу жуткий лесной пожар, или у этих гольфистов стальные нервы?

7. Может, это новый вид сигнализации?

6. Когда очень спешишь в гости к внукам

5. Кажется, Фредди Крюгер существует и водит Nissan

4. Эти люди просто спокойно смотрят, как приближается чертовски сильный шторм

3. Или на стадионах стали устраивать спа-трибуны, или здесь явно что-то не так

2. Только один вопрос: какого черта парень решил искупаться в канализационном люке, когда в пикапе сидят четыре девушки?

1. Когда отвага и безрассудство — твои лучшие качества

Так происходящее на этих фото представляет себе редакция AdMe.ru. Ваши варианты ждем в комментариях.