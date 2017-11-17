30 фотографий, которые вы не сможете досмотреть до конца

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Бытует мнение, что современные люди более чувствительные по сравнению со старшим поколением и переживают по любому поводу. Но переживания у каждого свои, и то, что у одного вызывает слезы, может заставить другого смеяться. AdMe.ru нашел для вас 30 фотографий, в которых запечатлена вся «боль» современного человека. Попробуйте просмотреть их до конца, чтобы понять, легко ли вас вывести из равновесия.

Кошек мало беспокоят ваши проблемы. Даже если они сами их учинили, путаясь у вас под ногами

Вы ужасаетесь, а вот котику наплевать — ему удобно

Этой леди тоже очень удобно. А вам страшно

Два брата одновременно выиграли в лотерею, но не все так радужно. Не хотел бы я быть парнем слева!

Я всего лишь хотел заменить тонер

Мой муж — монстр! За что он так со мной?

Так моя жена «меняет» туалетную бумагу

Вы не познали истинной боли, если с вами такого не случалось

Купил себе булочку с джемом...

Ну как же так?!

Преступление века!

Сестра моей девушки всегда оставляет чашки вот так, чем доводит меня до тревожного расстройства

Должно быть, это авокадо вырастили производители чипсов. Только вместо воздуха — огромная косточка

Тот, кто это придумал, заслуживает звания «Злодей года»

Увы, у него есть последователи...

Мы, конечно, понимаем, что не все любят своих коллег, но предлагать им такое угощение — это уж слишком!

Некоторым людям вообще лучше держаться от кухни подальше

Как можно дальше

Заказывать еду тоже не выход

Когда тебя заранее «починили», но ты все равно должен сломаться, просто потому, что ты кабель от Apple

О, то что надо перед вылетом — видеть, как какой-то мужик чинит твой самолет при помощи ленты

Самая страшная тыква на Хеллоуин

Так выглядят 5 минут тишины в доме, где есть дети

Или в магазине, куда их привели родители

«И не надо на меня кричать! Зато ты спокойно посидела в интернете»

То чувство, когда ты больше не единственный «малыш» в семье

А ведь он совсем недавно принял ванну...

Впрочем, люди тоже так делают. Да еще в белых кедах. Аж сердце заболело!

Попросил подстричь моего корги

И, пожалуйста, никогда не стригите хаски!