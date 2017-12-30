30+ фото, после просмотра которых так и хочется воскликнуть: «Да что вы знаете о безысходности!»

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Говорят, что безвыходных ситуаций не бывает, но мы-то с вами знаем, что это не так. А когда не видно выхода, мы можем запаниковать, расстроиться или от души посмеяться над своим положением. AdMe.ru собрал для вас истории людей, которые точно знают, что такое безысходность.

А вы говорите, не можете встать с кровати из-за котика

В любой непонятной ситуации медитируй

Когда твои амбиции явно превышают твои возможности

Главное — не отчаиваться

Допозировалась. Спасибо, что с шарами не унесло

«Купила в Питере цветные карандаши»

Раньше и трава была зеленее, и хлеб лучше

А это ведь только тренировка, служба еще впереди

Кот застрял головой в вазе и от страха разбил ее, остался с «египетским» украшением

Когда затопили соседи сверху, а ты настроен философски

Даже не пытайся

Вы только посмотрите на его глаза

Близка рыбка, да не укусишь

Этот ужасный момент

Когда тебя забыли на карусели, а ты все ждешь, что тебя заберут

Вы все еще верите, что совушки милые?

«Я был готов получить лимон от жизни, но не такой»

Потому что нужно было вовремя повесить новую туалетную бумагу

И вообще, идите пешком

Когда опять не вышло захватить вселенную

Коротко о зимах на Камчатке

Тебе не найти верный уровень, даже не пытайся

Так умирают мечты

Он все еще ждет обед

А вообще, у нас демократия

Привыкайте к безысходности с самого детства

Пусть мама услышит, пусть мама придет

Шел третий час шопинга

«Кажется, я слишком долго собиралась»

Бегите, но вас это не спасет

Тебе некуда деваться, парень

А у вас когда-нибудь случались ситуации, над безысходностью которых хотелось плакать и смеяться одновременно?