30 фото, которые доведут до истерики вашего внутреннего перфекциониста

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Наш мир далеко не идеален, и перфекционисты страдают от этого особенно. Ведь они с первого взгляда замечают каждый недостаток. Глядя на фото, которые мы нашли, начинаешь понимать людей, стремящихся к идеалу. Ведь бывают такие промахи, которые и обычному человеку режут глаз.

Мы в AdMe.ru решили показать вам несовершенства, которые нас окружают. Если вы заядлый перфекционист, то подготовьтесь морально перед просмотром статьи.

«То ли дурацкий дизайн, то ли гениальный. И, кажется, он нарушает правила безопасности»

На это больно смотреть

«Ариэль без шеи»

«Ничего не стыкуется»

«Это самая раздражающая вещь в моем доме»

Чтобы воспользоваться таким туалетом, придется проявить чудеса гибкости

Обещанный на упаковке «реальный размер» таблетки несколько преуменьшен

Видимо, решили, что и так сойдет

«Вот что сделал с парнем ужасный дизайн»

Сиденья в этом автобусе немного отличаются

«Окна — ад перфекциониста... Где-то на стройке в Казани»

«Это было продано в магазине „Я люблю Нью-Йорк“. Хотя я был там всего один раз, уверен, что Эмпайр-стейт-билдинг не в Бруклине»

«Держатель для ручек, который ничего не держит»

«Милый, индейка готова! Неси лестницу»

Похоже, что пальмы на тротуаре мешают прохожим

«Боль перфекциониста»

«Картина в доме моего друга»

«У этого меча один шип меньше остальных»

То ли Paris, то ли Paras

«Кофта с битым пикселем»

«У Мардж два рта на пижаме с Симпсонами»

«Скамейка, в которую легко можно уронить телефон, к тому же на ней крайне неудобно сидеть»

«Я чувствую, что это небезопасно»

«Как дети могут учиться, если вы их не учите должным образом?»

«Зебра».

«Непонятно, зачем здесь так много люков»

То ли скамейка лишняя, то ли ступеньки

Я: смотрю в телефон и поднимаюсь по этой лестнице. Также я: пролетаю через спинку скамейки и падаю лицом в растения на тротуаре. Наблюдатель: «Ах, да, еще один». ©Milk_Specific / Reddit

Интересно, кому пришло в голову перегородить пандус?

«Таблетки от раздражительности, которые раздражают»

«Кока-кола вишневая и ванильная вишневая практически одинаковы. Я накупил много ванильной вишни, которую ненавижу»

«На коробке нарисовали ложку, чтобы создать иллюзию, что она наполнена»