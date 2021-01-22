30+ человек рассказали, как коверкают их самые простые имена и фамилии

Ольга Магера. Ну я-то со своей фамилией уже ко всему привыкла. © Ольга Магера / Facebook

Мы в Англии живем, и мужа зовут Вячеслав, но так как мы латыши, то имя по-латышски в паспорте записано Вячеславс (Vjaceslavs). Вы даже не представляете, как англичане это читают. Вджасислэвис. Но мужу повезло с фамилией — Папс. Те, кто не может прочитать его имя, зовут его просто «мистер Папс». © Diana Prikule-Pape / Facebook

У меня по мужу фамилия Дыба, и живу я в Эстонии, но паспорт российский, и в транскрипции будет Dyba. Вот это им непонятно, и чаще всего моя фамилия звучит как Дюба. Была как-то в Германии, и в отеле меня назвали мадам Дюба́, а-ля такая французская мадам. Я была не против. © Elvira Dyba / Facebook

Фамилию моей приятельницы в Англии произносили как Джараджа. Она Ярая, а по-латышски Jaraja. Так ее иногда спрашивали: «Вы из Индии?» © Tatjana Subina / Facebook

В нашей группе в институте учился латыш Витя Антужис. Господи, как только не пытались его запомнить. Был разговор двух девиц: «Как-как у него фамилия? Антубус? Антубис?» Вторая: «Подожди, у него еще где-то „Ж“ в середине есть». С тех пор в группе был тот, у которого еще «Ж» в середине. © Kostas Holuber / Facebook