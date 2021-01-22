30+ человек рассказали, как коверкают их самые простые имена и фамилии
Как оказалось, множество людей сталкивается с неправильным произношением своего имени и фамилии. Оформление документов, службы доставки, банки, работа, учеба — везде есть риск получить новое прозвище. Напороться на это может почти каждый человек в любой стране.
А мы в AdMe.ru сколотили затейливую подборку случаев, когда другим людям послышалось не совсем то, что произнесли их собеседники во время знакомства или общения. В итоге им присвоили новый творческий псевдоним, который запомнился на всю жизнь.
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Были в Доминиканской Республике с родителями. Мне надо было зайти в номер, и родители окликнули, чтобы я что-то взяла. Один из работников отеля услышал мое имя, а потом подошел и тихо спросил: «А почему тебя родители назвали Суши? Они очень любят японскую кухню?» © Ксения Федотова / Facebook
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Живу в Канаде, франкоязычная провинция Квебек. У меня вроде очень простое имя для произношения, но моя соседка никак его не может запомнить. Слышу, как она кому-то про меня говорит: «Мадам Рюс». Еще в документах меня записали с одним S, а это по-французски читается как «З», поэтому меня официально здесь называют Лариза. © Лариса Тылина / Facebook
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Была у меня знакомая по фамилии Зинзагореева. Работала в магазине фирмы «Лаума», это в Латвии. И когда вдруг срабатывала сигнализация, звонили из полиции и искали Зину Гарееву. Она была контактным лицом с ключом. © Tatjana Subina / Facebook
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Студенткой работала в пионерлагере, мое имя и отчество для детей были невыговариваемыми, и вместо Виктория Валерьевна они упорно называли меня Валерия Викториевна. Ну ладно дети. Каково же было мое изумление, когда я уже работала в школе, и точно так же меня стали называть некоторые родители. © Виктория Фролова / Facebook
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Моя фамилия Малыхина. Так как я родилась в Молдавии, она пишется Malîhina. Транслитерация в паспорте взята с молдавского варианта — Malihina. А поскольку в Италии, где я живу, не произносят «х», то я Малиина или Малина. © Natalia Malihina / Facebook
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Стоим в очереди за билетами на самолет. У мужа простое армянское имя — Гарегин. Да и сам он с усами. Я смотрю, в билетах написано: «Георгина Михайловна». Муж протягивает билеты обратно, говорит: «Тут ошибка». Кассир смотрит билеты, на мужа и спрашивает: «А что, это мужчина?» © Елена Данелян / Facebook
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Ольга Магера. Ну я-то со своей фамилией уже ко всему привыкла. © Ольга Магера / Facebook
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Мы в Англии живем, и мужа зовут Вячеслав, но так как мы латыши, то имя по-латышски в паспорте записано Вячеславс (Vjaceslavs). Вы даже не представляете, как англичане это читают. Вджасислэвис. Но мужу повезло с фамилией — Папс. Те, кто не может прочитать его имя, зовут его просто «мистер Папс». © Diana Prikule-Pape / Facebook
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У меня по мужу фамилия Дыба, и живу я в Эстонии, но паспорт российский, и в транскрипции будет Dyba. Вот это им непонятно, и чаще всего моя фамилия звучит как Дюба. Была как-то в Германии, и в отеле меня назвали мадам Дюба́, а-ля такая французская мадам. Я была не против. © Elvira Dyba / Facebook
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Фамилию моей приятельницы в Англии произносили как Джараджа. Она Ярая, а по-латышски Jaraja. Так ее иногда спрашивали: «Вы из Индии?» © Tatjana Subina / Facebook
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В нашей группе в институте учился латыш Витя Антужис. Господи, как только не пытались его запомнить. Был разговор двух девиц: «Как-как у него фамилия? Антубус? Антубис?» Вторая: «Подожди, у него еще где-то „Ж“ в середине есть». С тех пор в группе был тот, у которого еще «Ж» в середине. © Kostas Holuber / Facebook
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Недавно на работе произошел случай. Мне позвонил товарищ и говорит: «К тебе зайдет девушка по имени Элеонора. Поговори с ней. Может, на работу возьмешь». Она пришла в короткой юбке, представилась и добавила: «Нескромная». За свой ответ мне до сих пор стыдно. Я сказал: «Я вижу, что скромностью вы особо не отличаетесь». На что она ответила: «Фамилия у меня Нескромная». © Уразгалиев Ханат / Facebook
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Меня регулярно спрашивают, пишется ли в моей фамилии мягкий знак после буквы «т»: не -цкая, а -тская или -тьская. Потому что, видимо, я глагол. © Елена Чернолецкая / Facebook
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Однажды мой рисунок повесили на стенд в школе. Я была очень горда, пока не прочла, как его подписали: «Пузенкова Юля». Дело было в России, если что. © Юлия Кузнецова / Facebook
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Часто общаюсь по работе с китайцами. Они мое имя как только не склоняли и даже Mr. в переписке обращались. Но пальма первенства у американцев: на мое письмо с подписью, конечно же, и после общения по телефону прислали ответ: «Dear Asinga!» © Kseniya Buldygina / Facebook
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После очередного развода взяла простую девичью фамилию мамы — И. Просто одна буква. Но даже тут много проблем. Некоторые системы не признают одну букву, а некоторым и двух мало. Ну и перезванивают часто: «Укажите, пожалуйста, полную фамилию». Латиницей вообще просто палочка. И первая же проверка документов на дороге — полицейский тыкал в документ с моей палочкой и с акцентом почти кричал: «Сто? Сто это такое?» А мне хотелось голосом Матроскина сказать: «Фамилие у меня такое». © Ajumi Ji / Facebook
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Моя двоюродная сестра Маргарита Леонидовна в молодости работала в детском саду музыкальным работником. Одному мальчику никак не запоминалось отчество тети, которая играет на пианино, и он называл ее Маргарита Пианиновна. © Наталья Дюбина / Facebook
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В Испании я всегда Андреа, если по написанному читают. Им фамилия, что ли, больше нравится, не знаю почему. Если представляешься как Саша, готовься к Чача, Щаща, Шаша, Саса — что угодно, только чтоб обе буквы одинаковые. Все говорят: «Щаща? Это короткое от Алехандра? Вот вы, русские, странные». И это говорят люди, у которых от Франсиско уменьшительное Пако, к примеру. © Alexandra Andreeva / Facebook
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Живу и работаю в Латвии. В коллективе половина работников говорит по-русски, вторая — по-латышски. У начальника смены родной язык русский, и он, вызывая по рации, постоянно путает фамилии двух работников — Сметанина и Пельменева. Латыши никак не могут понять, как столь разные фамилии можно перепутать. А мы ржем каждый раз над этой ситуацией. © coolmint / Pikabu
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Мое имя Гульнур, а фамилия Дуйсемби. И вот как-то раз в библиотеке меня записали как Дуй Семби. Я шла и долго думала, где же имя, а где фамилия по логике библиотекаря. © Gulnur Duissembi / Facebook
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Поступил в наш университет студент из Африки. На первом занятии преподаватель делает перекличку и слегка запинается на фамилии этого студента, а его фамилия Мбаджо. После занятия студент подходит к преподу и говорит: «Учитель, вам сложно называть мою фамилию, тогда зовите меня по имени. Мое имя Мбонга». © Valeriia Zamishlyaeva / Facebook
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Мне отвечают на электронные письма, где отправитель Эльмира, начиная со слов: «Здравствуйте, Элина», «Здравствуйте, Элиза!», «Добрый день, Эмилия!» Я нашла простой способ борьбы: на такие письма отвечаю так же. Пишет Виталий — отвечаю: «Здравствуйте, Владимир». Пишет Инна — отвечаю Инге. Больше не ошибаются. © ella.tata / Pikabu
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К знакомой в контору пришел проверяющий. И тут звонок: «Позовите к телефону Пердуна». Среди ее коллег таких точно нет, значит, Пердун — это тот грозный проверяющий. Она дрожащим от страха голосом произносит: «Извините, там Пердуна к телефону», а проверяющий без малейшего смущения подошел, взял трубку и стал разговаривать с кем-то. Потом повесил трубку и сказал: «Вообще-то моя фамилия КЕРДУН, но всем слышится Пердун». © Toshan81 / Pikabu
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Елена Шолк. Живу в Израиле. Буквы «О» и «У» пишутся одинаково. Как правило, я теперь Шульк. Но бываю и Шульц. Самое незабываемое — Ушолк. © Елена Шолк / Facebook
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В третьем браке взяла фамилию мужа, и стала я Наталья Легкая. С тех пор жизнь моя перестала быть прежней и заиграла новыми красками. Когда я знакомлюсь с кем-то, то почти всегда после того, как я назову свою фамилию, человек начинает думать, что я пытаюсь сыграть с ним в угадалки, и придумывает мне фамилию: «Иванова? Петрова?» © Mrs.Light / Pikabu
Бывали ли случаи, когда и вам присваивали новые смешные имена и фамилии? Поделитесь с нами в комментариях.