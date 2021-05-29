30+ человек рассказали, покупка какой вещи разделила их жизнь на до и после

Красный лак для ногтей — моя самая удачная покупка. Встречалась с мужчиной и все, что зарабатывала, отдавала ему, хоть вместе не жили. Одежду сама себе не покупала: нельзя категорически, губки надует и пару дней не будет разговаривать. В общем, мрак. Денег он не просил — он приходил и говорил, что вот там детали, к примеру, нужны, закончились. Я ему предлагала у меня взять, он отказывался, потом еще отказывался, потом все-таки «уговаривался». И это притом что я безумно сильно мечтала о компьютере, но не могла себе позволить. И вот приходит он в очередной раз с новостью, что купил себе компьютер. Увидев мои глаза, полные слез, он обиделся на то, что я за него даже порадоваться не могу. Я расстроенная, а тут еще заказала себе лак, но перепутала цвет, и пришел ярко-красный. От обиды что-то меня перемкнуло, и я пошла купила себе под цвет лака куртку, сапожки, сумочку — все кожаное и жутко дорогое. И тут к вечеру он приходит опять с этим тошнотворным «там что-то привезли, денежка нужна». Усмехаясь и глядя ему в глаза, я говорю: «А у меня, представляешь, тоже такие проблемы возникли: купила лак, а он не того цвета. Пришлось по магазинам пройтись, чтобы хоть что-то в тон лака было». Сказала, что все вещи мне сильно нравятся и других мнений я слушать не хочу и не буду. Он заткнулся и с того дня не просил, прямо или косвенно, у меня ни рубля. Я, естественно, и не предлагала, а позже вообще избавилась от него. © Надежда Н / AdMe