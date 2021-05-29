30+ человек рассказали, покупка какой вещи разделила их жизнь на до и после
Известно, что шопинг повышает настроение. При этом каждый из нас хоть раз точно приобретал вещь, которая помогла улучшить качество жизни, да так, что после в голове крутился лишь один вопрос: «Как я жил без этого раньше?» Однако у людей разные представления, на что стоит тратиться.
Мы в AdMe.ru уверены, что иногда счастье можно купить, поэтому разыскали людей, которые так и сделали. Они приобрели нечто, и до сих пор их восторг не унять. А тут уж никаких денег не жалко. А в конце вас ждет бонус — история о том, как одна крошечная покупка может радикально изменить привычное течение жизни.
Уход за собой
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Екатерина: «Я решилась на брекеты. После снятия стала увереннее в себе, соответственно, улучшилось качество жизни. Хотя брекеты — это скорее для здоровья, а уже потом для эстетики. Но все же инвестиция во внешность окупилась быстро. После снятия брекетов за год переехала жить в столицу, сменила профессию, поработала в 2 компаниях. И дело может не в самих зубах, а в ощущении уверенности, которого как раз не хватало».
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Хорошая звуковая зубная щетка. Уберегла зубы от кариеса и кошелек от оплаты пломб. © Fuzziblanket / Reddit
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Здоровье сейчас «хулиганит», от этого идет набор веса (+4 кг за месяц, и будет расти еще). Сначала грустила, а потом вспомнила о проверенном антистрессе — нижнем белье. Решила, что моим «подросшим» телесам нужна красивая и удобная поддержка, — пошла в магазин и вышла с 3 новыми комплектами «для пышных форм». © Melissa / AdMe
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Хорошая насадка для душа. Я не могу не сказать, как высококачественная насадка для душа может превратить обычное мытье в сеанс восcтановления душевного спокойствия и расслабления. © Unknown author / Reddit
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Биде. Просто поверьте мне. © Nams0 / Reddit
Помощники на кухне
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Алексей: «Вакууматор. Больше никаких испорченных продуктов плюс новые возможности готовки привычных блюд. Я уже несколько лет не представляю свою жизнь без него. Оказалась одной из самых часто используемых вещей на кухне. Неожиданно, но факт. Я пакую и остатки еды, и открытые продукты, и заготовки для блюд, и непосредственно для готовки. Мою жизнь реально поменяло. Крутейшая вещь для кухни! С ним я вообще забыл, что сыр, например, может заплесневеть в холодильнике. Сейчас приборы, кстати, есть совсем дешевые. Так что любой может приобщиться к прекрасному».
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Мы купили точильный камень много лет назад, и он не использовался до прошлой недели. Все в доме постоянно жаловались на тупые ножи, и я всегда говорил: «Ну у нас есть точильный камень», на что мне отвечали: «Я не знаю, как использовать его». В конце концов это меня достало и я потратил 30 секунд на просмотр видео на YouTube. Так я узнал, как пользоваться точильным камнем. Ножи должны так легко резать?! Святые угодники! © Throe-uh-weigh / Reddit
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Ольга: «Приобрела терку для корейских салатов. Раньше резала ингредиенты ножом. Тратилось много времени, чтобы нарезать все максимально тонко. Сейчас уходит не больше пары минут. Очень удобная штука!»
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Маргарита: «Кухонный гарнитур. Я несколько лет жила без кухни вообще. Не могла найти, что хотела, по цене, которая бы устроила. Теперь наконец-то могу готовить дома, а то было проблематично. В самом кухонном помещении была микроволновка на подоконнике, и все. Я не хотела распылять деньги на то, что мне не нравится. Терпела. Сейчас моя жизнь изменилась кардинальным образом!»
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Екатерина: «Так получилось, что родители отдали нам кофемашину, поскольку у них она стояла без дела. До этого пользовались туркой. С появлением машины жизнь, конечно, заиграла новыми красками. Свекрови в прошлом году подарили кофеварку De’Longhi — скрасили их жизнь, не нарадуются».
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Олеся: «Подарила на 23 февраля отцу гейзерную кофеварку. Он каждый раз при любом случае благодарит за подарок: „Ну ве-е-е-ещь!“ Кофе каждый вечер пьет, по его словам, „как в лучшем кафе Италии“».
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Хороший поварской нож и чугунная сковорода. Когда у вас есть инструменты, которыми приятно пользоваться, приготовление пищи уже можно назвать хобби. В итоге вы будете есть более здоровую пищу и это будет дешевле, чем в ресторане. В первую очередь надо выбросить тупой нож и поцарапанную сковороду с антипригарным покрытием. © Eric_1115 / Reddit
Аксессуары для качественного сна
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Алина: «Беруши плюс повязка на глаза для сна. Теперь могу спать, даже когда не хочу спать. Просто затыкаю уши, накрываю глаза и сразу же проваливаюсь в сон. Но есть и несущественный минус: не могу уснуть теперь без этого набора, хотя бы повязка на глаза нужна обязательно, иначе бессонница».
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Мария: «Подушка для беременных. Купила, когда была в положении, и вот уже 6 лет она моя лучшая подруга. Я беру ее в деревню, на дачу, потому что спать без нее катастрофически неудобно. А так один краешек — под голову, другой — под ноги, и сны снятся сладкие».
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У меня кровать размера king-size, и одного одеяла такого же размера было мало, поэтому мы с мужем купили два одеяла размера king-size. Теперь нам не приходится делить и всем комфортно. © VictrolaBK / Reddit
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Ой, моя жизнь изменилась, когда я купила подушку из гречки. Я пробовала использовать обычные подушки, но так и не нашла удобную. Вариант из пены с эффектом памяти не подходит: они нагреваются или складываются, как блин. © Rellik_Ladicius / Reddit
Бытовая техника
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Анна: «Робот-пылесос с функциями сухой и влажной уборки. Я пользуюсь им каждый день. Сначала один режим, потом другой. У меня в квартире живет кот — это вечное шерстяное перекати-поле. А недавно родился ребенок, который сейчас активно ползает. Так что роботу-пылесосу я каждый день радуюсь».
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Белла: «Я купила пароочиститель, и уборка стала в несколько раз легче. С помощью него я мою окна, полы, стены, кастрюли. Гениальная вещь! И знаете, что еще? Только не смейтесь. Тонкие прорезиненные вешалки. Убрала громоздкие деревянные из шкафа, и столько места появилось, будто дополнительный шкаф купила!»
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Диана: «Мама страдала от жары каждое лето. Ей это надоело, и она установила у себя в квартире кондиционер. Хотя подруги говорили: „Всего 2 месяца в году жара. Что деньги тратить?“ Стало вообще отлично: прохладно и спать комфортно в летнюю жару».
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Арина: «Посудомоечная машина. Восторг! Каждое утро наглаживаю ее, говорю, какая она молодец, помощница моя. Это нормально? Кучу времени и нервов экономит, посуда не копится на поверхностях кухни, а быстро скрывается в машине. Она отмыла то, что я руками не могла годами отодрать! Потому что она работает на таких высоких температурах, что для рук опасно. Перестали с мужем спорить, кто моет посуду, и выяснять, почему кто-то после себя не помыл тарелку. В общем, она подарила мне радость и счастье».
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Елена: «Сушильная машина. Надоело вечно смотреть на сохнущие на сушилке вещи. С тех пор как купила прибор, старую сушилку не раскладывала ни разу. Если что надо высушить без сушилки, вешаю на плечики, или на двери, или на полотенцесушитель. Вещей, которые нельзя сушить в машине, минимум. Что-то мнется посильнее, например футболка х/б. Но это если сразу не вытащить. А если сразу вытащить, то можно не гладить. Белье постельное вообще класс. Кстати, функция сушки есть и в современных стиральных машинах, так что даже место выкраивать дополнительное не придется».
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Виктория: «Мы купили увлажнитель воздуха домой, и я поняла, что до этого не спала нормально. Прямо реально супервещь!»
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Алена: «Ручной беспроводной пылесос. Совсем недавно думала об этом: это моя лучшая покупка за всю жизнь. Лежат пыль или крошки, бесят меня, а я взяла и в ту же минуту и избавилась. И не надо терпеть и ждать момента, когда я настроюсь на уборку. Легкий и маневренный».
Приспособления для хобби
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Екатерина: «Велосипед. Я научилась ездить на нем ближе к 30 годам и балдею безумно. Так много всего нового увидела и красивого! Плюс стала выглядеть более спортивно».
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Вероника: «Беруши для плавания. Я люблю ходить в бассейн, но этой зимой заметила, что у меня стали болеть уши из-за воды. Уже думала отказаться от занятий, но беруши помогли.
Еще крутое вложение — беспроводная клавиатура и мышь. Удобнее стало смотреть фильмы».
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В детстве и я на Барби слюнки пускала, и даже умудрилась нагрубить Деду Морозу в письме, что раз не дарит желанную куклу, значит, жадный... Ну а вот сейчас покупаю и наслаждаюсь. Привет вам от моих куклят! © BeathaNEFOR / AdMe
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Вадим: «Я занимаюсь страйкболом и приобрел прибор ночного видения. Купил и еще с месяц ходил с глупой улыбкой на лице».
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Валентина: «Рюкзак, который может увеличиваться. Это реально моя лучшая покупка в жизни. Он всегда со мной. И в поход, и в командировку, и при переезде. Я теперь без багажа летаю, ну если нет больших жидкостей или острых предметов».
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Ирина: «Я купила себе sup — доску для плавания. Благодаря ей я смогла увидеть свой город с воды. И это, скажу я вам, другое ощущение. Не в кораблике сидя, наслаждаться видом! Плыла по каналам, а потом был выход на большую воду. И стоишь такая, управляешь сама ходом движения, качаешься на волнах и ловишь волну любви к городу».
Гаджеты
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Ирина: «Колонка с голосовым помощником Алисой. Ребенок сам говорит с ней, включает музыку, сказки слушает. Мы фоном музыку включаем. Она у нас как член семьи. Ребенок на днях подошел и спросил: „Алиса, что такое вспышка?“ И часто свои запросы ей направляет. Она подробно отвечает, а мы с папой потом поясняем. Так что отличный компаньон, почти няня».
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Илья: «Компьютер с 2 мониторами. Они мне нужны для работы, чтобы удобнее было монтировать видео. В процессе использования понял, насколько в принципе удобно использовать 2 монитора: когда что-то делаешь на одном мониторе (разгребаешь или обрабатываешь фотки или работаешь с документами), на втором фоном можно включить YouTube или фильм. Или, например, когда нужно открыть 2 вкладки браузера, вместо того чтобы переключаться между ними, открываешь их на разных мониторах. Или, допустим, пишешь статью и ищешь информацию в интернете: на одном мониторе открыт документ, в котором пишешь статью, а на втором мониторе — браузер; все перед глазами, не нужно постоянно сворачивать окна. Короче, наличие 2 мониторов — это то, от чего я уже второй год кайфую каждый день, когда сажусь за компьютер».
Полтора года назад купила ноут. Одним из условий при покупке был качественный громкий звук. Приобрела ноутбук с каким-то там супер-пупер-крутым аудио. Вначале была разочарована, так как звук очень тихий и невнятный — невозможно нормально ни музыку слушать, ни фильмы смотреть. Но за время использования как-то свыклась уже. И вот 10 минут назад случайно нажала на кнопку на панели задач, которая включает то самое «волшебное аудио», — звук стал в 5 раз громче, качественный и чистый. Небо и земля! 1,5 года, блин прошло! Чувствую себя ужасно тупой. © Подслушано / VK
Автомобиль
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Юлиана: «Моя машина — это комфорт, тепло, удовольствие, удобство, спокойствие, настроение, помощь. С ней я больше успеваю и не приходится ничего таскать с собой в сумке. И все это я осознала, только когда лишилась ее на 3 недели. Машина была в ремонте, и мне пришлось вновь пересесть на общественный транспорт. Тот, кто однажды приобрел свою машину, уже никогда не сможет от нее отказаться».
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Любовь: «Я не представляю, как жить без машины. У меня 2 детей: одну в школу везу, вторую — в садик, сама еду на работу в другой район. Постоянные разъезды! Как можно жить без машины?!»
Жилье
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Любовь: «Собственная квартира — удачное приобретение. Я 9 лет жила со свекровью. За последние 3 года, как мы имеем собственное жилье, моя нервная система почти восстановилась. Почти».
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Купили с мужем квартиру. Пока там шел ремонт, я все думала, что мне понравится больше всего: устроенная для себя кухня, новая большая кровать, продуманный «офисный уголок»... Как переехали, поняла, что это — запах! Запах нашей квартиры, наш собственный, меня и его! Захожу теперь в квартиру и понимаю, что я дома. © Подслушано / VK
Четвероногий друг
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Анастасия: «Собака — это лучшая, самая любимая и душевная „покупка“ за всю жизнь. Считай, купила друга и настоящего члена семьи. Моя „грелочка“ для ног холодной зимой, „пылесос“ на кухне и суровая „охрана“ квартиры и тела на улице. Конечно, и проблем прибавилось, но оно того стоит. Смотрю и не нарадуюсь».
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Собака из приюта. Черт возьми, моя жизнь изменилась к лучшему! © Darkanthrax88 / Reddit
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Больше всех в жизни меня осчастливил Фунтик, подаренный любимым мужем. Это самый дорогой подарок в моей жизни. Дорогой не по стоимости, а по тому, что он значит для меня. © Анастасия / AdMe
Бонус: покупка, которая кардинально изменила жизнь
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Красный лак для ногтей — моя самая удачная покупка. Встречалась с мужчиной и все, что зарабатывала, отдавала ему, хоть вместе не жили. Одежду сама себе не покупала: нельзя категорически, губки надует и пару дней не будет разговаривать. В общем, мрак. Денег он не просил — он приходил и говорил, что вот там детали, к примеру, нужны, закончились. Я ему предлагала у меня взять, он отказывался, потом еще отказывался, потом все-таки «уговаривался». И это притом что я безумно сильно мечтала о компьютере, но не могла себе позволить. И вот приходит он в очередной раз с новостью, что купил себе компьютер. Увидев мои глаза, полные слез, он обиделся на то, что я за него даже порадоваться не могу. Я расстроенная, а тут еще заказала себе лак, но перепутала цвет, и пришел ярко-красный. От обиды что-то меня перемкнуло, и я пошла купила себе под цвет лака куртку, сапожки, сумочку — все кожаное и жутко дорогое. И тут к вечеру он приходит опять с этим тошнотворным «там что-то привезли, денежка нужна». Усмехаясь и глядя ему в глаза, я говорю: «А у меня, представляешь, тоже такие проблемы возникли: купила лак, а он не того цвета. Пришлось по магазинам пройтись, чтобы хоть что-то в тон лака было». Сказала, что все вещи мне сильно нравятся и других мнений я слушать не хочу и не буду. Он заткнулся и с того дня не просил, прямо или косвенно, у меня ни рубля. Я, естественно, и не предлагала, а позже вообще избавилась от него. © Надежда Н / AdMe
Совершали ли вы покупки, которые оказывались такими крутыми, отчего вы невольно думали: «Ну как же я без этого жил раньше?»