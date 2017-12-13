30 человек, которые умудрились достать фотоаппарат в самый подходящий момент

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«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» — писал Гете. Остановить жизнь, конечно, невозможно, однако с помощью фотоаппарата можно поймать удачные кадры.

AdMe.ru собрал для вас 30 фотографий, которые были сделаны в самый подходящий момент.

Настоящая жар-птица

К этой собаке летит, вероятно, лучший снежок в мире

Я могу смотреть на эту волну вечно

Мужчина поймал рыбу, которая за один кадр превратила его в человека-слона

«На фото сестра роняет меня»

Когда лягушка там, а ноги здесь

С помощью друзей жениха всегда можно забабахать крутейший кадр

Закат одуванчика

Оса несет муху

Белая сова в момент снижения

Вот что значит по-настоящему удивиться

За секунду до «бултых!»

Наводнение — плохо, реклама в тему — хорошо

Мне кажется, самое время вызвать экзорциста

Идеальное время для отдыха! Как раз собаки прилетели

На этом фото все прекрасно!

Самое странное фото с футбольного матча

Макрель с открытым ртом

По ушам текло, а в рот не попало

Кромка воды идеально подходит под шерсть собаки

Волна разбивается о камень

Фейерверк

Не горошек, а солнышко

Почти что роденовский «Мыслитель»

Тигр отряхивается

Тень девушки будто бы просматривает фотографии

Когда голова идеально подходит к шляпе

Когда слава об ушах слона не дает покоя

Умеют левитировать. А что вы знаете о лисах?

Осьминог в атакующей позе