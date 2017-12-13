30 человек, которые умудрились достать фотоаппарат в самый подходящий момент
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» — писал Гете. Остановить жизнь, конечно, невозможно, однако с помощью фотоаппарата можно поймать удачные кадры.
AdMe.ru собрал для вас 30 фотографий, которые были сделаны в самый подходящий момент.
Настоящая жар-птица
К этой собаке летит, вероятно, лучший снежок в мире
Я могу смотреть на эту волну вечно
Мужчина поймал рыбу, которая за один кадр превратила его в человека-слона
«На фото сестра роняет меня»
Когда лягушка там, а ноги здесь
С помощью друзей жениха всегда можно забабахать крутейший кадр
Закат одуванчика
Оса несет муху
Белая сова в момент снижения
Вот что значит по-настоящему удивиться
За секунду до «бултых!»
Наводнение — плохо, реклама в тему — хорошо
Мне кажется, самое время вызвать экзорциста
Идеальное время для отдыха! Как раз собаки прилетели
На этом фото все прекрасно!
Самое странное фото с футбольного матча
Макрель с открытым ртом
По ушам текло, а в рот не попало
Кромка воды идеально подходит под шерсть собаки
Волна разбивается о камень
Фейерверк
Не горошек, а солнышко
Почти что роденовский «Мыслитель»
Тигр отряхивается
Тень девушки будто бы просматривает фотографии
Когда голова идеально подходит к шляпе
Когда слава об ушах слона не дает покоя
Умеют левитировать. А что вы знаете о лисах?
Осьминог в атакующей позе
А у вас получались когда-нибудь крутецкие случайные кадры? Расскажите, а лучше покажите их в комментариях!
Фото на превью raccoonteur / reddit, 2Thebreezes / reddit