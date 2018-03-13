24 фото, которые доказывают, что добро — это то, на чем держится мир

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«Пока рядом есть хотя бы один добрый человек, не теряешь веру в человечность» — так гласит пословица, и авторы ее чертовски правы. От себя добавим: хороших людей гораздо больше, чем плохих. И вот лишь 24 примера бескорыстности.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо такого добродушия и сопереживания. Предлагаем и вам познакомиться с людьми, без которых жизнь, пожалуй, была бы просто невыносимой.

«Спасибо за раннее предупреждение об отсутствии бумаги, неизвестный герой»

«Вот так моя мама фотографирует своих питомцев в приюте для собак, чтобы их быстрее „усыновили“»

Этот учитель пытается объяснить детям, как пользоваться компьютером, в классе, где никакой техники нет

Офицер спас отчаявшегося мужчину и через 8 лет получил из его рук награду

Работница китайского ресторана приостановила прием заказов, чтобы помочь пожилому посетителю пройти в зал. Позже она лично принесла мужчине его еду

Мужчина не смог найти блюдце и напоил страдающую от жажды кошку из ладоней

Повар каждый день бесплатно готовит еду для людей, которые не могут себе позволить поход в ресторан

Истинная забота о таксистах

Няня решила не переубеждать свою подопечную, а, наоборот, подыграла ей

Каждый день этот человек проезжает десятки километров, чтобы напоить диких животных в засушливой местности

«Увидела в кафе парня, который искал ветеринарные клиники, чтобы помочь раненому воробушку»

«Я добрался до парка развлечений на такси. Оказалось, что водитель ни разу в жизни там не был, так что я решил взять его с собой»

«Дочь решила отдать свои волосы на парики для больных раком»

15-летний школьник получил 5 пуль, заслонив своих товарищей от обстрела

Девушка навестила 112-летнюю женщину, у которой уже 3 года не было ни одного посетителя

Беженец из Сирии раздает в Германии еду бездомным

Вот уже 12 лет этот пенсионер из Атланты нянчит малышей в педиатрическом отделении интенсивной терапии

Профессор нянчит ребенка своей студентки, чтобы та смогла присутствовать на лекции и вести конспекты

Ученики скинулись, чтобы купить билеты на концерт Red Hot Chili Peppers для школьного уборщика — фаната этой группы

Бездомный каждый день собирает на пляже мусор и не просит за это денег

Родители сконструировали для своего сына специальную инвалидную коляску, чтобы тот мог окунуться в океан

Книжный магазин с щедрой политикой

«Когда магазин закрыт, вы можете взять книгу, почитать ее и вернуть либо заплатить за нее позже, в любое время. Если у вас нет денег, но вы любите читать, можете просто взять книгу себе».

Полицейские решили накормить обедом прохожего

Болельщики закидывают игрушками трибуну, на которой сидят маленькие пациенты Софийского госпиталя

Уверены, мир не без добрых людей. А вам в жизни встречались такие? Ждем ваших историй в комментариях.