30 человек, чьей гениальной изворотливости можно только позавидовать

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Гениальность — это не только великие изобретения, но и умение находить оригинальный выход из повседневных ситуаций. AdMe.ru собрал доказательства того, что гении живут среди нас. Даже если их идеи не оценивают Нобелевской премией.

Защита от солнца — быстро и просто

Не нашел зажим для галстука и использовал вместо него кусачки

Самый легкий способ найти открывалку для бутылок

Изобретательный студент-медик

Когда ребенок доверяет кормление только маме

«Я просто оставлю это здесь»

Не пытайтесь повторить это дома

Гениально

Когда сон на работе зашел слишком далеко

Любитель пива. Уровень: бог

Отличная замена селфи-палке

Она просто не хотела пачкать руки

Парень знает, как скрасить ожидание в аэропорту

Это не глупо, если это работает

В самом деле, зачем покупать новые носки?

Креативность на службе комфорта

Почему не я до этого додумался?

Под рукой нет штопора? Не беда!

Так выглядит взаимовыручка

Именно поэтому машины однажды захватят мир

Этот парень вывел лень на новый уровень

Утро такое утро

Кто сказал, что «присмотри за ребенком» и игры несовместимы?

Где устал, там и лег

Находчивость, достойная премии

Этот парень знает, как расслабиться в пробке

Студенческая изобретательность безгранична

Пытается доказать девушке, что он дома

Если в офисе еще не установили жалюзи

Когда мокро, а резиновых сапог под рукой нет

Вот он — по-настоящему творческий подход к решению проблем. А какие хитрости вы использовали в повседневных трудностях?