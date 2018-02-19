30 примеров, когда человеческая хитрость победила здравый смысл

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Все мы склонны импровизировать в повседневных делах, разбавляя юмором серые будни. Наши сегодняшние герои однозначно заслуживают особого звания, и эта подборка — очередное тому доказательство.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 30 примеров того, как найти нужный подход к жизни и получить звание «Лайфхакер года».

Когда перепробовал уже все кухонные лайфхаки

«Каждый раз, когда я где-то нелегально паркуюсь, я выписываю сама себе поддельный штрафной талон до того, как это сделает кто-либо еще»

Если вопроса в задании нет, то и отвечать на него не нужно

«Джеки, ты не можешь просто замазать вопрос, на который не хочешь отвечать».

Чисто теоретически задание решено верно

«Не ожидал такой подлости от владельцев бара»

«Бесплатный Wi-Fi и отличное пиво».

Урок изобретательности от Илона Маска

Маркетологи всегда на шаг впереди

«Викторианский айпад».

«Вот так моя сестра делает вид, что готовится к экзаменам»

«Увидел это чудо сантехники на даче у бабушки»

Билл Мюррей тоже не промах

Когда терпению все-таки пришел конец

Чтобы больше ни у кого не возникало оправданий

Когда тебя не останавливает отсутствие вилки

А отсутствие тарелки тем более

Нужно всегда быть начеку, чтобы не оказаться обманутыми такими же хитрецами

Профессор просто наклеил фотографию, где он сидит за столом и работает, на стекло своей двери

Нас не испугаешь высокими технологиями

Когда с алкоголем проход к бассейну запрещен

Тебя ничто не остановит, если в душе ты бунтарь

Когда очень хочешь кресло директора, но не хватает бюджета на его покупку

Когда не хочешь переплачивать за еду в кинотеатре

Будь хитрее, думай наперед

«В случае разбитого стекла».

Серьезный подход к поиску сотрудников

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