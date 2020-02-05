30+ человек, чья жизнь была бы тоской зеленой, если бы не их странные фамилии
Мы привыкли к тому, что большинство фамилий звучат очень предсказуемо. И в этом нет ничего удивительного: испокон веков они образовывались от имен и названий профессий. Но встречаются и необычные варианты, у которых есть один существенный плюс: их легко запомнить.
AdMe.ru узнал, героями каких необычных историй могут стать носители нестандартных фамилий.
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У мамы на работе были сотрудники с фамилиями Жирный, Кучерявый и Козлик. Однажды они поехали в таком составе в командировку, их там попросили написать на листочке фамилии для регистрации. Принимающая сторона обиделась. © pavelaltman / twitter
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Мои любимые пациенты — с фамилиями Безрук, Сирота и Король. Особенно весело было, когда попросили медсестру поставить катетер «без рук», — медсестра зависла. © Doodlettae / twitter
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У знакомой была подруга по фамилии Безуглая. Однажды она познакомилась с молодым человеком, встречались несколько месяцев. Спустя некоторое время она узнала его фамилию и поняла, что это судьба. Вышла замуж, теперь ее фамилия Угловатая. © Подслушано / vk
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Нашла у своего парня в телефоне контакт: Ира Стопудняк. Устроила скандал, мол, с какой это Ирой там у тебя стопудняк что-то будет?! Но он спешил меня успокоить, что это его однокурсница и это реально ее фамилия. Я, естественно, не поверила, и он повез меня непосредственно к ней, чтобы та показала мне паспорт. Показала. Действительно Стопудняк. Бывает же такое. © Палата № 6 / vk
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Недалеко от нашего агрогородка есть деревня, которая называется Дворец. И жил там мужчина по фамилии Король. И приключилась с ним история: поехал в город без документов, что уж он там натворил, я точно не знаю, но попал он в милицию. Может, выпил, в общем, не буду врать. Ну они его и спрашивают: «Как фамилия?» — «Король». — «Где живешь?» — «Во Дворце...» Долго они не могли понять, что он не прикалывается, потом разобрались каким-то образом. © Acgard / pikabu
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В группе у дочери есть дети с фамилиями Кривых и Косматых. Переодеваем детей, выходит воспитательница: «Родителям Кривых и Косматых зайти в медицинскую комнату». © Rion_music / twitter
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Приятель рассказывал, как познакомился на свадьбе у друзей с девушкой Леной. Звонит ей. Трубку берет мама девушки. Далее диалог: «Здравствуйте, а Лену можно?» — «Здравствуйте. Гудим?» — «Ага. Третий день уже гудим...» — «Нет, я спрашиваю, вам Лену Гудим?» © Sammivit / twitter
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У нас есть женщина (1938 года рождения, что немного оправдывает необычность имени) с именем Сандалия. И да, замуж она вышла за мужчину по фамилии Детский — уж не знаю, специально или нет, но знайте, Детская Сандалия проживает в Минске. © Палата № 6 / vk
- Моя фамилия — Неизвестнова. Полицейский, который хотел оштрафовать меня за переход проезжей части в неположенном месте, в итоге просто сказал: «Ой, да ну вас», когда я назвала свою фамилию, и отпустил на все четыре стороны. © Ксения Неизвестнова / TheQuestion
- Начальник — Паук, подчиненный — Комар (это реальные люди и их должности). © kalina081 / twitter
- Как-то случайно узнал, что коллега несколько лет назад сменил фамилию. Спросил, что же это за фамилия была такая, которую он так не любил. Отвечает: «Дядя. Вот так родился — и сразу Дядя Саша». Я ему: «На месте твоего отца назвал бы тебя Федором». Посмеялись. «А хуже всего, — говорит, — пришлось моей сестре...» © LeechKV / pikabu
- В больнице работал невролог по фамилии Дураков. Приходит однажды бабушка в регистратуру и спрашивает: «Дочка, а невролог когда принимает?» Ей отвечают: «Дураков принимает по средам». Она: «А умных когда?» © romario25011974 / twitter
- В начале нулевых у папы была своя фирма, где админом был человек по фамилии Гугля. Однажды я попросила его научить меня пользоваться интернетом. Когда он впервые показал мне Google, я подумала, что это он сам его создал. © Dizzy__Lizzie / twitter
- Я работал в контакт-центре интернет-провайдера. Когда человек обращался к нам по какому-либо вопросу, мы просили назвать номер телефона, на который оформлена услуга, и Ф.И.О. человека, на которого зарегистрирована телефонная линия. Однажды я нашел договор по номеру телефона и спросил у человека его фамилию, чтобы сверить правильность информации, на что получил ответ: «Секрет». Честно говоря, я тогда секунд 10 думал о том, как бы объяснить человеку, что это всего лишь процедура идентификации, пока мой взгляд не упал на Ф.И.О. абонента в его договоре, где в поле «фамилия» было написано: Секрет. © Oleksii Areshkov / TheQuestion
- Однажды в очереди в поликлинике за меня вступился незнакомый парень, чуть было не подравшийся с доктором, который назвал меня страшной. Потом ему, конечно, объяснили, что никто меня не обзывал, это просто фамилия такая, но мне все равно было приятно. © Палата № 6 / vk
- Люблю свою фамилию — Владыко (произносится как Владыка). Очень уж хочу, когда наступит время заводить семью, чтобы у меня родились девочки-близняшки. Одна Света, а вторая Ада. © Палата № 6 / vk
- Мой жених ревнив. И вот в один прекрасный день этот ревнивый собственник воспользовался тем, что я случайно оставила разблокированный телефон на кровати, и посмотрел всю мою историю вызовов. Возвращаюсь в комнату, а он злой, как черт, срываясь на крик, спрашивает: «Что за Лешик? КАКОЙ ЛЕШИК?!» Дело в том, что Лешик — это фамилия 70-летнего преподавателя анатомии. Он мой научный руководитель. Часто звонит. И все бы хорошо, если б чуть позже не выяснилось, что в тот злополучный вечер этот идиот позвонил моему научному руководителю и послал его далеко и надолго. А в понедельник расхлебывать все это пришлось мне... © Палата № 6 / vk
- Мама рассказывала. Однажды она лежала в больнице, там собралось комбо: главврач Белоконь и старшая сестра Белокобыла. © tahola / pikabu
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Девичья фамилия матери — Сирота. Всегда забавно наблюдать за реакцией банковских и прочих работников, когда отвечаешь им на вопрос: «Девичья фамилия матери?» © Zaec.Poprigaec / pikabu
- В институте со мной учился парень по фамилии Холява. На первом экзамене первой сессии заходит он в аудиторию, и препод его спрашивает: «Фамилия?» Он: «Холява!» И все, кто уже в аудитории был, чуть ли не в один голос: «Халява пришла!!!» © NuclearPipez / twitter
- Как-то у меня в одной палате лежали на одной стороне Бесов и Могильный, напротив — Боголюбов, Святов и Церковный. © UssrMadein / twitter
- Я знаю женщину по фамилии Большой Гарнир. Даже без дефиса. © KaitonDeLin / twitter
- Фамилия моя — Одинокая. В детстве, когда надо было ее кому-то продиктовать, уже на автомате произносила по слогам, четко, и добавляла: «Первая буква — „О“». И все равно путались, переспрашивали. И всегда уточняли: «Совсем-совсем одинокая?» Как сложилась жизнь? Дважды была замужем, фамилию дважды меняла. И 2 года назад, когда муж ушел (прожили вместе 20 лет), решила вернуть назад свою девичью фамилию. Снова привыкаю диктовать по слогам... © odinokayaee / pikabu
А какие оригинальные фамилии встречались вам?
Фото на превью Подслушано / vk