30+ человек, чья жизнь была бы тоской зеленой, если бы не их странные фамилии

Нашла у своего парня в телефоне контакт: Ира Стопудняк. Устроила скандал, мол, с какой это Ирой там у тебя стопудняк что-то будет?! Но он спешил меня успокоить, что это его однокурсница и это реально ее фамилия. Я, естественно, не поверила, и он повез меня непосредственно к ней, чтобы та показала мне паспорт. Показала. Действительно Стопудняк. Бывает же такое. © Палата № 6 / vk

Недалеко от нашего агрогородка есть деревня, которая называется Дворец. И жил там мужчина по фамилии Король. И приключилась с ним история: поехал в город без документов, что уж он там натворил, я точно не знаю, но попал он в милицию. Может, выпил, в общем, не буду врать. Ну они его и спрашивают: «Как фамилия?» — «Король». — «Где живешь?» — «Во Дворце...» Долго они не могли понять, что он не прикалывается, потом разобрались каким-то образом. © Acgard / pikabu