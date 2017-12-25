30 человек, чья фантазия заслуживает лучшего применения

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Способность с легкостью выкручиваться из житейских проблем можно назвать скорее искусством, чем находчивостью. И в мире есть представители этого искусства, которым за их фантазию и смекалку уже давно пора выдать медаль. AdMe.ru собрал фотографии тех, кому точно не нужно подсказывать, как действовать дальше.

30. «Я пробрался на вечеринку от Volcom с браслетом из магазинного чека на руке»

29. Сломалась тротуарная плитка? Немного терпения и детальки лего — идеально

28. Интересно, если очень быстро дергать дверь, можно сыграть «Металлику»?

27. «Мама придумала, как не пропускать все важные события, стоя у плиты»

26. Оп! И руки свободны для важных дел

25. Кошмар для любого угонщика

24. Гостям скажем, что это такой дизайнерский ход

23. Лодка с чипсами. Этот ребенок, кажется, гений

22. Теперь-то точно эта неуловимая штуковина не сможет внезапно закончиться

21. Когда ребенок не может съесть весь виноград, но не хочет делиться

20. «Конкурс рабочих мест в мамином офисе. Ее стол слева, но мне кажется, победу надо присудить ее соседу»

19. Когда инженеры выбираются отдохнуть на озеро

18. «А говорили, от моего образования нет никакой пользы»

17. Когда ты уже доросла до карточных игр, а твои руки еще нет

16. Кто сказал, что эти штуки можно использовать только водителям автомобилей?

15. «Отец уехал на неделю в Вегас и пригрозил, что будет следить за мной через камеру. Я об этом позаботился»

14. И процессор не перегревается, и руки в тепле

13. Мастер ожидания в аэропорту. Уровень — бог

12. Когда на рыбалку отправляется сантехник-профессионал

11. Главное — быть уверенной в себе и... не жалеть шнурков от кроссовок

10. Когда машины еще нет, но всем уже похвастался, что купил крутую тачку

9. «Девушка из зоомагазина дала моему сыну игрушечную рыбку, чтобы он тоже смог подержать что-нибудь в пакете с водой. Он был счастлив»

8. Кажется, мы знаем, кто получает звание «Король стирки»

7. Запах колбасы от новенького смартфона можно и потерпеть, когда на кону фото дня в инстаграме

6. 8 новых колес или 1 маркер — выбор очевиден

5. Когда находчивость и перфекционизм сливаются воедино

4. «Мой брат просил никому не рассказывать, но лимонад он наливает во все кувшины из одной и той же канистры»

3. Гавайские рубашки в прошлом, гавайский тюрбан — вот что теперь круто

2. «Моему коллеге как-то раз надоело сидеть за рабочим компьютером»

1. «Мой сосед регулярно переодевает свой почтовый ящик в виде ламантина, и, кажется, я на это подсела»

Уверены, что и вы встречали в своей жизни таких людей, а может, и сами не раз проявляли находчивость. С нетерпением ждем ваших рассказов.