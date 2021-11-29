30 бедолаг, от которых удача отвернулась буквально на секунду. А жизнь как будто только этого и ждала

Бывают такие дни, когда буквально все валится из рук. В прямом и переносном смысле. Неудачная стрижка, беспардонные соседи в самолете, испорченный романтический вечер, телефон, который провалился в недоступное место, — и все, настроение на нуле. Главное при этом не терять чувства юмора и верить в то, что все обязательно наладится.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что удачный день складывается из мелочей и эти же мелочи могут здорово его подпортить. А в конце статьи мы подготовили бонус — фото, которое доказывает, что в современном мире дом у океана не гарантирует уют и безмятежность.

1. «Вот отстой!»

Это похоже на картину эпохи Возрождения. © LeNoolands / Reddit

2. «Зеркало в ванной комнате в отеле оснащено системой антизапотевания. К сожалению, мой рост 158 см»

3. Шина просто запасает лишний воздух на зиму, как белка

4. «Сошел с поезда не на той станции. Теперь я в глуши без еды, идет дождь, холодно, я голоден. Следующий поезд будет только через 7 часов»

5. «Я вынужден вести нездоровый образ жизни»

«Что-то пошло не так. Причина: здоровая жизнь недоступна в вашей стране».

6. «Я год копил и купил PlayStation 5. Как и меня, мою собаку очень взволновал этот факт»

7. «Муж пытался сделать мне приятное и приготовил ванну при свечах... Пластиковая ванна не выдержала накала страстей»

8. «Пытался спасти несколько деревьев и купил силиконовые палочки. Угадайте, кому срочно нужна помощь, потому что другой конец палочки застрял у него в ухе»

9. «Заснул, разогревая макарошки»

10. «Попытался вырастить морковь из семян. 6 месяцев спустя»

11. «Впервые за много лет решила устроить вечеринку в честь Хэллоуина. Только что узнала, что никто не придет»

12. «В моем бургере оставили этикетку»

13. Когда вы не в курсе, что сегодня день укладки асфальта

14. «Спасибо за доставку! Все в порядке»

Мне нравится, что ты все же повесил ее на стену. © Colonelbackhand / Reddit

15. «Пошел стричься к своей маме, которая несколько часов назад была у окулиста. Она уверяла, что с ее глазами все в порядке и она может работать»

16. «Получил штраф за превышение скорости, когда мою машину вез эвакуатор»

17. «Где моя сосиска?»

18. «Заказала онлайн костюм акулы»

19. «Я ожидал чего-то более жуткого под названием „Кровь вампира“»

Ой! Похоже, они по ошибке залили тебе кровь призрака! © I-****-Humans / Reddit

20. «Жена решила помыть мою чугунную сковородку в посудомоечной машине, пока я спал»

21. «Я потратил 15 минут на поиски медиатора»

Что меня слегка раздражает, так это то, что ты заставил меня сделать то же самое. © P*****iewoepsie / Reddit

22. «Вчера я пошла готовить ужин и увидела раковину, полную посуды. Я потратила полчаса на уборку, приготовила ужин и оставила кухню чистой. Вот что я обнаружила сегодня утром»

23. «Моя жена оставляет пустые обертки от конфет в миске с конфетами»

24. «У меня в душевой полку сделали под углом. Вот что происходит, когда я пытаюсь туда что-то поставить»

25. «Дама передо мной во время 4-часового полета»

26. Коробка сделана большой, чтобы казалось, что внутри есть что-то еще

Это можно было уложить в симпатичный маленький футляр вместо груды пластика. И без обмана. © Hobosbindle / Reddit

27. «Трудно измерить глубину моего разочарования»

28. «Мой обед украли»

29. «Скоро нам установят новую кухонную столешницу. Делать бутерброды будет проще»

30. «Наш подъезд выглядит как коридор „Титаника“»

Бонус: «Возвращаю то, что принадлежит тебе. С уважением, океан»