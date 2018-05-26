3 детские загадки, которые раскроют ваш недетский потенциал логики

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Дети иногда оказываются гораздо смышленее, чем взрослые, а их взгляд на жизнь удивляет своей простотой и логичностью. Мы предлагаем этому поучиться у них и сделать это прямо сейчас.

Мы в AdMe.ru собрали загадки, которые заставят вас немного поломать голову и поразить друзей чудесами своей логики уже сегодня.

№ 1. Конец света

Над городом волной прокатился раскат грома, а из метро начала выливаться вода, которая вышла из берегов океана. Люди спасались от пожара и землетрясений, а электричество совсем пропало. Так начинался конец света. Эрик был напуган. Он оказался в ловушке современности, когда одни двери заперты, а другие таят в себе опасность. Молодому человеку срочно нужно было сделать выбор в течение 1 минуты среди 4 дверей, чтобы попасть в бункер и попытаться выжить. За первой дверью был каменный завал из-за землетрясения, за второй — пожар, за третьей — вовсю орудовали электропилы, а за четвертой — наводнение. Только одна дверь может спасти этого человека. Вопрос: какую дверь нужно выбрать Эрику, чтобы остаться в живых?

№ 2. Побег

Самые изощренные мошенники были арестованы сроком на всю жизнь. Прошло 5 лет с момента их задержания и они поняли, что находиться в камере невыносимо. Четверо преступников по имени Маркл, Вортон, Секли и Тед задумали побег. Они передали на волю письмо с посланием для своих сообщников, в котором было сказано, когда они планируют побег. Задание: расшифровать записку и узнать точное время их побега.

№ 3. Кто украл деньги?

Один почтенный мужчина жил в старинном особняке с прислугой. Однажды он быстро ушел из дома и оставил своей больной жене $ 100 на лекарства. Когда жена пришла домой, денег не нашла. Под подозрение попали: повар Мартин, который утверждал, что видел деньги и положил их под книгу, чтобы не потерять; гувернантка Пола, которая сказала, что положила деньги между страницами 2 и 3; сантехник Гордон видел, как деньги торчали из книги, и положил их между 1-й и 2-й страницами. Вопрос: кто украл деньги?

Ответы

1.

Необходимо выбрать дверь № 3 с электропилами, так как электричество отключилось во время чрезвычайной ситуации.

2.

В записке было сказано:

3.

Деньги украл сантехник Гордон. Страницы 1 и 2 находятся на противоположных сторонах одного листа.

Как быстро у вас получилось разгадать загадки? А какая была самой интересной?