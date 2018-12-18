29 правдивых фото о том, каково живется людям с домашними питомцами

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Когда в доме появляется домашний питомец, хочешь не хочешь, но привычная жизнь меняется. Ты навсегда забываешь про одиночество, даже если иногда оно тебе необходимо, на тебя обижаются каждый раз, когда ты уходишь на работу, и встречают с душой нараспашку, даже если отлучался всего на 5 минут. А еще наши любимцы ревнуют, капризничают и даже втихомолку копаются в телефоне.

AdMe.ru постарался в 29 фото рассказать историю отношений владельцев с их питомцами, в которой себя узнает каждый, у кого есть четырехлапый друг.

Одни люди, решив завести питомца, берут крохотную лапочку и шаг за шагом привыкают к новому статусу владельца

Другие бросаются в омут с головой, сразу же впуская в дом и в свое сердце шерстяное счастье. Иногда размером со слона

Очень скоро питомец становится центром жизни семьи, даже если отдельные ее члены были против шерсти, слюней и хлопот

Отныне вы забудете, что такое есть в одиночестве

Побыть наедине с собой или просто сосредоточиться тоже не получится: любимец захочет быть рядом с вами 24/7

24/7 — это значит всегда и везде, если вы не поняли

И неважно, чем вы заняты: серфите ли в интернете...

...играете в компьютерные игры

...или просто смотрите телевизор

Теперь вы все будете делать вместе, и укрыться от любви четвероногого друга не удастся нигде. Даже в бассейне

Питомцу интересно все, что с вами происходит, поэтому не исключены попытки получить доступ к вашему смартфону

Как и в любых, даже самых идеальных отношениях, иногда нужно отдыхать друг от друга

Манипуляций и обид не избежать. Этот малыш симулировал болезнь, чтобы навестить любимого ветеринара

А этот — перешел на другой конец дивана, после того как хозяин пукнул, взглядом заставляя его осознать проступок

Показывать недовольство может не только домашний любимец, но и знакомая бродячая кошка, если забыть ее угостить

Каждый раз перед уходом на работу вас будут заставлять чувствовать свою вину, будто вы бросаете ребенка в детском доме

А по возвращении будут встречать так, словно всю жизнь ждали этого момента

Если станете потакать капризам, то не удивляйтесь, что однажды вам сядут на шею

«Мой щенок „плачет“ каждый вечер перед сном, пока его ​​вот так не укроют»

Привыкайте просыпаться по утрам от мысли: «Пора кормить/ выгуливать»

И увильнуть не получится, особенно когда на вас смотрит пара голодных и преданных глаз

Бывают моменты, когда невольно задумываешься о своей безопасности

«Застал кота за тем, что он пытался уничтожить моего брата. Ему это почти удалось...»

Рано или поздно возникает мысль завести еще одного питомца, и тогда есть риск узнать, что такое настоящая ревность

Зато с вашим ребенком они будут лучшими друзьями

Домашний любимец может стать самой заботливой няней в мире

И он навсегда останется частичкой нас самих

Вы можете дать себе слово никогда больше не заводить питомца, но затем совершенно случайно вновь становитесь счастливым владельцем какого-нибудь чуда

Бонус: это объясняет, почему нам тоже иногда хочется побыть котиком или собачкой

А какие отношения у вас с четвероногим другом? Или, может быть, вы только планируете заводить питомца?