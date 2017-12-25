29 кадров, на создание которых был один лишь миг

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Очень много факторов должно совпасть для удачного кадра. Профессионалы порой тратят годы, чтобы поймать в объектив тот самый момент, а иногда этот момент удается совершенно случайно запечатлеть простым любителям. В обоих случаях простой снимок превращается в маленький шедевр, прекрасный или забавный. AdMe.ru нашел для вас 29 кадров, в которых везение было на стороне фотографов.

Магия длиной короче секунды

«Моя любимая фотография папы. Он тот, кто устанавливал на камере таймер»

Танец инь и янь

«Очень редко все совпадает в идеальный момент для фотографа дикой природы. Я очень рад, что так произошло в этот раз»

Какая оптимистичная фура

Вся разница темпераментов в одном кадре

Служебная собака наслаждается своим тортом по случаю выхода на пенсию

«Смотри, как круто с этим фильтром»

Завораживающий прыжок горбатого кита

Мама-слониха защищает слонят от быка

Кошачий флирт

Очередной принц ускакал, сверкая пятками

Маловато ему было величия

Идеальный момент единения с природой

Вот это встреча!

«Мечтала о таком моменте с тех пор, как Красавица и Белоснежка показали, как это делается»

Смог нажать на спуск камеры именно в тот момент, когда молния ударила в дерево

Коварство чаек не имеет границ

«Вот такой зверек попался в лесах Кералы, Индия»

Не ребенок у вас, а просто ангел!

Затмение сквозь крыло птицы

Грациозность явно не его конек

Кого это нам аист принес?

Игра в прятки. Уровень — бог

10 баллов за артистизм

«Я так тебя люблю, что хочу съесть!»

«Мой кот чихнул в тот момент, когда я делал это фото»

Этот пес в прыжке похож на героя мультиков аниме

Горячий чай, разлитый при −40 °С

Порой фотографы охотятся за идеальным кадром всю жизнь, а иногда он получается совершенно спонтанно. Если у вас были такие удачи, поделитесь ими с нами.