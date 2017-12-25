29 кадров, на создание которых был один лишь миг
Очень много факторов должно совпасть для удачного кадра. Профессионалы порой тратят годы, чтобы поймать в объектив тот самый момент, а иногда этот момент удается совершенно случайно запечатлеть простым любителям. В обоих случаях простой снимок превращается в маленький шедевр, прекрасный или забавный.
AdMe.ru нашел для вас 29 кадров, в которых везение было на стороне фотографов.
Магия длиной короче секунды
«Моя любимая фотография папы. Он тот, кто устанавливал на камере таймер»
Танец инь и янь
«Очень редко все совпадает в идеальный момент для фотографа дикой природы. Я очень рад, что так произошло в этот раз»
Какая оптимистичная фура
Вся разница темпераментов в одном кадре
Служебная собака наслаждается своим тортом по случаю выхода на пенсию
«Смотри, как круто с этим фильтром»
Завораживающий прыжок горбатого кита
Мама-слониха защищает слонят от быка
Кошачий флирт
Очередной принц ускакал, сверкая пятками
Маловато ему было величия
Идеальный момент единения с природой
Вот это встреча!
«Мечтала о таком моменте с тех пор, как Красавица и Белоснежка показали, как это делается»
Смог нажать на спуск камеры именно в тот момент, когда молния ударила в дерево
Коварство чаек не имеет границ
«Вот такой зверек попался в лесах Кералы, Индия»
Не ребенок у вас, а просто ангел!
Затмение сквозь крыло птицы
Грациозность явно не его конек
Кого это нам аист принес?
Игра в прятки. Уровень — бог
10 баллов за артистизм
«Я так тебя люблю, что хочу съесть!»
«Мой кот чихнул в тот момент, когда я делал это фото»
Этот пес в прыжке похож на героя мультиков аниме
Горячий чай, разлитый при −40 °С
Порой фотографы охотятся за идеальным кадром всю жизнь, а иногда он получается совершенно спонтанно. Если у вас были такие удачи, поделитесь ими с нами.
Фото на превью howdeedodee/reddit