29 достижений, которые принадлежат людям с отличным чувством юмора
Кто-то говорит, что вы проводите время зря? Отвечайте смело: «Не учите меня жить, лучше помогите материально!» и усаживайтесь поудобнее, чтобы насладиться подборкой из 29 весьма странных достижений от пользователей интернета, которые AdMe.ru собрал для вас. И это ваше занятие никто не посмеет назвать странным!
«Я потратил 32 года на этот шар из канцелярских резинок. Я уверен, что он подпрыгнет, если я смогу поднять его»
«За 27 лет сегодня это получилось в первый раз»
«Мой единственный талант — показывать „лайк“ всеми конечностями»
«Мне удалось идеально совместить рисунок, упаковывая подарок»
«Чувак, и у меня это получилось!»
«Лучшее достижение дня: сделала „шапочку“ папы для попрыгунчика»
«Я планировал эту фотографию 2 месяца!»
«Моя двойная самоподдерживающаяся грибная арка»
«Однажды мне удалось снять этикетку так, чтобы „пузырь“ йогурта не лопнул»
«Моя жена потратила месяц на то, чтобы сделать подставку для телефона в виде Железного Трона из нескольких десятков миниатюрных мечей»
«Я наконец-таки сделал это!»
«Мне попалась двойная шоколадка в киндере»
«Мое величайшее достижение»
«Я терроризировал попугая около часа, чтобы сделать снимок. Это того стоило»
«Нам с другом в таком виде удалось выиграть конкурс костюмов»
«Потратил 5 часов, чтобы нарисовать на Google-картах индейку»
«Даже я считаю, что у меня слишком много свободного времени»
«Я недавно переехал из Австралии в США и слепил своего первого снеговика. Я все сделал правильно?»
Египтянам и не снилась такая выдержка
«Вчера кто-то украл это 10-тонное манго. У меня только два вопроса: зачем? и как?»
Немного свободного времени, зажимов для бумаги — и шар готов!
«Я закричал коту „Не двигайся!“, он послушался, и я смог сделать эту фотографию»
«Вершина моих достижений»
«Я каким-то образом умудрился выдавить внутреннюю часть из €1»
«Моя мама сделала самый маленький попкорн, какой я когда-либо видел, из птичьего корма»
«Мой муж лежал неподвижно 20 минут, чтобы сделать идеальное фото с крабиком»
«Я нашел средство для загара в ванной и нанес немного на запястье. Мне так понравилось, что я заполосатил и руки, и ноги. Никто не отговаривал меня. Это все продолжалось пару месяцев»
«Нашел в Швеции суперчистую воду!»
«А я нашел чистейшую воду в США!»
Согласитесь, многие из этих достижений вызывают улыбку, а над некоторыми из них хочется посмеяться вместе с их авторами. А знаете ли вы подобные примеры? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью Suborb / reddit, DocGloriousx3 / reddit