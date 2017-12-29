29 достижений, которые принадлежат людям с отличным чувством юмора

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Кто-то говорит, что вы проводите время зря? Отвечайте смело: «Не учите меня жить, лучше помогите материально!» и усаживайтесь поудобнее, чтобы насладиться подборкой из 29 весьма странных достижений от пользователей интернета, которые AdMe.ru собрал для вас. И это ваше занятие никто не посмеет назвать странным!

«Я потратил 32 года на этот шар из канцелярских резинок. Я уверен, что он подпрыгнет, если я смогу поднять его»

«За 27 лет сегодня это получилось в первый раз»

«Мой единственный талант — показывать „лайк“ всеми конечностями»

«Мне удалось идеально совместить рисунок, упаковывая подарок»

«Чувак, и у меня это получилось!»

«Лучшее достижение дня: сделала „шапочку“ папы для попрыгунчика»

«Я планировал эту фотографию 2 месяца!»

«Моя двойная самоподдерживающаяся грибная арка»

«Однажды мне удалось снять этикетку так, чтобы „пузырь“ йогурта не лопнул»

«Моя жена потратила месяц на то, чтобы сделать подставку для телефона в виде Железного Трона из нескольких десятков миниатюрных мечей»

«Я наконец-таки сделал это!»

«Мне попалась двойная шоколадка в киндере»

«Мое величайшее достижение»

«Я терроризировал попугая около часа, чтобы сделать снимок. Это того стоило»

«Нам с другом в таком виде удалось выиграть конкурс костюмов»

«Потратил 5 часов, чтобы нарисовать на Google-картах индейку»

«Даже я считаю, что у меня слишком много свободного времени»

«Я недавно переехал из Австралии в США и слепил своего первого снеговика. Я все сделал правильно?»

Египтянам и не снилась такая выдержка

«Вчера кто-то украл это 10-тонное манго. У меня только два вопроса: зачем? и как?»

Немного свободного времени, зажимов для бумаги — и шар готов!

«Я закричал коту „Не двигайся!“, он послушался, и я смог сделать эту фотографию»

«Вершина моих достижений»

«Я каким-то образом умудрился выдавить внутреннюю часть из €1»

«Моя мама сделала самый маленький попкорн, какой я когда-либо видел, из птичьего корма»

«Мой муж лежал неподвижно 20 минут, чтобы сделать идеальное фото с крабиком»

«Я нашел средство для загара в ванной и нанес немного на запястье. Мне так понравилось, что я заполосатил и руки, и ноги. Никто не отговаривал меня. Это все продолжалось пару месяцев»

«Нашел в Швеции суперчистую воду!»

«А я нашел чистейшую воду в США!»