29 доказательств того, что детство — самый сложный период в нашей жизни

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Взрослые считают, что детство — это золотая пора. Но никто почему-то не помнит, что на самом деле — это суровые годы, когда никто не уважает твое личное пространство, не интересуется твоим мнением, всему приходится учиться на собственных ошибках и вообще весь мир полон трудностей, о которых ты еще даже не подозреваешь.

AdMe.ru нашел для вас 29 детей, у которых проблем будет побольше, чем у любого взрослого.

«Привезли сына повеселиться в парке аттракционов»

Когда ты ребенок, ты еще не знаком со всем коварством маркетологов

Когда все, чего ты хочешь, — это просто немного покоя. Но кого это волнует?

2 отважных капитана в первый день лета в Норильске

Когда ты самый младший брат

Лабораторная работа по биологии за 5 класс

С дядей так весело... Почти всегда

«Мой племянник сегодня впервые идет в школу, и его рюкзак буквально того же размера, что и он сам»

В детстве любовь очень сложная

«Мой младший брат нарисовал комикс»

«Привет, темнота, мой старый друг». «Я тебе не друг».

«Моя дочь только что просила показать, как пишется мое имя. А потом нарисовала вокруг него это. Пожалуйста, скажите мне, что это не надгробие»

Не всех в детстве прельщают банальные роли принцессы или рыцаря

В детстве иногда приходится тратить целый день, чтобы увидеть, как твой обидчик сожалеет

«Я ненавижу папу».

«Спросила у дочки, почему лего разбросано по полу. Она ответила, что наконец наступила ее очередь играть в компьютер и лего поможет держать всех остальных на расстоянии»

«Моя дочь в первый день детского сада и в момент, когда она узнала, что я не останусь там с ней»

«Когда моя золотая рыбка умерла, у меня не было ни одной фотографии с ней на память. Поэтому я попросила маму сделать этот снимок»

«У моего брата было суровое детство»

«Что-то, что вы могли не знать обо мне: „Каждая кошка, которую мы заводим, умирает“».

Скольких из нас эта жестокая игрушка научила справляться с болью утраты

Ох, Дилан, как рано ты познал бытие

Что пугает вас больше всего? «Оборотни». Пол. «Акулы». Нина. «Быстротечное время, которое медленно и необратимо ведет всех нас к неизбежной смерти». Дилан.

В летнем лагере детей просят написать письмо родителям после первой недели отдыха

«Дорогая мама. Меня заставили это написать, чтобы можно было поесть. С любовью, Джош».

Когда узнал, что твой друг — не друг, а просто няня

Когда впервые приехал на роллердром, а там все такие

«Я нашла самый коварный способ разочаровывать своих детей по утрам»

«Освежитель воздуха с ароматом булочек с корицей».

Момент, когда приходит осознание того, что бросать в костер баллончик с черной краской — идея так себе

«Сегодня мой сын узнал разницу между обычным и перманентным маркером»

«Мой сын пришел на вечеринку с ночевкой, и там его заставили жениться»

Когда не знал, что в лапшу надо добавлять воду

«Моя дочь ночевала у бабушки с дедушкой и решила уйти из дома. Ее подушка не пролезла в собачью дверцу и пришлось остаться»

Как легким движением руки превратиться из милого 3-летнего малыша в 50-летнего разведенного мужчину

А через какие трудности на пути взросления пришлось пройти вам?