29 доказательств того, что детство — самый сложный период в нашей жизни
Взрослые считают, что детство — это золотая пора. Но никто почему-то не помнит, что на самом деле — это суровые годы, когда никто не уважает твое личное пространство, не интересуется твоим мнением, всему приходится учиться на собственных ошибках и вообще весь мир полон трудностей, о которых ты еще даже не подозреваешь.
AdMe.ru нашел для вас 29 детей, у которых проблем будет побольше, чем у любого взрослого.
«Привезли сына повеселиться в парке аттракционов»
Когда ты ребенок, ты еще не знаком со всем коварством маркетологов
Когда все, чего ты хочешь, — это просто немного покоя. Но кого это волнует?
2 отважных капитана в первый день лета в Норильске
Когда ты самый младший брат
Лабораторная работа по биологии за 5 класс
С дядей так весело... Почти всегда
«Мой племянник сегодня впервые идет в школу, и его рюкзак буквально того же размера, что и он сам»
В детстве любовь очень сложная
«Мой младший брат нарисовал комикс»
«Привет, темнота, мой старый друг».
«Я тебе не друг».
«Моя дочь только что просила показать, как пишется мое имя. А потом нарисовала вокруг него это. Пожалуйста, скажите мне, что это не надгробие»
Не всех в детстве прельщают банальные роли принцессы или рыцаря
В детстве иногда приходится тратить целый день, чтобы увидеть, как твой обидчик сожалеет
«Я ненавижу папу».
«Спросила у дочки, почему лего разбросано по полу. Она ответила, что наконец наступила ее очередь играть в компьютер и лего поможет держать всех остальных на расстоянии»
«Моя дочь в первый день детского сада и в момент, когда она узнала, что я не останусь там с ней»
«Когда моя золотая рыбка умерла, у меня не было ни одной фотографии с ней на память. Поэтому я попросила маму сделать этот снимок»
«У моего брата было суровое детство»
«Что-то, что вы могли не знать обо мне: „Каждая кошка, которую мы заводим, умирает“».
Скольких из нас эта жестокая игрушка научила справляться с болью утраты
Ох, Дилан, как рано ты познал бытие
Что пугает вас больше всего?
«Оборотни». Пол.
«Акулы». Нина.
«Быстротечное время, которое медленно и необратимо ведет всех нас к неизбежной смерти». Дилан.
В летнем лагере детей просят написать письмо родителям после первой недели отдыха
«Дорогая мама. Меня заставили это написать, чтобы можно было поесть. С любовью, Джош».
Когда узнал, что твой друг — не друг, а просто няня
Когда впервые приехал на роллердром, а там все такие
«Я нашла самый коварный способ разочаровывать своих детей по утрам»
«Освежитель воздуха с ароматом булочек с корицей».
Момент, когда приходит осознание того, что бросать в костер баллончик с черной краской — идея так себе
«Сегодня мой сын узнал разницу между обычным и перманентным маркером»
«Мой сын пришел на вечеринку с ночевкой, и там его заставили жениться»
Когда не знал, что в лапшу надо добавлять воду
«Моя дочь ночевала у бабушки с дедушкой и решила уйти из дома. Ее подушка не пролезла в собачью дверцу и пришлось остаться»
Как легким движением руки превратиться из милого 3-летнего малыша в 50-летнего разведенного мужчину
А через какие трудности на пути взросления пришлось пройти вам?
Фото на превью Stalkvolga/pikabu