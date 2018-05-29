29 доказательств того, что детские годы — далеко не самое светлое время в жизни

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вы все еще верите, что детство — беззаботная пора, посмотрите на наших героев: их проблемы взрослым не понять. Папа замуровал телефон за тройку, в кафе больше не дают бесплатное мороженое, а первые танцы обернулись катастрофой.

AdMe.ru собрал для вас доказательства того, что быть ребенком — не такая уж простая задача.

«Моя дочь выглядит как мать, которая сожалеет о своих жизненных решениях»

Интересно, когда она выросла, продолжала ли она так делать?

«Моя дочь получила тройку по математике. И вот ее телефон»

«В случае четверки разбить стекло».

В детстве тебе кажется, что за тобой постоянно следят. Или не кажется...

Веселым подсолнухам уже не до веселья

И с чего эти взрослые решили, что первое свидание — это круто?

«Моего сына избивает младшая сестра. Он не хочет ябедничать, но все записывает»

«Мамочка, Алиа ударила меня в 20:07».

«Вэлери в 8-м классе»

«Сыну 6 лет, и это его первые танцы. Его дама сердца поймала его на том, что он дарит розы другим девочкам»

«Пойдем к Санте», — говорили они. «Будет весело», — обещали они

Когда ты готов идти в 1-й класс, а папа — нет

Там ничего не поменялось

А потом говорят, что все лучшее — детям

И как они меня каждый раз находят?

Быть сразу 3 супергероями — та еще работка

И кто придумывает эти странные задания?

«Назовите каждый угол». «Салли, Боб и Оливия».

Девочка, которая очень рано поняла, что надо ставить себе достижимые цели

«Я сейчас и я в будущем».

Первый Хеллоуин, который никогда не забудешь

Когда узнала, что мальчишки распускают руки

Чтобы пользоваться современными приложениями, надо иметь крепкие нервы

Когда ты полуторагодовалая девочка, а какой-то толстяк одет так же, как и ты

Если очень хочется носить мамины штаны, а они велики

И почему все считают, что на день рождения надо наряжаться принцессой или феей?

«Мы разрешили нашему 8-летнему сыну заказывать любую взрослую еду. Он только что осознал, что бесплатное мороженое предлагали только в детском меню. Добро пожаловать в реальный мир»

Эти ребята готовы к будущему: они уже продают лимонад за биткоины

«Лимонад на продажу за 25 центов или 0,000023 биткоина».

«Мой сын впервые попробовал настоящую еду после грудного вскармливания»

Когда ты маленький, на тебя может напасть даже белуха

«Если вы все еще думаете, что быть ребенком круто, взгляните на мою подругу»

«Мы решили подарить моей племяннице голову динозавра, и теперь она отказывается ее снимать»

А какие у вас были проблемы в детстве?