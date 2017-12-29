29 честных фотографий, в которых вся суть семейной жизни

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Столько шуток уже придумано о жизни до брака и после! А все потому, что в семейном быту есть своя романтика, особенно если относиться ко всем курьезам с чувством юмора. AdMe.ru считает, что после свадьбы все веселье только начинается, и вот наши 29 доказательств этого.

«Шел 14-й день командировки моей жены»

Когда наступает очередь мамы выбирать семейный досуг, то веселье бьет через край

«Каждый год в рождественских открытках я стараюсь передать всю суть семейной жизни с двумя сыновьями»

«Жена хотела сделать мне сюрприз и помыла мою машину. Губкой»

«Попросила мужа собрать мне обед на работу»

«Мой муж — художник. Я спросила его, понимает ли он, что еще ни разу не рисовал нас вместе»

«Вот что происходит, когда муж идет за продуктами, а в магазине распродажа мороженого»

«Жена решила, что нам нужен очиститель воздуха в спальне. Она купила и установила его. 6 месяцев спустя я решил поменять фильтр... Я виню в этом только себя»

«Причина, по которой мой муж может „исчезнуть“ однажды»

«Попросила мужа купить салат. Сначала я подумала, что это айсберг, и рассердилась. Потом я пожалела, что это не айсберг»

В браке принято все делить поровну

«Вот так прошла вся наша с женой веселая поездка»

«Сказала мужу, что наволочки должны быть на подушках»

«В моей семье считают, что я могу съесть все что угодно»

«Вот так мой внимательный муж следит за нашим ребенком»

«Муж не хотел использовать мою детскую переноску... Нашла это фото в своем телефоне»

«Пойман с поличным. Сначала я подумала, что он занимается спортом...»

«Муж сходил за продуктами, и теперь дома полная фруктовая корзина пирожных»

Кто сказал, что в браке нет место романтике?

«Попросила мужа разобрать стирку»

«Я решил заправить кровать по-честному»

Простой секрет успешного брака

Семейная жизнь — это всегда компромисс: «Я не хотел собаку. А жена хотела... Знакомьтесь, наш новый щенок Купер»

Компромисс во всем: «Я не хотел кошку. Жена хотела. Мы пришли к компромиссу, и теперь у нас 5 кошек»

«Мне нужно было воспользоваться телефоном жены. Она сказала, что пароль — наша годовщина... Вернул ей телефон, сказав, что вообще не понимаю, что с ним произошло»

«Семейный статус: жена отказывалась вставать, и я заправил эту кровать вместе с ней»

«Я могла бы убить своего мужа»

«Полдня я потратил на установку этой розетки с USB-портами. Моя жена использует ее так»

«Я познал, что такое любовь, наблюдая, как папа перемещает мебель в гостиной, чтобы сделать „бумеранг“ со снежным ангелом на ковре для маминого инстаграма с 28 подписчиками»

Наверняка и с вами происходили подобные курьезы. Поделитесь с нами самыми смешными из них в комментариях.