29 человек, которые выполнили свою работу на 100 %, однако не учли одно «но»

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Креатив и изобретательность — это очень хорошо, но иногда оригинальные решения оказываются далеко не лучшими. AdMe.ru собрал самые веселые примеры работы, которая явно вышла из-под контроля.

Для чертовски ленивых людей

«Мой друг только что купил новый дом. Старые владельцы, должно быть, были гениями»

Очень странный светильник

«Зато теперь я вижу свое лицо в зеркале»

Совсем немного ошиблись

«Ванна в моем отеле ниже уровня пола»

Теперь это классифицируется как плоский экран

Стена местной пиццерии

«Я видел много разных лавочек, но эта...»

«Все, я починил»

Шарф из носков — и это в реальном магазине

Мои родственники сделали очень странную полку

IKEA считает игрушечные рельсы хорошим украшением

Ретроверсия гироборда

Ремонт очков с помощью подручных средств

Исправил

Когда вам нужен офисный стул, соответствующий вашей работе

Им нужно было попробовать поставить кофе на этот кофейный столик

Мода явно вышла за рамки

Предыдущие владельцы использовали консервную банку, чтобы отремонтировать пол

Очень крутая входная дверь

Для настоящих ценителей комфорта

Решил не заморачиваться с ремонтом

И так сойдет

Ну как устоять перед таким предложением?

Весь мир перевернулся с ног на голову

Оптимизация, достойная премии

Диван из кирпичей

Кажется, чего-то не хватает

А какие забавные примеры чрезмерной креативности знаете вы? Делитесь своими примерами в комментариях.