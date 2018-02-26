29 человек, которые находятся на грани масштабного нервного срыва

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У вас не задался день и почти дергается глаз? Вы считаете, что хуже вашего понедельника нет ничего в мире? Поверьте, есть огромное количество людей, у которых день прошел еще хуже.

AdMe.ru собрал фото от тех, у кого после случившегося точно есть право на нервный срыв. И мы их даже осуждать за это не будем.

Попытка попасть домой не удалась

«Отлично. Теперь я должен наклониться, чтобы поднять средство от боли в спине»

А как прошел ваш понедельник?

Что ж, зато утюг теперь выглядит стильно

«Вот так я смотрел концерт группы Metallica из секции для инвалидов. И ради этого я ехал 7 часов в другой город!»

Кому-то действительно нужна была туалетная бумага

Говорите, у вас был плохой день?

Надеемся, он уполз то того, как девушка проснулась

Что ж, по крайней мере пиджак пострадает меньше, чем брюки

«Окрашено».

Это были кексы в честь дня рождения

Ну надо же, именно сегодня

«Сегодня тот день, когда мы поднимаемся по лестнице».

Не выдержали нервы у итальянца, который недавно купил новый автомобиль, а тот неожиданно отказался заводиться

Вот что оставил официанту не в меру нервный посетитель

Кажется, ее просто разгрызли

У кого-то будет беспокойный денек

«Я испекла пирог и оставила его остывать. Вот что я увидела через полчаса»

«Только что получила подарок на День святого Валентина»

«Я потратил много часов на эту головоломку, и вот что в итоге!»

«Я же сделал все по инструкции!»

«Я женат, и у нас маленькие дети. Очень редко играю в компьютерные игры. Две недели назад жена подарила мне новую игру, и вечером я решил, что успею сыграть»

«Загрузка файлов обновления... Версия 1.10 1,742 Гб / 15,444 Гб (осталось 5 часов)».

«Моя жена устала от беспорядка в доме»

«Памятник побежденному рулону кухонных полотенец, или новые рулоны внизу, но ведь нагнуться так трудно!»

«Она просто принесла это на занятия»

Когда чайка украла твой обед, но ты решил отомстить

Капитально объяснили

У соседа кончилось терпение

«Если я узнаю, чья собака какает на моей лужайке, я лично буду какать раз в неделю на ваше крыльцо до тех пор, пока вы тут будете жить».

«Мой друг работает уборщиком в этом магазине...»

Оказывается, не только котики могут вытворять такое

Наверное, у нее был очень тяжелый день

Чем не повод для нервного срыва?

А какие случайности доводили вас до дергающегося глаза? Оставляйте свои истории в комментариях.