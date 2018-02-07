29 человек, чья самоирония на раз-два покорила весь интернет

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Неприятности случаются с каждым. Но лишь немногие из нас способны принять их с гордо поднятой головой. Впрочем, лучшим выходом было бы, пожалуй, просто посмеяться над неудачей. Эти люди так и поступили. И теперь окружающие смеются не над ними, а вместе с ними.

AdMe.ru собрал фотографии, наполненные самоиронией до краев.

29. «Когда ты больше похож на Гарри Поттера, чем сам Гарри Поттер»

28. «Утверждение из моего школьного альбома до сих пор актуально»

27. «Когда мне было 16, родители попросили дедушку нарисовать мой портрет, чтобы поднять мою самооценку. Не вышло»

26. «Вот почему в школе со мной никто не разговаривает»

25. «Я не беременна, просто фото девушек в положении такие милые, что мне тоже захотелось такой снимок»

24. «Не знаю почему, но на всех фото с вечеринки мои руки выглядят так, будто я могу завязывать шнурки не нагибаясь»

23. «Да я просто чертов везунчик»

22. Главное — не терять чувства юмора

21. «Я никогда не умела жить по правилам»

20. «Первое, что написала мне моя подруга, выйдя из затяжной комы»

19. «Несмотря на все старания редакторов школьного альбома, это все равно моя любимая фотография»

18. «Лучше не показывать это фото моему начальнику»

17. «Что-то мне подсказывает, что побриться наголо в такой солнечный день было не самой моей светлой идеей»

16. «Когда пару дней мне никто не делает комплиментов, я начинаю думать, что в жизни выгляжу в точности как в этом маленьком зеркале»

15. «Мне кажется или печеньки с предсказаниями надо мной насмехаются?»

14. «Каждый день эти парни приходят в кафе и садятся за один и тот же столик. Чтобы его никто не занял, они смастерили табличку»

13. «Кажется, мы с моей одноклассницей похожи больше, чем думали»

12. «Друзья решили отметить свой развод большой вечеринкой. Это был их торт»

11. «Теперь у моей лысины появился смысл»

10. Когда девушка тебя бросает, а ты делаешь вид, что так даже лучше

9. «Привет, красотки, кто хочет заглянуть ко мне на глоток кислорода или стаканчик физраствора?»

8. «Решили подчеркнуть свою индивидуальность. Одновременно. Одинаковыми футболками. Да мы гении!»

7. «Когда-нибудь судьба меня точно накажет, но пока мой жизненный девиз: „И так сойдет“»

6. «Мой новый план тренировок»

5. «Дядя прислал мне фотографию своего протезиста»

4. «Наконец-то я рулю. Шутка! Я все еще езжу на автобусе»

3. Полиция Олейте, штат Канзас, выложила это фото у себя на страничке с подписью: «Ради этого дня мы тренировались весь год»

2. «Я нашел идеальный костюм для Хеллоуина, да что там, для всех праздников вообще»

1. Ди Каприо, который впервые получил награду, даже пошутил, пока на его «Оскар» наносили гравировку: «А вы делаете это каждый год? Ну мне-то откуда знать...»

Лео — король самоиронии, это очевидно. Впрочем, может быть, вы знаете примеры поинтереснее?